Một vườn ở Đồng Nai bao trái sầu riêng kiểu lạ chưa từng thấy, trái vàng óng, giá cao, hễ bán là hết veo

Mô hình bao trái sầu riêng kiểu lạ lần đầu được triển khai tại địa phương không chỉ thu hút sự chú ý bởi hình thức lạ mắt mà còn giúp sản phẩm bán được giá cao hơn thị trường.

Giữa lúc ngành sầu riêng đang tìm nhiều giải pháp nâng cao giá trị gia tăng, mô hình bao trái sầu riêng của HTX TM-DV-NN Sinh thái Xuân Bắc được xem là hướng đi mới, tập trung vào sự khác biệt về mẫu mã, nhận diện sản phẩm và độ an toàn của trái sầu riêng trước khi đưa ra thị trường.

Bao trái sầu riêng lần đầu xuất hiện tại Đồng Nai

Chia sẻ với Báo Dân Việt, anh Trần Minh Tân - Giám đốc HTX TM-DV-NN Sinh thái Xuân Bắc cho biết, mô hình bao trái sầu riêng được triển khai từ vụ sản xuất năm nay sau khi nhận được gợi ý từ một đối tác Trung Quốc.

Anh Trần Minh Tân - Giám đốc HTX Xuân Bắc (trái) bên vườn sầu riêng đang thí điểm mô hình bao trái. Ảnh: NVCC

Theo anh Tân, đối tác đã giới thiệu loại bao chuyên dụng dùng để bao trái sầu riêng, tương tự phương pháp từng được áp dụng trên một số loại trái cây xuất khẩu như xoài vàng.

"Trên vườn sầu riêng rộng khoảng 5ha, đây là mùa vụ đầu tiên chúng tôi thực hiện mô hình bao trái sầu riêng. Thời gian triển khai mới vài tháng nhưng kết quả bước đầu khá khả quan", anh Tân cho biết.

Theo ghi nhận tại vườn, khi trái đạt kích thước phù hợp, người trồng tiến hành bao từng trái bằng vật liệu chuyên dụng.

Lớp bao giúp hạn chế tác động trực tiếp từ môi trường bên ngoài, đồng thời giảm nguy cơ sâu bệnh gây hại.

Anh Tân cho biết việc bao trái sầu riêng giúp giảm đáng kể tình trạng sâu đục trái, hạn chế rệp sáp cũng như nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên bề mặt sản phẩm.

Mô hình bao trái sầu riêng giúp giảm sâu bệnh và nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên bề mặt sản phẩm. Ảnh: NVCC

"Việc bao trái giúp giảm rủi ro sâu đục trái, hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và rệp sáp. Đặc biệt, màu sắc trái đẹp hơn, bắt mắt hơn nên tạo được sự khác biệt trên thị trường", anh Tân chia sẻ.

Điểm dễ nhận thấy nhất của mô hình bao trái sầu riêng là khi đến kỳ thu hoạch, trái có màu vàng óng khá đồng đều thay vì màu xanh như sản phẩm thông thường.

Chính yếu tố này đã tạo nên sự mới lạ và thu hút sự quan tâm của nhiều thương lái khi đến tham quan vườn.

Bao trái sầu riêng giúp nâng giá trị sản phẩm

Không chỉ tạo khác biệt về hình thức, mô hình bao trái sầu riêng còn đang mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu cho người sản xuất.

Theo anh Tân, trong khi giá sầu riêng thông thường hiện dao động khoảng 50.000-60.000 đồng/kg thì sản phẩm bao trái sầu riêng được HTX bán với giá khoảng 60.000-70.000 đồng/kg, cao hơn thị trường 10.000 đồng/kg.

Dù xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc thời gian qua gặp nhiều khó khăn khiến giá thu mua giảm mạnh ở nhiều thời điểm, sản phẩm bao trái sầu riêng của HTX vẫn nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

Anh Trần Minh Tân (trái) ghi chép nhật ký chăm sóc sầu riêng hữu cơ ở HTX Xuân Bắc. Ảnh: NVCC

Lý giải về mức giá cao hơn, anh Tân cho biết HTX đã đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm hơn 20 hoạt chất bảo vệ thực vật. Kết quả cho thấy các mẫu đều có dư lượng bằng 0, đáp ứng tốt các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Song song với mô hình bao trái sầu riêng, HTX Xuân Bắc cũng đang xây dựng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ.

Đây là nền tảng hỗ trợ cho mục tiêu lớn hơn là xây dựng thương hiệu sầu riêng có sự khác biệt về màu sắc, mẫu mã và chất lượng.

Hiện HTX Xuân Bắc có 39 thành viên tham gia sản xuất. Sau khi hoàn thiện quy trình kỹ thuật, mô hình bao trái sầu riêng sẽ được chuyển giao cho các thành viên nhằm hình thành vùng nguyên liệu đồng bộ, phục vụ nhu cầu thị trường trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu.

Ông Trần Lâm Sinh - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Xuân Bắc (giữa) tham quan mô hình bao trái sầu riêng ở HTX Xuân Bắc. Ảnh: NVCC

Đánh giá về mô hình này, ông Trần Lâm Sinh - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Xuân Bắc cho biết, đây là giải pháp mới lần đầu được áp dụng tại địa phương.

Ông Trần Lâm Sinh từng là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai trước đây.

Ở góc độ chuyên môn, ông Sinh chia sẻ, qua theo dõi bước đầu, việc bao trái sầu riêng có tác dụng khá tốt trong quản lý sinh vật gây hại, giúp hạn chế hóa chất bám trên bề mặt trái.

Bên cạnh đó, mẫu mã sản phẩm đẹp hơn và tạo được sự khác biệt trên thị trường. “Địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của mô hình để có cơ sở xem xét nhân rộng trong thời gian tới", ông Sinh cho biết.