Nông dân Việt Nam xuất sắc- “vua cá đặc sản" ở Cà Mau làm cách nào mà lãi tiền tỷ từ 2 ao nuôi theo chuẩn VietGAP?

Ngày 6/5, ông Nguyễn Hữu Ánh, Nông dân Việt Nam xuất sắc cho biết, gia đình ông vừa thu hoạch 2 ao cá nuôi sau 22 tháng thả giống, đem về nguồn lợi nhuận khá cao.

“Với 2 ao nuôi, diện tích 1.000m2/ao đem về tổng nguồn thu 1,7 tỷ đồng. Sau khi đã trừ đi hết chi phí đầu tư, tôi còn lãi 1,2 tỷ đồng”, ông Ánh nói trong niềm phấn khởi.

Ông Nguyễn Hữu Ánh, Nông dân Việt Nam xuất sắc là "vua" cá chình, bống tượng - cá tiền tỷ ở Cà Mau vui mừng cho biết, 2 ao cá nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình ông vừa đem về nguồn lãi 1,2 tỷ đồng sau 22 tháng thả giống.

Theo ông Ánh, hiện tại ông phát triển mô hình nuôi cá chình, bống tượng với 45 ao nuôi, tất cả các ao nuôi đều đạt theo tiêu chuẩn VietGAP.

“Cái lợi của việc nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP giúp nông dân có nguồn cá sạch, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng, được đơn vị thu mua cam kết bao tiêu sản phẩm với giá cao”, ông Ánh cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Ánh, Nông dân Việt Nam xuất sắc cho biết, cá chình, bống tượng thuộc dạng "ăn dơ nhưng ở sạch", người nuôi muốn thành công, nhất thiết phải giữ được đáy ao luôn sạch, do đó, ông chuyển cá nuôi sang ao mới cứ 8 tháng 1 lần cho đến khi thu hoạch.

Với kinh nghiệm hơn 25 năm nuôi cá chình, bống tượng ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, ông Ánh khẳng định, tập tính của 2 loài cá nuôi này thuộc dạng “ăn dơ nhưng ở sạch”.

Do đó, người nuôi muốn đạt hiệu quả cao, nhất thiết phải giữ được đáy ao nuôi sạch, theo tiêu chuẩn VietGAP.

"Vua" cá chình, bống tượng ở Cà Mau Nguyễn Hữu Ánh cho biết, tất cả 45 ao nuôi của gia đình ông đều áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nhờ vậy sản phẩm cá của ông sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

“Vua” cá chình, bống tượng - cá tiền tỷ Nguyễn Hữu Ánh khẳng định, để đáp ứng được điều kiện sống của loài cá đặc sản này, người nuôi chỉ cần chuyển cá nuôi sang ao mới cách nhau 8 tháng 1 lần cho đến khi thu hoạch.

“Để giữ đáy ao sạch, đáp ứng được “tính nết” của cá chình, bống tượng, thì ngoài cách chuyển cá sang ao nuôi mới ra sẽ không còn cách nào khác, vì có sử dụng bao nhiêu phân, thuốc cũng không làm được việc này”, ông Ánh khẳng định.

Trong suốt quá trình nuôi, ông Nguyễn Hữu Ánh, Nông dân Việt Nam xuất sắc chỉ cho cá chình, bống tượng ăn bằng cá phi mồi, không dùng thức ăn công nghiệp; ngoài ra khi xử lý ao nuôi, ông chỉ dùng vôi, không dùng thuốc hoá học.

Bên cạnh niềm vui khi vừa thu về tiền tỷ từ việc thu hoạch 2 ao cá nuôi, ông Ánh cho biết, để bà con nông dân cùng làm giàu, thời gian qua, ông đã hướng dẫn cho rất nhiều nuôi, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong quá trình sản xuất.

Do được nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, cá chình, bống tượng của ông Nguyễn Hữu Ánh luôn được doanh nghiệp bao tiêu thu mua với giá cao, góp phần đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho ông Nông dân Việt Nam xuất sắc này.

Và khi người nuôi áp dụng tiêu chuẩn này, trong suốt quá trình nuôi, cá chình, bống tượng nhất thiết không được cho ăn bằng thức ăn công nghiệp, mà chỉ cho ăn bằng cá phi mồi.

Mặc khác, khi xử lý ao nuôi cũng không dùng thuốc hoá học, chỉ được phép sử dụng vôi bột để cải tạo ao.

“Với nhu cầu của thị trường ngày càng khắt khe như hiện nay, việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là yêu cầu cốt lõi với với nhà nông, vì chỉ khi sản phẩm nông nghiệp do người nông dân làm ra sạch, đảm bảo các điều kiện an toàn, thị trường mới đón nhận thông qua doanh nghiệp bao tiêu, chỉ có vậy, nông dân mới thoát cảnh được mùa - mất giá xưa nay”, ông Ánh chia sẻ.