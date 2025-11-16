Tác giả quả chuối 6,2 triệu USD lại gây sốt với bồn cầu vàng

Các chuyên gia dự đoán các phiên đấu giá mùa thu tại New York tuần tới sẽ đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 50% so với năm ngoái. Sự phục hồi này xuất phát từ nhu cầu mạnh mẽ và nguồn cung tăng lên, nhờ lãi suất giảm, cổ phiếu tăng giá và lượng tài sản khổng lồ mới được tạo ra trong thị trường công và tư.

CEO Sotheby’s, Charles Stewart, cho biết: “Nhu cầu trên thị trường nghệ thuật đã duy trì mức rất cao cả năm. Điều mới mẻ là nguồn cung bắt đầu theo kịp nhu cầu, đặc biệt trong hai tháng gần đây.” Đây là cơ hội để các nhà sưu tập giàu có quay lại thị trường sau giai đoạn trì trệ.

Các bộ sưu tập quan trọng từ Leonard Lauder và gia đình Pritzker, cùng nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, sẽ là điểm nhấn của tuần đấu giá, tạo hiệu ứng tích cực cho niềm tin của giới nhà sưu tập vào thị trường.

Sotheby’s sẽ đấu giá chiếc bồn cầu bằng vàng nguyên khối của Maurizio Cattelan, có tên gọi là “America” ​​trong phiên đấu giá mùa thu.

Những tác phẩm nào sẽ gây chú ý tại các phiên đấu giá?

Các tác phẩm nổi bật bao gồm bức chân dung Elisabeth Lederer của Gustav Klimt, ước tính hơn 150 triệu USD, cùng các tác phẩm khác của Klimt, Matisse và Edvard Munch. Christie’s cũng mang đến những tác phẩm như tranh Nymphéas của Monet hay Christopher Isherwood and Don Bachardy của David Hockney, giá dự kiến từ 40–60 triệu USD.

Điểm đặc biệt là chiếc bồn cầu vàng khối “America” của Maurizio Cattelan – tác giả của quả chuối dán băng keo “Comedian” từng được bán 6,2 triệu USD – sẽ được đấu giá. Chiếc bồn cầu vàng nặng 100 kg này từng trưng bày tại Guggenheim và Blenheim Palace, thu hút sự chú ý toàn cầu. Stewart nhận định, tác phẩm này là hiện tượng văn hóa, khơi gợi nhiều cuộc tranh luận về nghệ thuật và giá trị vật chất.

Trong khi nhiều chuyên gia cho rằng đây là chiêu tạo tiêu đề hơn là tác phẩm nghệ thuật thực sự, sức hút truyền thông của “America” chắc chắn sẽ góp phần tăng sự quan tâm vào các phiên đấu giá tuần tới.

Thế hệ nhà sưu tập mới ảnh hưởng thế nào đến thị trường?

Sự hồi phục của thị trường cao cấp không đồng nghĩa với toàn bộ bức tranh tích cực. Các nhà sưu tập lớn tuổi dần rút lui, nhường chỗ cho thế hệ trẻ có gu thưởng thức khác: quan tâm nhiều hơn đến nghệ sĩ mới và các tác phẩm giá thấp, thay vì những “trophies” đắt đỏ.

Theo Drew Watson, Giám đốc dịch vụ nghệ thuật Bank of America, thị trường giờ chia làm hai: một thị trường cao cấp triệu đô giảm sút và một thị trường sôi động giá thấp thu hút người trẻ. Họ cũng muốn kết nối trực tiếp với nghệ sĩ thay vì chỉ mua lại trên thị trường thứ cấp hay đấu giá, biến việc sưu tập thành một lối sống năng động.

Sự thay đổi này khiến các phiên đấu giá trong tuần tới vừa là cơ hội để bán các tác phẩm triệu đô, vừa là dịp quan sát cách thế hệ mới định hình lại sở thích và tiêu chuẩn giá trị trong thị trường nghệ thuật.