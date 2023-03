Lan truyền bảng giá cước taxi điện VinFast, giá mở cửa 20.000 đồng

Thông tin trên Tri thức trực tuyến, gần đây nhất, theo chia sẻ của một số hội nhóm giao thông, GSM đã hoàn tất việc xây dựng giá cước cho người dùng sử dụng dịch vụ taxi điện.

Cụ thể, hãng xe này chào giá mở cửa 20.000 đồng cho km đầu tiên. Từ km tiếp theo đến km thứ 25, giá cước là 15.500 đồng/km và giảm xuống 12.500 đồng/km áp dụng cho km thứ 26 trở đi. Giá cước đã bao gồm thuế VAT.

Ngoài ra, hãng taxi điện của ông Vượng sẽ mang thương hiệu Taxi Xanh SM. Hình ảnh nhận diện là màu xanh ngọc. Taxi Xanh SM sử dụng 2 dòng xe điện là VinFast e34 và VF5 Plus cho dịch vụ taxi tiêu chuẩn và VinFast VF8 cho loại hình cao cấp.

Bảng giá được tiết lộ trên mạng xã hội. (Ảnh: Zingnews)

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, CEO của GSM, mô hình vận hành của GSM hoàn toàn giống với các hãng taxi truyền thống, chỉ khác ở 3 yếu tố gồm phương tiện (hoàn toàn là xe điện), công nghệ (đặt xe đa dạng - từ tổng đài, đặt tại điểm đỗ hoặc qua ứng dụng) và dịch vụ (tài xế được đào tạo bài bản, hiếu khách). GSM có 2 dòng sản phẩm taxi gồm taxi tiêu chuẩn sử dụng xe VF e34 và VF5 Plus trong khi taxi cao cấp sử dụng mẫu VinFast VF8.

Về giá cước sử dụng dịch vụ, phía GSM vẫn chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, khi được hỏi về giá cước dịch vụ taxi GSM, ông Thanh khẳng định giá cước sẽ "cạnh tranh" so với thị trường.

Ngày 21/3, GSM đã ký thỏa thuận đầu tư và hợp tác với Be Group - đơn vị cung cấp dịch vụ gọi xe trực tuyến be. Theo đó, Be Group sẽ nhận khoản đầu tư trực tiếp từ GSM để hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, cũng như cung cấp dịch vụ vận chuyển công nghệ số một Việt Nam. Thông qua các đối tác tài chính, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện.

Giai đoạn đầu, Be Group và GSM sẽ phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cung cấp các chính sách ưu đãi độc quyền cho tài xế Be Group để thuê hoặc mua ôtô, xe máy điện VinFast thông qua GSM với chi phí hợp lý.

Be Group cũng sẽ hợp tác chia sẻ nền tảng gọi xe với đối tác GSM. Theo đó, khách hàng gọi xe trên nền tảng của Be Group có thêm lựa chọn dịch vụ taxi điện của GSM, bên cạnh các dịch vụ beCar và beTaxi hiện có.

Ngoài 2 phương thức hoạt động kể trên, GSM cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện không lái cho đối tác là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. Ba dòng ôtô điện được sử dụng gồm VinFast VF e34, VinFast VF5 và VinFast VF8 Eco, có giá thuê dao động 9,5-20 triệu đồng/tháng.

Taxi Xanh SM dự kiến chính thức vận hành ở Hà Nội vào tháng 4 và phủ sóng tại 5 tỉnh/thành phố lớn trong năm nay.

Với tài xế của GSM, công ty tuyên bố mức đãi ngộ gồm lương cứng tối đa 11 triệu (lương cứng 7 triệu, hỗ trợ 2 triệu/tháng trong tối đa 6 tháng đầu tiên và 2 triệu dựa vào đánh giá của khách hàng) cùng hoa hồng 25% doanh thu.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/lan-truyen-bang-gia-cuoc-taxi-dien-vinfast-gia-mo-cua-20-000-don...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/lan-truyen-bang-gia-cuoc-taxi-dien-vinfast-gia-mo-cua-20-000-dong-a570131.html