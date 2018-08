Bánh trung thu "siêu rẻ" ào ạt tràn về nông thôn

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra chuyên ngành để tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu trên địa bàn 24 quận huyện toàn TP. Việc kiểm tra bắt đầu từ tháng 8 đến ngày 25.9. Đoàn sẽ tập trung kiểm tra các đơn vị sản xuất bánh trung thu và nguyên liệu sản xuất bánh về điều kiện sản xuất và giấy tờ pháp lý, lấy mẫu xét nghiệm khi có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm. Đặc biệt chú trọng các cơ sở sản xuất bánh trung thu nhỏ lẻ, kinh doanh sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc…