Hái cây rừng mọc dại về bán, ai ngờ là đặc sản nhiều người lùng mua, thu cả triệu đồng

Vào tuần trước, khi đi rừng kiếm các loại cây thuốc và mật ong rừng để bán, chị Lê Thị Thuỷ (SN 2002) trú tại thôn Thanh Tân, xã Hoá Quỳ, tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện một cây trám đen cổ thụ. Giữa khoảng rừng xanh, cây trám đen sừng sững mọc thẳng đứng, chi chít những quả chín đen sì. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Để đến được tận gốc trám, chị Thuỷ cùng với bác và anh của mình phải đi hơn 8km đường rừng bằng xe máy, thêm khoảng 1 giờ đi bộ qua suối, qua khe rừng rất vất vả.

Cây trám thì cao, thâm trám mọc thẳng đứng, muốn trèo lên hái quả thì người trèo phải cẩn thận dùng guốc trèo cây buộc vào hai bên chân. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Cùng với đó còn trang bị thêm một chiếc sào bằng tre, đầu buộc một chiếc “ba chạc” dùng làm móc để hái quả. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Tiếp đó, một người trèo lên cây hái quả, chị Thuỷ và bác ở bên dưới nhặt từng chùm trám sai trĩu cành, vặt quả cho vào bao. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

“Ôi quả trám rừng này nó thơm vô cùng vì vừa độ chín, lại là trám nếp nữa”, chị Thuỷ vừa bứt quả trám cho lên mũi ngửi vừa nói. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Chị Thuỷ cho biết, quả trám đen thường mọc ở các tỉnh miền núi phía Bắc, được sử dụng làm thực phẩm, chế biến các món ăn ngon như kho thịt, cá... ăn rất bùi, thơm và béo. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Tuy nhiên, để tìm thấy một gốc trám cổ thụ trong rừng già còn sai quả vào đúng độ chín là cực khó bởi mỗi ngày, có rất nhiều người đi rừng, tìm kiếm các loại sản vật từ rừng như chị. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đoàn 3 người nhà chị Thuỷ đã thu về được 32kg trám đen chín thơm lừng và vận chuyển về nhà. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Quả trám đen sau khi hái về, được chị Thuỷ rửa sạch dưới dòng nước suối mát lành rồi mang đi ỏm. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Trám đen cho vào nồi ngập nước rồi đun dưới lửa. Khi nào sờ tay vào thấy nóng già, rát tay, khoảng 70-80 độ C thì tắt bếp và ngâm thêm khoảng 20 phút. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Khi bóp nhẹ, thấy quả trám mềm, ăn thấy béo và ngậy là được. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Quả trám sau khi ỏm chín có thể tách hạt, bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh hoặc tiến hành ngâm mắm hay muối để ăn dần cả năm. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Gần 32kg trám đen được chị Thuỷ hái từ rừng về đã được mọi người đặt mua hết với giá 140 nghìn đồng/kg quả tươi và 240 nghìn đồng/lọ trám đã ỏm sẵn.(Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Từ nhiều năm nay, quả trám đen không chỉ được dùng làm thực phẩm giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất mà còn được coi là một vị thuốc được sử dụng trong Đông y giúp thanh nhiệt, giải độc, có tác dụng bảo vệ gan, tăng cường tiêu hoá. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)

Vì vậy, từ một loại quả mọc hoang trên rừng, quả trám đen ngày càng được lùng mua với giá đắt đỏ. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ)