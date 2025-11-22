Cụ bà tặng nhà, trả lương tìm người dưng phụng dưỡng

Xuất hiện trên đài truyền hình Hà Nam hôm 20/11, bà Ma ở Trịnh Châu cho biết sức khỏe ngày càng suy yếu, bệnh hen suyễn mãn tính khiến bà không thể đi bộ quá 100 m, việc dọn dẹp nhà cửa cũng trở nên quá sức. Nhưng bệnh tật không đáng sợ bằng sự cô độc.

"Tôi sợ đến mức không nuốt nổi cơm. Nhỡ may ngã ra đường hay chết trong nhà cũng chẳng ai hay biết", bà nói.

Bà Ma, ở Trịnh Châu lên sóng truyền hình Hà Nam tìm "con gái nuôi" để phụng dưỡng tuổi già, hôm 20/11. Ảnh: World Journal

Người phụ nữ 75 tuổi này có hai con gái nhưng không thể cậy nhờ. Người con thứ hai hơn 40 tuổi bị tàn tật, được bà để lại căn nhà đang ở để sinh sống. Trong khi đó, con gái lớn gần đây đã cắt đứt liên lạc và tuyên bố không cần tài sản.

Khi phóng viên liên hệ, con gái lớn của bà phản ứng gay gắt, cho rằng bản thân không có việc làm nên không thể chăm sóc mẹ. Trước thông tin mẹ định tìm người lạ để trao thừa kế, cô này đáp: "Tùy, đó là tài sản của bà, tôi không quản".

Không còn lựa chọn, bà Ma công khai tìm con gái nuôi với lời đề nghị hấp dẫn. Người được chọn sẽ nhận một căn nhà (ngoài căn bà đang ở), sổ tiết kiệm 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng) và được trả lương 3.000 tệ (10,5 triệu đồng) mỗi tháng.

"Chỉ cần thật tâm đối xử, tôi sẽ trao hết", bà khẳng định và cho biết bản thân rất dễ tính, không hay soi mói.

Dưới góc độ pháp lý, giới luật sư nhận định bà Ma hoàn toàn có quyền ký thỏa thuận "di sản - phụng dưỡng" với người không cùng huyết thống do bà còn minh mẫn và đủ năng lực hành vi dân sự.

Câu chuyện của bà Ma lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những ý kiến xót xa cho tình cảnh tuổi già, nhiều người đặt câu hỏi về nguyên nhân sâu xa khiến tình mẫu tử rạn nứt. Một số người hài hước xin ứng tuyển. "Bà có nhận cháu trai nuôi không? Cháu hứa sẽ chăm bà đến năm 120 tuổi", một người dùng mạng bình luận.