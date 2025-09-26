Từ “cây phiền phức” thành “cây ATM”, gần nửa triệu/kg vẫn hút khách

Cây mọc hoang bỗng hóa “cây tiền”

Từng bị coi là một loài thực vật “phiền phức”, cây câu đằng (hay còn gọi là vuốt lá mỏ, gai móc câu) nay bỗng lội ngược dòng, trở thành giống cây có giá trị kinh tế cao.

Bạn có thể bắt gặp câu đằng mọc hoang phổ biến ở Lào Cai, Cao Bằng. Đúng như tên gọi “gai móc câu”, trên thân và cành có mẩu gai ở kẽ lá hoặc phần gai nhọn mọc cong xuống, hình dáng giống lưỡi câu. Trong đó, có đốt có 1 móc câu, có đốt có 2 móc câu. Đây chính là một trong những đặc điểm nhận dạng của loài cây này.

Trước đây, những chiếc “lưỡi câu” trên thân và cành từng khiến câu đằng trở thành “cái gai” trong mắt nhiều người. Phần gai mọc cong có thể vướng vào quần áo, thậm chí có thể làm trầy xước da nếu bạn đi ngang qua, gây cản trở và bất tiện khi đi lại trên núi.

Thế nhưng, loài thực vật “phiền phức” này giờ đây lại được nâng niu hết mực, bởi thực chất, chúng mang lại rất nhiều giá trị về mặt sức khỏe.

Theo y học cổ truyền, câu đằng có vị ngọt, tính hàn, vào 2 kinh can và tâm bào. Vị dược liệu này có công dụng thanh nhiệt, trấn kinh, bình can.

Ở nước ta, câu đằng được dùng làm thuốc trấn kinh, hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp, hoa mắt, trẻ khóc đêm... Hiện tại ở nước ta, câu đằng khô có giá bán rất tốt, 1 kg ở mức khoảng 150.000đ.

Tại một số nước khác như Trung Quốc, câu đằng cũng có công dụng điều hòa khí huyết và bảo vệ gan. Vị dược liệu này được ưa chuộng tại thị trường xứ Trung đến mức giá bán của nó đã tăng vọt lên 130 NDT (469.000đ)/kg chỉ trong vài năm. Trước đó, giá một kg câu đằng vào năm 2000 còn chưa đến 0,5 NDT (2.000đ). Ngoài ra, cây câu đằng còn có giá trị trang trí cảnh quan, được người dân nước này trồng làm cây cảnh cho ban công và sân vườn.