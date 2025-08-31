Sốc với cảnh tượng thực khách Trung Quốc đập nát 20 quả trứng luộc tại buffet vì bị cấm mang về

Một sự việc hy hữu xảy ra tại một khách sạn ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 27/8. Một phụ nữ dẫn con gái đến ăn buffet, định mang về 20 quả trứng luộc nhưng bị nhân viên từ chối do quy định cấm mang đồ ăn ra ngoài. Tức giận, người này đập nát toàn bộ trứng, vứt trên bàn rồi bỏ đi, khiến thực khách xung quanh sững sờ.

Người phụ nữ bóc 20 quả trứng luộc

Theo truyền thông Trung Quốc, đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ lấy hơn 20 quả trứng, bóc vỏ và cố gắng cho vào túi. Khi bị nhân viên ngăn cản, cô nổi giận đập nát từng quả trứng, để lại bàn ăn ngổn ngang trước khi rời đi cùng con gái. Hình ảnh bàn ăn sau vụ việc lan truyền trên Weibo, gây tranh cãi dữ dội.

Nhiều cư dân mạng chỉ trích hành vi thiếu lý trí và lãng phí thực phẩm. Một người bình luận: “Nên giữ bình tĩnh ở nơi công cộng, lãng phí đồ ăn là không chấp nhận được.” Nhiều ý kiến kêu gọi nâng cao ý thức văn minh khi dùng bữa.

Số trứng luộc bị thực khách này đập nát

Nhân viên khách sạn cho biết quy định cấm mang đồ ăn ra ngoài nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và trật tự nhà hàng. Vụ việc sẽ được xử lý theo quy định.

Sự kiện này làm dấy lên tranh luận về ý thức công cộng, đồng thời nhắc nhở cần giáo dục về hành vi văn minh khi dùng bữa tại các địa điểm công cộng.