Chính thức áp dụng giá điện sinh hoạt 5 bậc, cao nhất 3.844 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện, có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/11/2026. Quyết định do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài ký thay Bộ trưởng, quy định mức giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện.

Theo quyết định, giá bán lẻ điện bình quân được xác định ở mức 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 2% so với mức 2.204,0655 đồng/kWh trước đó.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đồng thời đánh dấu thời điểm chính thức áp dụng cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(Ảnh minh họa)

Giá điện sinh hoạt cao nhất 3.844 đồng/kWh

Theo phụ lục ban hành kèm Quyết định 2892/QĐ-BCT, biểu giá điện sinh hoạt mới được chia thành 5 bậc thay vì 6 bậc như trước đây, với khoảng cách tiêu thụ giữa các bậc được mở rộng.

Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 100 kWh đầu tiên với mức giá 1.901 đồng/kWh. Bậc 2 áp dụng cho lượng điện từ 101 đến 200 kWh, giá 2.289 đồng/kWh. Bậc 3 tính từ 201 đến 400 kWh, giá 2.894 đồng/kWh.

Với những hộ sử dụng nhiều điện hơn, bậc 4 áp dụng cho lượng điện từ 401 đến 700 kWh, có giá 3.456 đồng/kWh. Bậc 5, cũng là mức cao nhất, áp dụng từ kWh thứ 701 trở đi với giá 3.844 đồng/kWh. Toàn bộ mức giá trên chưa bao gồm VAT.

So với biểu giá 6 bậc trước đây, thay đổi lớn nhất nằm ở việc mở rộng ngưỡng tiêu thụ và điều chỉnh cách phân bổ giá điện. Trước ngày 1/11, biểu giá sinh hoạt có 6 bậc, trong đó mức thấp nhất là 1.984 đồng/kWh cho 50 kWh đầu tiên và cao nhất là 3.460 đồng/kWh đối với lượng điện từ kWh thứ 401.

Như vậy, dù giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, mức giá cao nhất trong biểu điện sinh hoạt mới lại tăng thêm 384 đồng/kWh so với mức cao nhất trước đây, tương đương khoảng 11,1%. Tuy nhiên, ngưỡng áp dụng mức giá cao nhất cũng được nâng từ trên 400 kWh lên trên 700 kWh mỗi tháng.

Cần lưu ý, giá điện sinh hoạt được tính lũy tiến theo từng bậc, không phải toàn bộ lượng điện tiêu thụ đều chịu mức giá cao nhất. Chẳng hạn, hộ sử dụng 800 kWh/tháng chỉ phải trả mức 3.844 đồng/kWh đối với 100 kWh vượt ngưỡng 700 kWh, trong khi 700 kWh đầu tiên được tính theo các bậc thấp hơn.

5 bậc giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT.

Giá điện bình quân giảm, ai được hưởng lợi?

Việc chuyển sang biểu giá điện 5 bậc đồng thời với giảm giá bán lẻ điện bình quân tạo ra những thay đổi khác nhau đối với hóa đơn của từng nhóm khách hàng, tùy thuộc vào lượng điện tiêu thụ.

Theo tính toán từ biểu giá cũ và mới, một hộ gia đình sử dụng 200 kWh/tháng sẽ phải trả khoảng 419.000 đồng tiền điện, chưa bao gồm VAT, giảm 20.700 đồng so với mức 439.700 đồng trước đây.

Đối với hộ tiêu thụ 400 kWh/tháng, tiền điện theo biểu giá mới vào khoảng 997.800 đồng, thấp hơn 76.700 đồng so với mức 1.074.500 đồng theo biểu giá cũ. Nếu sử dụng 800 kWh/tháng, hóa đơn giảm từ khoảng 2,46 triệu đồng xuống còn 2,42 triệu đồng.

Tuy nhiên, với những hộ có lượng điện tiêu thụ đặc biệt lớn, mức giá mới có thể khiến hóa đơn tăng lên. Chẳng hạn, hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng sẽ phải trả khoảng 3,188 triệu đồng, tăng 37.300 đồng so với biểu giá cũ, dù giá điện bình quân đã giảm.

Những phép tính trên chưa bao gồm VAT và giả định sản lượng điện tiêu thụ không thay đổi. Điều này cho thấy tác động của chính sách không phân bổ đồng đều giữa các nhóm hộ, đặc biệt khi lượng điện sử dụng vượt ngưỡng 700 kWh/tháng.

Ngoài điện sinh hoạt, Quyết định 2892/QĐ-BCT cũng ban hành biểu giá đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp và dịch vụ sạc xe điện.

Trong đó, giá điện dành cho hoạt động sạc xe điện ở cấp điện áp hạ áp vào giờ cao điểm là 4.212 đồng/kWh, trong khi mức giá đối với hoạt động kinh doanh khác ở cùng cấp điện áp vào giờ cao điểm lên tới 5.313 đồng/kWh.

Việc áp dụng biểu giá mới từ ngày 1/11/2026 cũng đồng nghĩa cơ cấu giá điện sinh hoạt 5 bậc, vốn được quy định từ tháng 5/2025 nhưng chưa triển khai do điều khoản chuyển tiếp, chính thức được đưa vào thực tế sau hơn một năm.