Vé máy bay Tết 2026: Hà Nội – Phú Quốc gần 11 triệu đồng, nhiều chặng sắp kín chỗ

Theo quy định, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cụ thể thì sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo, đảm bảo 5 ngày nghỉ cho người lao động nói chung, không tính cuối tuần.

Theo Lịch Vạn Niên, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ (29 Tết), tức nhằm thứ Hai, ngày 16/2/2026.

Mặc dù hơn 5 tháng nữa mới chạm Tết Nguyên đán 2026 nhưng thời điểm này, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đã bắt đầu mở bán vé máy bay phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trong kỳ nghỉ Tết, với nhiều chặng, nhiều mức giá khác nhau.

Ngày 17/8, chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, anh Phạm Xuân Ngân (48 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) cho biết, năm nay, gia đình 4 người của anh Ngân dự định sẽ tranh thủ thời gian nghỉ Tết Nguyên đán tại Phú Quốc. Kỳ nghỉ của gia đình anh Ngân dự định bắt đầu từ ngày 18/2/2026 (tức Mồng 2 Tết) đến hết ngày 21/2/2026 (Mồng 5 Tết).

Mặc dù hơn 5 tháng nữa mới chính thức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng thời điểm này, các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay phục vụ người dân đi lại dịp Tết. Nhiều chuyến bay đã gần hết ghế. Ảnh: Bảo Loan

Theo anh Ngân, như thông lệ hằng năm của gia đình anh Ngân là đặt vé từ rất sớm để hưởng ưu đãi, năm nay, dù đặt vé sớm, giá vé khứ hồi dao động từ hơn 4 triệu đồng đến hơn 10,9 triệu đồng/vé/người.

Cụ thể, trong ngày 18/2/2026, chặng Hà Nội – Phú Quốc của VietNam Airlines có 8 chuyến bay với 2 chuyến bay thẳng, 6 chuyến nối chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Đối với chuyến bay thẳng, mức giá ghế phổ thông từ 4.389.000 đồng/vé/người; 5.253.000 đồng/vé phổ thông đặc biệt và 7.480.000 đồng/vé đối với ghế thương gia.

Với những chuyến bay nối chuyến, mức giá đối với ghế phổ thông, phổ thông đặc biệt khởi điểm từ hơn 4,6 – 6,7 triệu đồng/vé và ghế thương gia dao động từ hơn 10,4 triệu đồng đến hơn 10,9 triệu đồng/vé.

Chặng Hà Nội – Phú Quốc ngày 18/2/2026 (Mồng 2 Tết) của VietNam Airlines, mức giá dao động từ hơn 4,3 triệu đồng đến hơn 10,9 triệu đồng/vé/người.

Cùng hãng hàng không Vietnam Airlines, ghi nhận của phóng viên đối với chuyến bay khứ hồi ngày 16/2/2026 (tức 29 Tết) chặng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh cho thấy, mức giá đối với ghế phổ thông khởi điểm là 1.724.000 đồng/vé khứ hồi; từ 3.957.000 đồng/vé phổ thông đặc biệt và ghế thương gia có 3 mức giá: 5.860.000, 7.713.000 và 8.577.000 đồng/vé khứ hồi.

Mức giá vé cao nhất áp dụng đối với chuyến bay duy nhất khởi hành từ Hà Nội – TP Hồ Chí Minh lúc 10h55 và hạ cánh thời điểm 14h25. Theo đó, chuyến bay này, ghế phổ thông có mức giá cao nhất là 4.149.000 đồng/vé; ghế phổ thông đặc biệt là 5.095.000 đồng/vé và 8.577.000 đồng/vé ghế thương gia.

Điều đặc biệt, dù mức giá cao hơn rất nhiều so với những chuyến bay tương ứng nhưng đến hôm nay (17/9), hàng ghế thương gia của chuyến bay này cũng chỉ còn lại 2 ghế và 5 ghế phổ thông đặc biệt để phục vụ hành khách mới.

Theo Vietnam Airlines, sở dĩ chuyến bay khởi hành lúc 10h55 ngày 16/2/2026 có giá cao gấp đôi so với những chuyến bay tương tự, là do được nối chuyến tại Đà Nẵng. Theo đó, thời gian lưu lại tại sân bay Đà Nẵng dự kiến sẽ kéo dài hơn khoảng 1 giờ đồng hồ.

Ghi nhận của phóng viên đối với chặng TP Hồ Chí Minh – Hà Nội, giá vé máy bay trung bình của hãng Vietjet từ 3 triệu đồng, Bamboo Airways từ 3,8 triệu đồng, Vietnam Airlines từ 3,86 triệu đồng.

Các mức giá này hiện cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chưa kể một số hãng có giá vé cao mà khách còn phải mua thêm hành lý ký gửi.

Chị Lê Thị Hằng (ở TP Hồ Chí Minh) có kế hoạch trở về Nghệ An đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, chị vẫn chưa đặt vé máy bay bởi thấy giá vé Tết mở bán sớm hơn đến 5 tháng nhưng không rẻ hơn cùng kỳ năm ngoái.

Chị Hằng cho biết: "Sân bay Vinh đóng cửa để sửa chữa tới hết năm 2025. Nếu gia đình tôi bay về quê Nghệ An thì phải hạ cánh ở sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) hoặc Đồng Hới (Quảng Trị). Nếu di chuyển bằng xe cá nhân sẽ thuận tiện, tiết kiệm chi phí hơn nhưng tôi vẫn canh xem có giá rẻ hơn sẽ mua".

Không riêng chị Hằng, nhiều người có tâm lý chờ đợi khi giá vé khứ hồi TP HCM - Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị, Nghệ An, Hải Phòng... dịp Tết 2026 thấp nhất cũng khoảng 5-7,5 triệu đồng/vé.