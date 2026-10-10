Không phải vàng bạc, 3 cây cảnh này mới là thứ người giàu thích đặt ở phòng khách, cầu tài lộc, dưỡng bình an

Một số cây cảnh, loài hoa trông rất đẹp, nhưng lại quá nồng, ngửi nhiều dễ choáng váng, hoặc có nhựa hơi độc, lại có loại đầy gai nhọn. Đặt trong phòng khách luôn khiến ta gợn lên một chút bất an, nhất là nhà có trẻ nhỏ nghịch ngợm.

Vậy nên, "bộ mặt" của phòng khách cần vài chậu cây thực sự ấn tượng. Không phải cây cảnh nào cũng nên đặt.

Người xưa chọn cây cảnh như chọn bạn, người nay, đặc biệt là những người đã đi qua đủ đầy, lại càng thấu hiểu đạo lý: Cây trong nhà không chỉ để ngắm, mà là để dưỡng khí, dưỡng tâm, dưỡng tài.

Nếu phòng khách nhà bạn còn trống, hãy thử nhìn vào lựa chọn của những người giàu có thực sự. Họ không phô trương bằng vàng bạc, họ giữ lộc bằng sự tĩnh tại của cây xanh. Dưới đây là 3 "trụ cột xanh" mà bạn sẽ thường thấy trong phòng khách của những gia đình vượng khí, giàu có.

Cây cảnh hoàng tử đen đứng thẳng, dáng đĩnh đạc

1. Cây cảnh: Hoàng tử đen - Khí chất của người trụ cột

Cây cảnh hoàng tử đen có thể nhiều bạn sẽ xa lạ nhưng nó thực chất là cây đa búp đỏ lá đen hay còn gọi là đa sậm màu, đa Burgundy hoặc Hoàng tử đen) có tên khoa học là Ficus elastica 'Burgundy' (hoặc đồng nghĩa là Ficus elastica 'Abidjan' / 'Black Prince'), thuộc họ Dâu tằm (Moraceae).

Lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tử đen, bạn sẽ hiểu thế nào là vẻ đẹp không cần nói nhiều. Lá của nó dày, bóng như được đánh vecni, màu xanh đen thẫm, sờ vào mịn như da.

Cây cảnh hoàng tử đen đứng thẳng, dáng đĩnh đạc, đặt cạnh sofa da hay kệ gỗ óc chó, tự khắc toát lên vẻ trang trọng, uy nghiêm mà không một bức tranh đắt tiền nào có được.

Dáng cây cảnh vươn thẳng, lá to bản

Điều tinh tế nhất nằm ở búp non. Mỗi khi nhú lên, nó lại mang một màu đỏ hồng như đầu nến, một chút sắc ấm rực rỡ trên nền trầm mặc. Đó là triết lý của sự sinh sôi trong ổn định, của mầm hy vọng nảy lên từ gốc rễ vững bền.

Với giới doanh nhân, hoàng tử đen không chỉ là cây cảnh. Trong phong thủy, sắc đen của lá thuộc hành Thủy, Thủy sinh Mộc, tượng trưng cho dòng tiền tuần hoàn không dứt.

Dáng cây cảnh vươn thẳng, lá to bản, dày dặn là biểu tượng của sự "giữ của". Lá lớn giữ bụi, hút khí độc, người làm ăn gọi đó là "giữ tài khí không cho tán".

Cây cảnh này lại vô cùng bao dung.

Người giàu không đặt cây cảnh này ở nơi ồn ào. Họ đặt nó ở góc Tài vị - góc chéo 45 độ tính từ cửa chính, nơi ánh sáng vừa đủ, nơi dòng người ít qua lại.

Để cây ở đó, là để nhắc mình: tài lộc cần sự yên tĩnh để ở lại, giống như con người cần sự trầm ổn để làm nên việc lớn.

Cây cảnh này lại vô cùng bao dung. Nó không kén đất, kén phân. Chỉ cần bạn đừng để nó chịu rét dưới 10 độ C, và đừng thương nó quá mà tưới úng. Đợi đất khô hẳn rồi hãy tưới đẫm một lần.

Thỉnh thoảng cho nó chút phân lỏng. Cây cảnh hoàng tử đen sẽ lớn lên lặng lẽ, bền bỉ, như chính sự nghiệp của người chủ.

Cây cảnh vạn tuế là cốt cách của một gia tộc.

2. Cây cảnh: Vạn tuế - Sự sự bình an của bậc quân tử

Cây vạn tuế hay còn gọi là cây đuôi phượng, tô thiết, tỵ hỏa tiêu, hay chuối lửa... có tên khoa học là Cycas revoluta, họ Tuế (Cycadaceae).

Nếu cây cảnh hoàng tử đen là khí chất của người trụ cột, thì cây cảnh vạn tuế là cốt cách của một gia tộc.

Nhìn những tầng lá xòe ra như đuôi phượng, cứng cáp, sắc nhọn như những thanh kiếm hướng thiên, bạn sẽ cảm nhận được một sức mạnh cổ xưa, trường tồn.

Đặt nó cạnh kệ tivi, không gian lập tức có thêm chiều sâu, vừa có nét nhiệt đới phóng khoáng, vừa có sự tôn nghiêm của một linh vật.

