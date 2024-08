Gần triệu đồng một hộp bánh trung thu handmade hình công, rồng

Chị Phương Linh, chủ tiệm bánh tại TP HCM, nói dù kinh tế khó khăn, năm nay chị vẫn cho làm hàng nghìn chiếc bánh trung thu với phong cách đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại. Năm nay, chị làm thêm dòng mới là bánh hình rồng, công.

Bánh trung thu điêu khắc hình công, rồng tại cơ sở nhà chị Linh: Ảnh: Phương Linh

Mỗi cái giá 100.000 đồng với nhân ngọt và 120.000 đồng với nhân thập cẩm. Hộp 9 chiếc dao động 900.000 đồng đến gần 1,1 triệu đồng. Mỗi chiếc bánh nặng 150 gram, được tạo màu bằng các loại rau củ.

Không chỉ ở TP HCM, tại Đà Lạt, chị Vũ Trần Nhã Uyên, chủ một cơ sở bánh trung thu handmade, năm nay cũng lần đầu giới thiệu bộ sưu tập bánh "Kỳ Lân đáo phúc". Mỗi chiếc bánh mang hình dáng của các linh vật biểu trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Ngoài chiếc bánh hình rồng - biểu tượng của năm, chị còn làm hình lân, cá chép, hoa hồng. Với trọng lượng 70 gram mỗi chiếc, hộp bánh gồm 9 cái có giá từ 450.000 đồng đến 650.000 đồng, tùy theo mẫu mã và bao bì.

Bánh trung thu hình rồng, bông hoa tại cơ sở nhà chị Uyên. Ảnh: Nhã Uyên

Theo chị Uyên, chị mất khoảng nửa ngày đến 1 ngày để trang trí hộp, vì tất cả chi tiết như nút thắt miyuki, ngọc bội và vẽ quạt đều được làm thủ công. Sau đó, chị mất khoảng 3-4 giờ để làm bánh, chưa kể thời gian chuẩn bị nguyên liệu. Đó là lý do theo chị, bánh đắt hơn so với loại sản xuất hàng loạt theo dây chuyên công nghệ.

Dẫu vậy, mùa Trung thu năm nay, thị trường có phần trầm lắng do sức mua yếu hơn so với mọi năm. Theo đó, tuy có thêm những sản phẩm thủ công với hình dáng mới lạ, sức mua chung của bánh trung thu vẫn giảm so với năm ngoái.

Chị Uyên cho biết cơ sở của chị nhận được khoảng 300-400 đơn đặt hàng, giảm 30% so với năm 2023. Tương tự, chị Linh cũng chỉ bán được gần 500 hộp bánh. Giá bán được giữ nguyên bất chấp giá nguyên liệu đầu vào tăng 15% so với năm trước.

Trước xu hướng tiêu dùng thắt chặt chi tiêu này, nhiều hệ thống siêu thị cũng ra mắt các dòng sản phẩm bánh trung thu thương hiệu riêng. Thay vì tập trung vào sự đa dạng, một số đơn vị chuyển hướng chú trọng vào phân khúc bình dân và trung cấp, giá mỗi chiếc bánh chỉ ở mức vài chục nghìn đồng.

Đại diện WinMart cho biết, hệ thống này tung ra thị trường 1 triệu bánh trung thu trong năm nay. Dòng sản phẩm chính bao gồm hộp 4 bánh truyền thống có giá 220.000 đồng, mỗi bánh nặng 100 gram, tương đương 55.000 đồng một cái. Hộp bánh trọng lượng lớn hơn có giá 300.000 đồng, tương đương 75.000 đồng mỗi bánh. Để thu hút người tiêu dùng trong bối cảnh sức mua giảm, WinMart cũng áp dụng giảm giá 15% cho các đơn hàng lớn.

Tương tự, Saigon Co.op cũng đưa ra thị trường các dòng bánh giá rẻ, đồng thời tăng sản lượng sản xuất lên 30% so với năm trước.

Các doanh nghiệp lớn trong top 10 thị phần năm nay cũng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Orion phát triển dòng bánh "trăng tỏ chân tình" dành cho phân khúc tầm trung, với giá từ 60.000 đến 77.000 đồng mỗi chiếc. Thay vì phân phối rộng rãi, Orion tập trung bán hàng qua kênh B2B và các đại lý tại miền Bắc.

Còn với Tập đoàn KIDO, CEO Trần Lệ Nguyên, cho biết ngoài thương hiệu quen thuộc KIDO’s Bakery, công ty còn phát triển dòng bánh Thọ Phát, giá dao động 55.000 đến 85.000 đồng mỗi cái.

Để kích cầu, công ty này không chỉ bán qua kênh truyền thống, hiện đại, thương mại điện tử mà còn livestream bán hàng suốt mùa vụ...

