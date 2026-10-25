Starbucks khiến khách Hàn phẫn nộ vì ghi họ Kim thành Kimchi

Tối 11/10, một người đàn ông Hàn Quốc họ Kim ghé cửa hàng Starbucks gần Gate 61, khu vực phía tây sảnh khởi hành sân bay quốc tế Hong Kong, trước chuyến bay về Seoul cùng vợ. Khi nhân viên gọi tên "Kim", anh nhận đồ uống rồi rời đi mà không kiểm tra nhãn trên cốc.

Đến lúc chờ lên máy bay, người đàn ông 38 tuổi mới phát hiện tên mình bị ghi thành "Kimchi", tên món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc. Bất ngờ trước cách ghi tên, anh quay lại cửa hàng để hỏi rõ sự việc.

Họ "Kim" của khách được ghi thành "Kimchi" trên cốc Starbucks. Ảnh: The Korea Herald

Kim kể với The Korea Herald rằng khi nhận đồ uống, anh thấy hai nhân viên nhìn màn hình rồi mỉm cười với nhau. Tuy nhiên, lúc đó, vợ chồng anh cho rằng họ đang vui vẻ vì chuyện khác nên không để ý.

Theo lời Kim, nhân viên nhận đơn sau đó xin lỗi, giải thích đã nhập nhầm tên và khẳng định không có ý xúc phạm khách hàng. Không hài lòng với câu trả lời, anh đề nghị gặp người giám sát để làm rõ vì sao họ của mình lại bị đổi từ "Kim" thành "Kimchi".

Người giám sát ca, họ Yu, cho Kim xem màn hình hệ thống tại quầy và giải thích nhân viên đã nhập "Kim" nhưng vô tình chọn "Kimchi" khi cuộn qua các lựa chọn. Theo Kim, người giám sát cũng thừa nhận cách xử lý này là "không lịch sự".

Tuy nhiên, sau khi xem giao diện hệ thống, Kim vẫn không nghĩ đây là một lỗi vô tình, bởi anh cho rằng việc thay đổi tên dường như đòi hỏi thêm thao tác lựa chọn chứ không tự động. Anh cho biết đã yêu cầu cửa hàng xin lỗi và thông tin về biện pháp ngăn sự việc tương tự tái diễn, nhưng chưa nhận được phản hồi thêm.

Cửa hàng Starbucks gần Gate 61, khu vực phía tây sảnh khởi hành sân bay quốc tế Hong Kong. Ảnh: The Korea Herald

Ngày 20/10, sáu ngày sau khi tờ báo gửi yêu cầu xác minh, Starbucks Hong Kong ra thông báo xin lỗi khách hàng.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng vì sự lo lắng và tổn thương đã gây ra", đại diện Starbucks Hong Kong cho biết. Thương hiệu khẳng định không dung thứ hành vi phân biệt đối xử hoặc thiếu tôn trọng, đồng thời nghiêm túc xem xét các phản ánh liên quan đến ngôn ngữ hay cách ứng xử có thể gây xúc phạm.

Starbucks cho biết đã liên hệ trực tiếp với Kim để xin lỗi và sẽ tăng cường đào tạo nội bộ nhằm ngăn những sự việc tương tự tái diễn.