Khi nhà yên thì tài mới tụ.

Người xưa có câu: "Vạn tuế nở hoa, gia đạo hưng long". Vạn tuế hàng chục năm mới nở hoa một lần, nên người ta coi hoa của nó là điềm lành cực thịnh. Trong phong thủy, vạn tuế là "thiết vệ sĩ" của ngôi nhà.

Thân trụ vững chãi, lá nhọn hướng ra ngoài có tác dụng trấn trạch, xua đuổi tà khí, ngăn những điều không may mắn xâm nhập. Khi nhà yên thì tài mới tụ.

Vì sao những biệt thự lớn, những nhà vườn của người giàu thường có một cây vạn tuế ngay phòng khách hoặc sảnh lớn? Bởi họ hiểu một đạo lý: Muốn giàu có bền lâu, trước hết phải cầu bình an.

Cây cảnh ưa nắng

Vạn tuế chính là lời cầu bình an đó, được thể hiện bằng hình hài của cây. Nó tượng trưng cho sự trường thọ, sự bền vững qua ba đời, đúng như câu tục ngữ "cây cổ thụ trường tồn ba đời".

Chăm vạn tuế là học cách kiên nhẫn. Cây cảnh ưa nắng nhưng cũng chịu được bóng râm bán phần. Đất cần tơi xốp, hơi chua nhẹ. Bạn chỉ cần tưới nước vo gạo để qua ngày, hoặc nước máy để lắng một hôm là đủ.

Mùa hè chỉ cần che bớt nắng gắt buổi trưa. Đừng vội, đừng thúc ép. Cây cảnh vạn tuế dạy chúng ta rằng, những giá trị lớn nhất trong đời đều cần thời gian để thành hình.

Mỗi lá cây cảnh ngũ gia bì là một bàn tay nhỏ đang mở ra.

3. Cây cảnh: Ngũ gia bì - Bàn tay gom lộc

Người ta hay gọi vui cây cảnh ngũ gia bì (Schefflera octophylla - Họ Nhân sâm Araliaceae) là cây "chân vịt" vì mỗi chùm lá xòe ra như bàn tay năm ngón.

Nhưng trong giới kinh doanh, không ai dám đùa với nó, bởi nó có một tên gọi khác đầy trọng lượng: Cây tiền.

Mỗi lá cây cảnh ngũ gia bì là một bàn tay nhỏ đang mở ra. Năm ngón tay tượng trưng cho Ngũ Hành, cho năm hướng Đông - Tây - Nam - Bắc và Trung tâm.

Đặt một chậu ngũ gia bì xanh mướt trong phòng khách, ý là gia chủ đang dùng chính bàn tay của mình để thu hút tài lộc từ bốn phương tám hướng về một mối. Tài không đi một đường, mà tụ về từ nhiều ngả, đó mới là tài bền.

Cây cảnh ngũ gia bì hợp nhất với người mệnh Mộc và Hỏa.

Với người giàu, cây cảnh còn là một "cỗ máy cân bằng". Nó là một trong những loại cây lọc không khí tốt nhất, hấp thụ formaldehyde từ đồ gỗ mới, từ sơn tường, từ những chiếc tủ mới sắm.

Nhà càng đẹp, đồ càng mới, càng cần một cây Ngũ Gia Bì để trung hòa. Khí sạch thì tâm mới an, tâm an thì quyết định mới sáng suốt. Đó là phong thủy thực tế nhất.

Cây cảnh ngũ gia bì hợp nhất với người mệnh Mộc và Hỏa. Đặt ở phòng khách hướng Đông hoặc Đông Nam - cung tài lộc trong Bát Trạch, cây sẽ phát huy tối đa vượng khí.

Cây cảnh này rất tình cảm, giống như nuôi một con vật hiền lành. Chỉ cần cho nó 4 tiếng nắng nhẹ mỗi ngày, đất tơi xốp, mỗi tháng một lần phân lỏng pha loãng.

Cây cảnh cho ta sự an yên trong cả một đời, khiến ta vượng một đời.

Khi đất khô mới tưới. Bạn cho nó sự quan tâm vừa đủ, nó sẽ trả lại cho bạn một tán lá sum suê, vẫy gọi may mắn suốt bốn mùa.

Tóm lại, hoa cho ta vẻ đẹp trong khoảnh khắc, khiến ta vui một mùa. Cây cảnh cho ta sự an yên trong cả một đời, khiến ta vượng một đời.

Phòng khách không cần quá nhiều đồ đạc đắt tiền. Chỉ cần 2 trong 4 chậu cây trên, được đặt đúng chỗ, được chăm chút bằng sự tĩnh tâm, ngôi nhà của bạn sẽ tự khắc có một khí chất khác.

Nhà yên thì tài tụ. Khí sạch thì tâm an. Đó mới là phong thủy lớn nhất mà một chậu cây có thể mang lại.

Và đó cũng chính là lý do vì sao, những người càng giàu có, càng thấu hiểu cuộc đời, họ lại càng chọn đặt những chậu cây xanh trầm mặc ấy trong phòng khách nhà mình.