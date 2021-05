Giá lợn hơi giảm mạnh, thấp nhất 67.000 đồng/kg

Thứ Hai, ngày 10/05/2021 14:00 PM (GMT+7)

Ngày 9-5, kết thúc một tuần giá lợn hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục giảm, trong đó, tại miền Bắc đang giữ mức thấp nhất, dao động trong khoảng 67.000-70.000 đồng/kg, giảm 1.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình…, giá lợn hơi trong tuần này đều giảm 1.000-2.000 đồng/kg xuống còn 69.000-70.000 đồng/kg. Tại các tỉnh: Yên Bái, Nam Định, thành phố Hà Nội, lợn hơi đang được các thương lái thu mua với giá 69.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước. Riêng tại tỉnh Lào Cai, giá giảm mạnh nhất, với mức giảm 5.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg.

Còn tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi trong tuần qua ổn định ở mức 70.000-72.000 đồng/kg; tại miền Nam, giá dao động trong khoảng 70.000-72.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước.

Theo nhận định của các chủ trang trại, hiện nguồn cung thịt lợn bắt đầu tăng, trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều bếp ăn tập thể ở các trường học tạm thời nghỉ, dẫn tới sản lượng tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá thức ăn chăn nuôi vẫn tiếp tục tăng. Tính riêng trong tháng 4-2021, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 2,7-3% so với quý I-2021, đẩy giá thức ăn hỗn hợp cho lợn tăng lên 11.000 đồng/kg. Do đó, để tạo thuận lợi cho tái đàn lợn, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ về vốn vay với lãi suất ưu đãi. Người chăn nuôi cần tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn châu Phi...

