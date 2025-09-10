Sau vụ Israel tấn công lãnh đạo Hamas tại Doha, giá dầu diễn biến ra sao?

Giá dầu Brent đã chốt phiên tăng 0,6%, đạt 66,4 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng tăng 0,6% lên 62,6 USD/thùng.

Ngay sau tin Israel tấn công ở Doha, cả Brent và WTI có lúc bật tăng gần 2%. Tuy nhiên, phần lớn đà tăng bị xóa bỏ khi Mỹ trấn an Qatar rằng sẽ không để xảy ra sự cố tương tự trên lãnh thổ nước này.

Trước đó, giá dầu đã dao động mạnh: tăng hơn 1 USD trong phiên đầu tuần sau khi giảm hơn 2% vào cuối tuần trước vì báo cáo việc làm yếu kém tại Mỹ.

Những yếu tố nào đang tác động đến giá dầu?

Ngoài xung đột ở Trung Đông, thị trường dầu vốn đã trong xu hướng đi lên bởi quyết định tăng sản lượng ít hơn kỳ vọng từ OPEC+, cùng với việc Trung Quốc tiếp tục tích trữ dầu thô và nguy cơ Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga.

Hôm Chủ nhật, OPEC cùng Nga và các đồng minh đã đồng ý nâng sản lượng từ tháng 10, song mức tăng khiêm tốn không đủ để hạ nhiệt giá.

Thị trường cũng đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần tới, với kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất, qua đó kích thích tăng trưởng và nhu cầu dầu.

Vì sao vụ tấn công ở Doha được coi là bước leo thang nghiêm trọng?

Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành không kích nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Doha – lần đầu tiên Israel tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Qatar. Vụ việc gây ra các vụ nổ lớn, khói đen bốc cao ngay giữa thủ đô.

Qatar – một trong những nhà xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới – đã lên án mạnh mẽ, gọi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết mục tiêu bị tấn công là các tòa nhà dân cư nơi nhiều thành viên của văn phòng chính trị Hamas sinh sống.

Hành động này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel cảnh báo sẽ mở rộng chiến dịch ở Gaza. Giới phân tích đánh giá đây là dấu hiệu leo thang trong chiến dịch quân sự mà Israel đã tiến hành gần hai năm qua ở Palestine và nhiều nước khác trong khu vực.

Ngoài Qatar, nhiều nước Trung Đông như Iran, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi đều lên án vụ không kích. Đặc biệt, Ả Rập Saudi – quốc gia dẫn dắt OPEC+ – cảnh báo hành động này có thể gây bất ổn lớn hơn cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong hai năm qua, Israel đã nhiều lần tiến hành tấn công ở Iran, Syria, Lebanon và Yemen. Theo các nhà chức trách địa phương, chiến dịch quân sự kéo dài này đã khiến hơn 64.000 người thiệt mạng.

Các nhà giao dịch dầu hiện đang chờ báo cáo tồn kho hàng tuần của Mỹ công bố vào thứ Tư, cùng với các báo cáo triển vọng hàng tháng từ OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vào thứ Năm. Những dữ liệu này sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của giá dầu.