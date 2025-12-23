Xe giá rẻ lên ngôi, doanh số bán xe điện tăng vọt

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), lượng đăng ký xe mới trong tháng 11 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng khoảng 1,08 triệu xe. Đây là tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp, đưa thị trường tiến gần tới năm thứ tư liên tiếp ghi nhận doanh số đi lên.

Trong số các thị trường lớn, Tây Ban Nha và Đức ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Ngược lại, Italy gần như đi ngang, còn Pháp và Anh chứng kiến mức giảm nhẹ. Diễn biến này cho thấy sự phục hồi không đồng đều giữa các nền kinh tế lớn trong khu vực.

Xe điện đóng vai trò gì trong đà tăng này?

Xe điện chạy pin (EV) là động lực chính của thị trường. Doanh số EV tăng tới 37% trong tháng 11, lần đầu tiên kể từ tháng 3 vượt tốc độ tăng của xe hybrid sạc điện, vốn tăng 34%.

Sự bứt phá này đến từ các mẫu xe điện có giá thấp hơn, như Citroën ë-C3 hay Renault R5 E-Tech, giúp xe điện tiếp cận được nhiều người tiêu dùng phổ thông hơn. Mức tăng của xe điện đã bù đắp cho sự sụt giảm trong doanh số xe chạy xăng trên toàn khu vực.

Triển vọng dài hạn của xe điện tại châu Âu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau khi Ủy ban châu Âu đề xuất xem xét lại lệnh cấm bán xe động cơ đốt trong mới từ năm 2035. Tuy nhiên, các kế hoạch này vẫn cần vượt qua nhiều bước phê duyệt trước khi các mục tiêu giảm phát thải CO₂ chính thức được chốt.

Một số quốc gia EU đã phát tín hiệu muốn điều chỉnh thêm, đặc biệt liên quan đến vai trò của xe hybrid sạc điện và các cơ chế tuân thủ. Điều này khiến lộ trình chuyển đổi sang xe điện hoàn toàn trở nên linh hoạt hơn so với dự kiến ban đầu.

Theo phân tích của Jefferies, các hãng như Volkswagen, BYD và Renault đang mở rộng thị phần xe điện, chủ yếu nhờ chiến lược tập trung vào phân khúc đại chúng với mức giá dễ tiếp cận hơn. Điều này diễn ra trong bối cảnh Tesla, BMW và Mercedes chứng kiến thị phần EV suy giảm.

Renault, sau thành công của mẫu R5 E-Tech, dự kiến sẽ bán ra mẫu Twingo chạy điện từ năm sau, với giá dưới 20.000 euro. Các chính sách hỗ trợ xe điện dự kiến triển khai tại Đức và Tây Ban Nha trong năm tới cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu.

Bức tranh kinh tế châu Âu tác động ra sao đến thị trường ô tô?

Sự phục hồi của tiêu dùng được xem là điểm sáng cho kinh tế châu Âu trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu làm suy yếu xuất khẩu. Gần đây, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nâng dự báo tăng trưởng cho hai năm tới.

Tuy nhiên, nhu cầu mua ô tô vẫn chưa quay về mức trước đại dịch. Giá xe cao, kinh tế tăng trưởng yếu và chi phí sinh hoạt leo thang khiến cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp trì hoãn các quyết định mua sắm lớn, đặc biệt tại Đức, thị trường ô tô lớn nhất khu vực.

Nếu các quy định của EU được nới lỏng sau năm 2035, người tiêu dùng có thể tiếp cận nhiều dòng xe đa dạng hơn. Một số hãng như Volkswagen và BMW đang cân nhắc phát triển các mẫu xe điện kết hợp động cơ đốt trong cỡ nhỏ để mở rộng phạm vi hoạt động.

Xu hướng này cho thấy thị trường ô tô châu Âu có thể không đi theo một lộ trình “điện hóa tuyệt đối”, mà thay vào đó là sự pha trộn linh hoạt giữa các công nghệ, tùy theo nhu cầu và khả năng chi trả của người mua.