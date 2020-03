Sẵn sàng cung ứng 50 triệu chiếc khẩu trang/tháng phòng chống dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 23/03/2020 16:10 PM (GMT+7)

Trước nhu cầu lớn về khẩu trang của người dân trong phòng chống dịch Covid-19, Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết đơn vị sẵn sàng cung ứng tới 50 triệu chiếc khẩu trang/tháng.

Số ca nhiễm Covid-19 trong nước đã liên tục tăng trong những ngày gần đây, do đó nhu cầu về khẩu trang cũng như các vật tư y tế dự phòng ngày càng tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu về khẩu trang kháng khuẩn của người tiêu dùng trong nước, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã từng bước nâng sản lượng sản xuất loại “khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp” lên mức 50.000 sản phẩm/ngày.

Khẩu trang vải kháng khuẩn giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn trong mùa Covid-19 - Ảnh Vinatex

Theo kế hoạch trong tuần từ 23-29/3/2020, sản lượng loại khẩu trang vải phòng dịch mới này sẽ đạt 60.000 sản phẩm/ngày và tiến tới đạt mức sản lượng 120.000 sản phẩm/ngày vào cuối tuần.

Song song với đó, sản phẩm khẩu trang vải dệt kim kháng khuẩn (2 lớp) vẫn được Dệt Kim Đông Xuân duy trì sản xuất với số lượng 300.000 chiếc/ngày. Các đơn vị khác thuộc Vinatex như May 10, May Việt Tiến, Dệt May Hòa Thọ, Hanosimex, Nhà Bè, Hưng Yên, Dệt May Huế… cũng đạt sản lượng từ 10.000 – 150.000 chiếc/ngày.

Đại diện của Vinatex cho biết kể từ tháng 2/2020 đến nay, các đơn vị trong tập đoàn đã sản xuất và cung ứng hơn 38 triệu chiếc khẩu trang. Trong đó, riêng loại khẩu trang từ vải dệt thoi đã cung ứng ra thị trường 5 triệu sản phẩm.

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước về khẩu trang phòng dịch, trong những tháng tiếp theo, lãnh đạo Vinatex dự kiến sản lượng khẩu trang vải phòng dịch sẽ đạt từ 28-30 triệu chiếc/tháng.

Trong trường hợp thị trường có nhu cầu sử dụng nhiều khẩu trang hơn, tập đoàn cũng đã chuẩn bị sẵn những phương án về nguyên liệu và nhân lực để có thể cung ứng lên tới 50 triệu chiếc khẩu trang/tháng.

Ngoài Dệt kim Đông Xuân, các đơn vị thành viên khác trong Tập đoàn cũng đã cho ra mắt các dòng sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn riêng của mình và bán trên toàn hệ thống bán lẻ toàn quốc.

Điều này từng bước giúp mọi người dân trong nước có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn khẩu trang vải kháng khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho bản thân và gia đình.

Việc kịp thời cung ứng ra thị trường các loại khẩu trang vải kháng khuẩn khiến cho giá khẩu trang y tế trên chợ mạng không còn hiện tượng “nhảy múa” sốc lên tới 17 – 18 triệu đồng/thùng (50 hộp) trong thời gian gần đây.

Cùng với việc sẵn sàng cung ứng một số lượng lớn khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngày 22/3, lực lượng Quản lý thị trường cả nước cũng tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát 44 cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế.

Lũy kế từ ngày 31/01 đến ngày 22/03/2020, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, giám sát 6.897 cơ sở. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 2,5 tỷ đồng (2.539.531.000 đồng).

Trong đó, ngày 20/03, Sở Y tế TP. Hà Nội đã tiếp nhận 50.040 chiếc khẩu trang y tế từ Cục Quản lý thị trường. Số hàng hóa này là tang vật tịch thu từ các vụ việc kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường TP. Hà Nội trong thời gian qua. Tổng cộng, Sở Y tế Hà Nội đã tiếp nhận 176.156 chiếc để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ lực lượng quản lý thị trường thành phố.

Tại tỉnh Ninh Thuận, từ ngày 31/01 đến nay, Cục quản lý thị trường Ninh Thuận cũng đã xử lý 13 vụ việc, tổng số tiền xử phạt hơn 15 triệu đồng. Ngoài ra, các Đội quản lý thị trường đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết tơí 244 cơ sở kinh doanh vật tư y tế và 41 cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm.

