Thí nghiệm kiểm chứng mẹo biến lòng thường thành lòng se điếu và cái kết

Thử dùng phèn chua, baking soda “phù phép” lòng se điếu

Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng món lòng se điếu - đặc sản đắt đỏ được giới nhậu ưa chuộng - thực chất chỉ là lòng lợn bình thường được tiểu thương tạo hình.

Một số ý kiến còn cho rằng loại lòng này là hàng đông lạnh từ Trung Quốc, tồn kho nhiều năm, sau đó được nhập về Việt Nam. Nhiều người tiêu dùng hoang mang không biết lòng se điếu có thật sự quý hiếm như lời đồn, hay chỉ là sản phẩm được "phù phép" bằng hóa chất.

Theo đồn đoán, lòng non được ngâm phèn chua để làm se niêm mạc, thậm chí dùng đến formol pha loãng hoặc oxy già nồng độ cao để tẩy trắng, khử mùi. Sau đó, người bán xoắn, ép thủ công để hai lớp lòng dính vào nhau, trộn thêm dung dịch dạng hồ ở giữa để tạo cảm giác như "lòng đôi" thật.

Một TikToker đã tự làm thí nghiệm xem có biến lòng thường thành lòng se điếu bằng nước phèn chua được hay không. Để tiến hành thí nghiệm, anh chuẩn bị 1 đoạn lòng non được mua tại chợ và 1 bát nước phèn chua.

3 tiếng sau khi đổ bát nước phèn chua vào bát lòng non, người này vớt lòng non ra chần qua nước nóng. Thành quả là miếng lòng trở nên dày, giòn, lòng non tách thành 2 lớp da, nhưng không được đẹp và trắng như quảng cáo. Lòng chưa thể gọi là se điếu được.

Kết quả thí nghiệm ngâm lòng 3 tiếng trong nước phèn chua.

Theo nam TikToker, nếu chỉ ngâm mỗi phèn sẽ không biến được lòng thường thành lòng se điếu. “Mai em làm lại, hôm nay thất bại”, người này nói.

Trong thí nghiệm tiếp theo, bên cạnh nước phèn chua, anh bổ sung thêm nước baking soda. Sau khi ngâm lòng lợn gần 2 tiếng trong nước baking soda và 15 phút trong nước phèn chua, đoạn lòng được mang đi chần qua nước nóng.

Miếng lòng được ngâm baking soda và phèn chua nở to hơn miếng không ngâm, khi cắt ra không có hình giống như lòng se điếu. Nam TikToker lưu ý đây chỉ là các thí nghiệm vui, không nên làm theo, không khuyến khích sử dụng.

Đoạn lòng non ngâm baking soda và phèn chua nở to hơn so với ban đầu.

Dù chưa có cơ sở kiểm nghiệm khoa học rõ ràng về hiệu quả của các công thức "chế biến" trên, nhưng loạt mẹo vặt kiểu này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng về tính an toàn của món ăn quen thuộc. Một số tài khoản mạng xã hội cũng đưa ra bình luận trước việc thử nghiệm của video rằng "đừng đoán già đón non, hãy chở kết quả từ cơ quan điều tra".

Người tiêu dùng cho rằng cơ quan chức năng cần kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm và phát hiện hóa chất cấm trong lòng se điếu. Việc này giúp cung cấp thông tin chính xác, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh chân chính yên tâm buôn bán.

Lòng se điếu: Đặc sản hay chiêu trò?

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm oxy cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc phòng, lòng se điếu là một đoạn ngắn của ruột non heo với thành ruột dày, nhiều nếp gấp gân guốc, tạo cảm giác dai giòn, không ngấy. Phần thượng hạng nhất nằm gần dạ dày, có lớp mỡ mỏng phủ bên trong, tạo hương vị đặc trưng. Khi luộc hoặc hấp, lòng vẫn giữ màu trắng sáng, không bị teo tóp như lòng non thông thường.

Theo BS Hoàng, có chuyên gia đã khẳng định đây không phải sản phẩm từ heo bệnh, mà là đặc điểm hiếm gặp ở heo bản địa hoặc heo nái. Ngược lại, heo công nghiệp, với thời gian nuôi ngắn và thức ăn chuẩn hóa, hầu như không có lòng se điếu.

Tuy nhiên, sự khan hiếm này mâu thuẫn với thực tế thị trường, nơi lòng se điếu được rao bán phổ biến, đặc biệt trên mạng xã hội, với giá từ 1,2-4 triệu đồng/kg. Điều này làm dấy lên nghi vấn về hàng giả, sử dụng hóa chất như oxy già, phèn chua, thậm chí formol để “phù phép” lòng thường thành lòng se điếu, gây nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Sự phổ biến bất thường của lòng se điếu trên thị trường, trái ngược với độ hiếm tự nhiên, cho thấy nguy cơ gian lận thương mại.

Các sản phẩm giả mạo, tẩm hóa chất độc hại, không chỉ đánh lừa người tiêu dùng mà còn gây nguy cơ ngộ độc, tổn thương tiêu hóa, thậm chí ung thư nếu tích tụ lâu dài. Việc phân biệt thật - giả bằng cảm quan là cực kỳ khó, ngay cả với các đặc điểm như độ đàn hồi, màu sắc hay kết cấu.

BS Hoàng khuyến cáo người tiêu dùng cần tiếp cận thông thái, ưu tiên an toàn thực phẩm và yêu cầu minh bạch từ nhà cung cấp.

Các cơ quan quản lý cần vào cuộc để đảm bảo lòng se điếu không chỉ là món ngon, mà còn là lựa chọn an toàn cho sức khỏe.