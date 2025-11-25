Khu du lịch gây tranh cãi khi bắt chó trả tiền tham quan, mèo được miễn phí

Chó vào cửa tốn hơn trăm nghìn đồng, mèo ra vào miễn phí

Khu du lịch Jia Xing Yi tại Chiết Giang, Trung Quốc mới đây đã trở thành tâm điểm dư luận khi thu phí tham quan cho cả chó cưng của các du khách.

Cụ thể, giá vé tham quan cho người là 40 NDT (144.000đ), giá vé cho chó cưng là 30 NDT (108.000đ). Một cư dân mạng đã đăng tải clip liên quan lên mạng xã hội nước này. Trong clip, có thể thấy nhiều du khách dắt chó qua cổng thu vé và đi dạo quanh khu du lịch.

Một số cư dân mạng cho rằng mức phí này là bất hợp lý, trong khi một số người khác lại cho rằng đây là điều bình thường. Cũng có người cho rằng việc thu phí cho thú cưng là chấp nhận được, nhưng mức 30 NDT là quá đắt.

Thông tin công khai cho thấy khu du lịch này là danh lam thắng cảnh cấp 4A, bên trong khuôn viên trồng hơn 10.000 cây bạch quả, có hồ nước rộng cả ngàn mẫu và các khu vực tham quan tương tác với động vật.

Một nhân viên tại đây cho biết, mèo hoặc các loại thú cưng khác không phải trả thêm phí, trẻ em cao dưới 1,2 mét cũng được miễn phí vé vào cửa.

Giải thích về việc thu vé cho chó cưng, nhân viên khu du lịch giải thích rằng ở đây có nhiều hoạt động dành riêng cho chó, chẳng hạn như cho chúng chạy nhảy trên bãi cỏ và chơi đùa dưới nước. Vé của chó cưng cho phép chúng vào toàn bộ khu du lịch, không chỉ riêng các điểm tham quan dành riêng cho chó. Loại vé đặc biệt này đã ra mắt từ tháng 5 năm nay, trước đó chưa hề có.