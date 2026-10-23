Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Trên phố Khâm Thiên (Hà Nội), nhiều cửa hàng trà sữa, hồng trà và trà trái cây bình dân xuất hiện san sát nhau. Các thương hiệu Hồng Trà Ngô Gia, Tam Hảo, Thanh Trà, Olong Gia Gia... đồng loạt mở điểm bán với giá khởi điểm từ 7.000 đồng/ly.

Đặc điểm của các cửa hàng này là diện tích nhỏ, ít chỗ ngồi và chủ yếu bán mang đi. Một số điểm bán sử dụng quầy pha chế sát mặt đường hoặc mô hình cửa sổ nhận đồ. Người mua có thể dừng xe, gọi món và lấy đồ uống mà không cần vào cửa hàng. Khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên và người trẻ có nhu cầu mua đồ uống với chi phí thấp.

Mức giá khởi điểm 7.000 đồng thấp hơn đáng kể so với nhiều món trà sữa tại các chuỗi có thương hiệu, nơi giá bán có thể lên tới 35.000-60.000 đồng/ly. Thậm chí, mức giá này còn thấp hơn nhiều sản phẩm tại Mixue hay Bingxue, những chuỗi đồ uống bình dân từng phát triển mạnh tại Việt Nam.

Các quán trà sữa giá rẻ san sát nhau. Ảnh: Duy Anh

Các cửa hàng trà sữa giá rẻ còn xuất hiện trên nhiều tuyến phố đông học sinh, sinh viên như Trương Định, Chùa Láng, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi...

Trà sữa giá rẻ phát triển mạnh tại TPHCM từ vài năm trước, sau đó mới xuất hiện tại Hà Nội từ cuối năm 2025. Mô hình này có nét tương đồng với làn sóng đồ uống bình dân tại Trung Quốc, nơi nhiều chuỗi trà sữa và kem phát triển nhờ giá bán thấp và quy trình vận hành đơn giản.

Cuộc cạnh tranh giá rẻ

Theo chia sẻ từ một thương hiệu, mức giá 7.000 đồng/ly được xây dựng dựa trên 4 yếu tố chính: bao bì đơn giản, quy trình vận hành tinh gọn, nhập nguyên liệu với số lượng lớn và tập trung vào trải nghiệm khách hàng thay vì quảng cáo.

Theo đại diện thương hiệu, chi phí nguyên liệu và bao bì cho một ly trà sữa giá 7.000 đồng vào khoảng 5.000 đồng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận thực tế còn phụ thuộc vào chi phí nhân công, mặt bằng, điện nước và các khoản vận hành khác.

Thực tế, một ly trà sữa thường có giá cao hơn mức này. Giá 7.000 đồng thường áp dụng cho sản phẩm cơ bản, chưa bao gồm các loại topping hoặc lựa chọn nâng cấp.

Khi khách gọi thêm trân châu, thạch, pudding hoặc chọn cốc lớn hơn, tổng số tiền phải trả sẽ tăng lên. Hóa đơn thực tế có thể lên mức 15.000-20.000 đồng, tùy món và lựa chọn của khách. Đây vẫn là mức giá cạnh tranh so với nhiều thương hiệu trà sữa truyền thống.

Giá mỗi cốc chỉ từ 7.000 đồng khiến nhiều người chú ý. Ảnh: D.Anh

Trà sữa giá rẻ thu hút đông đảo người tiêu dùng trẻ. Mai Anh, sinh viên tại Đống Đa, cho biết với mức giá khoảng 20.000 đồng/ly, học sinh, sinh viên có thể uống thường xuyên mà không tốn quá nhiều tiền. Tuy nhiên, giá rẻ không phải yếu tố duy nhất quyết định việc quay lại quán. Hương vị, chất lượng đồ uống và vệ sinh vẫn là những tiêu chí quan trọng.

Ông Trần Khánh Minh Sơn, chuyên gia F&B, cho rằng sự xuất hiện của nhiều thương hiệu trà sữa giá rẻ cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực đồ uống ngày càng gay gắt.

Trà sữa từng bùng nổ tại Hà Nội vào khoảng năm 2017, khi hàng loạt thương hiệu như Ding Tea, Gong Cha, Royal Tea và TocoToco mở rộng hoạt động. Trào lưu này dần hạ nhiệt. Một số cửa hàng đóng cửa hoặc chuyển sang kinh doanh các loại đồ uống khác.

Thị trường sau đó chứng kiến sự phát triển của các chuỗi đồ uống bình dân như Mixue và Bingxue. Mixue gia nhập thị trường Việt Nam năm 2018, sau đó mở rộng hệ thống cửa hàng nhượng quyền và trở thành một trong những thương hiệu nổi bật ở phân khúc kem, đồ uống bình dân.

Nếu Mixue và Bingxue góp phần phổ biến mô hình trà và kem giá thấp, sự xuất hiện của nhiều cửa hàng trà sữa giá rẻ cho thấy cạnh tranh về giá đang trở thành một hướng đi đáng chú ý trong phân khúc đồ uống bình dân. Mô hình này hướng tới nhóm khách hàng nhạy cảm với giá, trong đó có học sinh, sinh viên và người trẻ.

Để duy trì mức giá thấp, các cửa hàng phải kiểm soát chặt chi phí nguyên liệu và vận hành. Bao bì cũng được lựa chọn theo hướng tiết kiệm. Nhiều cửa hàng dùng cốc nhựa thông thường và màng ép nắp. Không gian phục vụ được thu gọn để ưu tiên khu vực pha chế và nhận đơn.

Theo ông Sơn, mô hình giá rẻ đòi hỏi các cửa hàng kiểm soát chặt chi phí nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng nguyên liệu và an toàn thực phẩm. Mức giá thấp tự nó không đồng nghĩa với chất lượng thấp; người tiêu dùng cần quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến và vệ sinh tại điểm bán.