Covid-19 quét sạch 50 - 80% doanh thu các chợ Hà Nội, nhiều ki ốt đóng cửa

Thứ Bảy, ngày 14/03/2020 13:00 PM (GMT+7)

Chợ Đồng Xuân doanh thu giảm 60-80%, nhiều ki ốt đóng cửa, nguồn hàng về chợ gặp khó khăn.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 15:44 14/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc14/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Thế giới Trung Quốc Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Theo thống kê của Vụ Thị trường trong nước, tại một số doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội, doanh thu 2 tháng đầu năm 2020 vẫn tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 2 là thời điểm sau Tết nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu của người dân tăng nhất là tại các điểm bán hàng của các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại. Lượng khách hàng đến mua sắm tại các siêu thị tăng hơn so với cùng kỳ, hàng hóa mua sắm chủ yếu là lương thực, thực phẩm thiết yếu (thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, mỳ tôm, rau củ).

Hiện các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố đã tăng cường dự trữ hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo báo cáo của các doanh nghiệp lượng hàng hóa dự trữ phòng chống dịch tăng 30 %-40%, các doanh nghiệp đã có phương án triển khai ngay từ đêm ngày 6/3 và sáng sớm ngày 7/3/2020.

Tình hình buôn bán tại chợ giảm sút so với trước khi có dịch bệnh

Theo báo cáo nhanh của doanh nghiệp, lượng hàng dự trữ tăng gấp 4-5 lần ngày bình, các nhà cung cấp đã lên kế hoạch phân bổ hàng hóa chuyển từ các tỉnh về cho hệ thống phân phối tại Hà Nội…; hệ thống siêu thị coopmart tăng lượng dự trữ ngay tại các kho của Hà Nội, Bắc Ninh, lượng hàng tăng 30% , huy động tăng các cán bộ đi phục vụ 100%; hệ thống BigC lượng hàng tăng từ 30-40%, bố trí cán bộ liên tục phục vụ hàng trong siêu thị, vận chuyển hàng hóa từ các kho về hệ thống phân phối...;

Hàng hóa từ các nơi đã được chuyển về kho dự trữ và các điểm bán của các doanh nghiệp, hàng hóa trên các quầy kệ được bổ sung liên tục, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các siêu thị cũng đẩy mạnh kênh bán hàng TMĐT để phục nhu cầu nhân dân khi phòng chống dịch.

Tại các chợ, do giá cả thực phẩm sau Tết tại các siêu thị ổn định và thấp hơn tại các chợ, nhu cầu mua sắm giảm nên lượng hàng hóa kinh doanh tại các chợ giảm 50 - 70%, doanh thu giảm 50 - 80% so với thời điểm không có dịch. Chợ Đồng Xuân doanh thu giảm 60-80%, nhiều ki ốt đóng cửa, nguồn hàng về chợ gặp khó khăn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện nay các hệ thống bán lẻ đều vắng khách hơn trước do khách hàng ngại đến nơi đông người, thương mại truyền thống chuyển sang hình thức thương mại hiện đại và mua sắm trực tuyến, doanh thu từ thương mại điện tử của một số doanh nghiệp tăng từ 20 -30%.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/covid-19-quet-sach-50-80-doanh-thu-cac-cho-ha-noi-nhieu-ki-ot...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/covid-19-quet-sach-50-80-doanh-thu-cac-cho-ha-noi-nhieu-ki-ot-dong-cua-1068221.html