TP HCM: Chợ truyền thống ế ẩm trong 2 ngày nghỉ lễ

Thứ Hai, ngày 03/09/2018 15:00 PM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Hai ngày cuối tuần rơi vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, hầu hết chợ truyền thống ở TP HCM đều khá ế ẩm do nhiều người về quê hoặc đi du lịch.

Do nhu cầu thị trường giảm nên giá cả các loại thực phẩm tiêu dùng hằng ngày không có biến động nhiều. Thịt bò phi lê vẫn ở mức 220.000-240.000 đồng/kg, tùy chợ. Trong khi đó, giá thịt heo bán lẻ giảm vài ngàn đồng/kg do giá heo hơi từ các trại chăn nuôi đang giảm.

Bà Bùi Thị Thắm, tiểu thương tại chợ Hòa Bình, quận 5, cho biết do lễ lần này nghỉ nhiều ngày nên nhiều người tranh thủ về quê cũng như đi du lịch nhiều, sức mua ở chợ giảm là điều đương nhiên. Còn tiểu thương ở chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, cũng thừa nhận khi sức mua ở chợ xuống thấp, người bán buộc phải giảm giá nếu không sẽ "ôm" hàng nhất là mặt hàng rau, thịt… rất dễ bị lỗ. Do đó, ít có tiểu thương nào dám giữ lại hàng qua ngày hôm sau mà phải cố gắng giải quyết sớm trong buổi chợ sáng.

Một góc chợ Tôn Thất Đạm, quận 1, TP HCM. Ảnh: Tấn Thạnh

Một số mặt hàng đứng giá ở mức khá cao như gà ta chưa giết mổ bán ở chợ Đo Đạc, quận 2 lên đến 140.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với ngày thường. Các loại hải sản tăng giá nhẹ do nhu cầu tiệc tùng, dã ngoại của người dân tăng so với ngày thường. Mực ống, mực lá, tôm sú lên 300.000 đồng/kg, cua gạch, cua thịt 400.000 đồng/kg, nghêu 45.000 đồng/kg, ốc cà na 70.000 đồng/kg. Một số loại rau củ cũng tăng giá vài ngàn đồng kg như rau muống lên 20.000 đồng/bó, dưa leo 20.000 đồng/kg, rau thơm các loại 30.000 đồng/kg.

Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết do dịp lễ này có nhiều ngày nghỉ nên sức tiêu thụ giảm đáng kể. Bình thường lượng hàng về chợ khoảng 2.800 tấn/ngày nhưng trong ngày 2-9, tiểu thương đã chủ động giảm 20% do nhiều đầu mối tiêu thụ lớn như bếp ăn tập thể, trường học… không lấy hàng như ngày thường. Giá cả các mặt hàng cũng giảm 10%-25% để mong sớm bán hết hàng. Nếu không phải đổ bỏ hoặc thuê xe tải vận chuyển đi biếu tặng cho các chùa, cơ sở trẻ mồ côi, nơi nuôi dưỡng người già…

Theo đại diện các chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn, đến tối ngày 3 và rạng sáng 4-9, nguồn hàng từ các tỉnh sẽ về chợ với số lượng bình thường trở lại để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hằng ngày của người dân.

Trong khi đó, tại các trung tâm thương mại đông đúc từ khi mở cửa. Để vào được các bãi giữ xe, hàng xe máy phải nối đuôi, xếp hàng dài chờ đợi.

Bên trong trung tâm, các khu vực siêu thị, cửa hàng, mua sắm đều đông đúc, riêng các quầy bán thức ăn tự phục vụ là được lựa chọn dừng chân nhiều nhất.