Sầu riêng giá siêu rẻ: Người bán cảnh báo, khách 'nghiện sầu' tiết lộ bí quyết chọn quả ngon

Ham rẻ có thể mua phải sầu riêng non, sượng

Những ngày gần đây, nhiều điểm bán sầu riêng đồng loạt giảm giá. Không ít nơi rao bán sầu riêng với giá chỉ từ vài chục nghìn đồng mỗi kg, thấp hơn đáng kể so với thời điểm cách đây vài tháng. Mức giá hấp dẫn khiến nhiều người tiêu dùng tranh thủ mua về thưởng thức.

Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm trong nghề, sầu riêng giá rẻ chưa chắc đã là "món hời" nếu người mua không biết cách lựa chọn.

Chị Hạnh, một tiểu thương kinh doanh sầu riêng tại Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, giá sầu riêng giảm là điều bình thường khi bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Nguồn hàng dồi dào khiến giá bán mềm hơn so với trước.

Sầu riêng đang vào mùa, nhiều nơi bán giá khá rẻ. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Tuy nhiên, nếu giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung thì người tiêu dùng nên cẩn trọng. Một số lô hàng có thể bị cắt non, chín ép hoặc để tồn kho lâu ngày. Bề ngoài nhìn vẫn đẹp nhưng chất lượng bên trong không được như mong muốn", chị Hạnh chia sẻ.

Theo chị Hạnh, để chọn được quả sầu riêng ngon, trước tiên cần quan sát phần cuống. Những quả có cuống còn tươi, cứng, màu xanh nâu tự nhiên thường mới được thu hoạch. Ngược lại, cuống khô héo hoặc teo nhỏ là dấu hiệu quả đã để lâu.

Ngoài ra, người mua nên chú ý đến phần gai. Những quả có gai to, thưa, đầu gai hơi tù thường đã đủ độ già. Các đường múi hiện rõ, khe rãnh sâu cũng là dấu hiệu cho thấy quả phát triển đầy đủ.

"Bí quyết của nhiều người bán là gõ nhẹ vào vỏ. Nếu nghe tiếng bộp bộp, âm trầm thì khả năng cao quả đã chín tự nhiên. Nếu tiếng vang cứng, đanh thì rất dễ gặp tình trạng non hoặc sượng", chị Hạnh nói thêm.

Anh Nguyễn Văn Thành, chủ một cửa hàng trái cây nhập khẩu tại Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, giá sầu riêng hiện đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Nếu như trước đây sầu riêng Ri6 loại đẹp có thời điểm lên tới 130.000 - 160.000 đồng/kg thì hiện phổ biến ở mức 70.000 - 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Thái Monthong dao động khoảng 90.000 - 140.000 đồng/kg tùy chất lượng và nguồn hàng.

Theo anh Thành, trên thị trường hiện nay phổ biến nhất là sầu riêng Ri6 của Việt Nam và sầu riêng Monthong (sầu Thái). Ri6 được nhiều người ưa chuộng nhờ cơm vàng đậm, vị béo và mùi thơm rõ. Trong khi đó, Monthong có múi to, cơm dày, vị ngọt thanh, ít mùi hơn nên phù hợp với những người mới ăn sầu riêng.

Sầu riêng được bán tại một siêu thị ở Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Tâm lý của nhiều khách hàng là thấy giá rẻ thì mua ngay. Tuy nhiên, giá thấp quá mức thường đi kèm một số rủi ro về chất lượng. Có những lô hàng được thu hoạch sớm, chín ép hoặc bảo quản lâu ngày nên cơm không còn độ béo và thơm đặc trưng. Người tiêu dùng nên chọn những địa chỉ bán uy tín, có cam kết đổi trả nếu quả bị non hoặc sượng", anh Thành chia sẻ.

Người bán này cũng cho biết thời điểm chính vụ là lúc người tiêu dùng dễ mua được sầu riêng ngon với mức giá hợp lý nhất. "Nếu biết cách lựa chọn, người mua hoàn toàn có thể tìm được những quả sầu riêng chất lượng với giá mềm hơn trước rất nhiều mà không cần chạy theo những lời quảng cáo "siêu rẻ", "giải cứu" hay "giảm sốc", anh Thành nói.

Người "nghiện sầu" chỉ cách chọn sầu riêng ngon

Là một "tín đồ" của sầu riêng, chị Tuyết Nhung (Lào Cai) cho biết bản thân gần như tuần nào cũng ăn từ hai đến ba lần.

"Tôi nghiện sầu riêng nên đến mùa là phải tranh thủ. Ăn nhiều thành quen, chỉ nhìn và ngửi là đoán được quả ngon hay không", chị Nhung cười.

Theo chị Nhung, điều quan trọng nhất là mùi thơm tự nhiên của quả. Sầu riêng chín cây thường có hương thơm béo, dễ chịu, không quá gắt. Nếu ngửi thấy mùi cồn, mùi chua hoặc mùi hắc bất thường thì chị sẽ không mua.

Chị Nhung "nghiện sầu" nên thường xuyên mua về ăn. Ảnh: NVCC.

"Tôi cũng hay quan sát các đường múi và phần đáy quả. Những quả có múi nở đều, vỏ hơi nứt nhẹ thường cho cơm dày và béo hơn. Còn quả nhìn căng cứng, gai nhọn hoắt thì tôi thường bỏ qua", chị chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của chị Nhung, vị "nhặn đắng" là điều khiến nhiều người thất vọng nhất khi ăn sầu riêng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thu hoạch khi quả chưa đủ già hoặc quá trình làm chín không tự nhiên.

"Quả ngon phải có vị béo, ngậy và hậu ngọt. Nếu ăn thấy chát hoặc "nhặn đắng" thì thường là quả chưa đạt chất lượng", chị Nhung nhận xét.

Các tiểu thương cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên quá ham rẻ mà mua những lô hàng không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, nên lựa chọn các điểm bán uy tín, được bảo hành chất lượng hoặc cho kiểm tra hàng trước khi nhận.