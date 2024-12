Chục triệu đi tong chỉ vì đặt phòng nhầm fanpage giả mạo

Thấy dân tình rần rần checkin Tà Xùa để săn biển mây, anh X.T (Đống Đa, Hà Nội) cùng bạn gái cũng muốn "bằng chị bằng em", rủ thêm hai người bạn nữa tham gia hành trình đầy hấp dẫn.

Liên hệ rất nhiều homestay ở Tà Xùa, nơi nào cũng báo “hết phòng”, đôi bạn trẻ mừng như “chết đuối vớ được cọc” khi có fanpage gửi Thư xác nhận đặt phòng với giá 950 nghìn đồng/phòng. Tổng tiền 1,9 triệu đồng.

“Chúng tôi tìm page có lượng người theo dõi rất lớn thì mới đặt phòng. Sau khi chuyển khoản xong 1,33 triệu đồng tiền đặt cọc (70%), nhận thông báo: “Đã gửi hóa đơn lên hệ thống và chờ xét duyệt kiểm kê từ phía doanh nghiệp khách sạn. Quá trình này mất từ 5-10 phút nên vui lòng đợi”.

Một lúc sau có người thông báo rằng đã chuyển khoản nhầm cú pháp, hóa đơn đã bị treo do sai thao tác, rồi gửi video hướng dẫn chúng tôi cách vào app ngân hàng tiến hành các bước lấy lại tiền”, anh X.T thuật lại.

Kẻ xấu gửi liên tiếp tin nhắn yêu cầu cung cấp mã xác thực tính năng bồi thường hoàn tiền doanh nghiệp do sai thao tác: “Mã xác thực tính năng nhận bồi thường doanh nghiệp của bạn là: xxxxxxxx. Thời gian xác thực là 10 phút. Vui lòng không quá hạn. Quý khách, khách hàng thực hiện chính xác phương thức xác thực để hủy mã đặt phòng đã sai và nhận tiền bồi thường từ doanh nghiệp”.

Chỉ sau ít phút, anh X.T cùng bạn gái mất sạch hơn 10 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Chủ homestay chỉ biết kêu gọi mọi người report (báo cáo) fanpage giả mạo để Facebook xử lý. Ảnh chụp màn hình: Bình Minh

“Lúc đấy chúng tôi mới phát hiện ra mình bị lừa. Check (kiểm tra) lại thì thấy page giả đăng tải thông tin y chang page thật. Liên hệ homestay để phản ánh thì chủ homestay nói cũng biết tình trạng này nhưng bó tay. Cho đến nay, phía homestay chỉ biết kêu gọi mọi người report (báo cáo) fanpage giả mạo để Facebook xử lý, nhưng cứ đánh sập page này thì kẻ xấu lại lập page khác tương tự. Chúng tôi cũng lên một vài trang review Tà Xùa để tìm hiểu thêm thì thấy nhiều người cũng bị mất tiền theo cách thức tương tự: Kẻ xấu hướng dẫn nạp tiền rồi kêu nhầm lệnh, phải nạp thêm tiền để lấy ra. Hiện vẫn không có cách nào để ngăn chặn những fanpage giả mạo chuyên đi lừa đảo như thế”, anh X.T bức xúc.

Cũng theo anh X.T, tình trạng lập fanpage homestay/khách sạn giả mạo để lừa đảo không chỉ xảy ra ở riêng Tà Xùa mà đã khá phổ biến với nhiều địa danh hút khách như Đà Lạt, Mộc Châu, Sơn La… Đặc biệt trong mùa cao điểm vì nguồn cung phòng có hạn, liên tục xảy ra tình trạng “cháy phòng”.

Theo tìm hiểu của Báo VietNamNet, trước tình trạng nêu trên, các homestay “lực bất tòng tâm”. Cách phòng chống được coi khả dĩ nhất hiện nay là đăng thông tin cảnh báo trên fanpage chính chủ.

Chẳng hạn, Homestay Gió Bản – Tà Xùa kêu gọi: “Mọi người chú ý cảnh giác page giả mạo Homestay Gió Bản ạ. Mỗi người 1 chia sẻ và 1 report chúng với Facebook giúp em với ạ. Homestay chính chủ chỉ sử dụng các số tài khoản sau: xxxxxx. Số điện thoại: xxxxxx”.

Pơ Mu Homestay mới đây cũng tiếp tục lên cảnh báo page giả mạo lừa đảo khách hàng: “Fanpage fake này đã chạy lên 14 nghìn like và còn chạy quảng cáo bài viết về combo Pơ Mu, tăng giá phòng, phá giá xe, các bạn lưu ý check kỹ khi đặt phòng để tránh bị lừa. Homestay Pơ Mu không có bất cứ chính sách ưu đãi hay giảm/tăng giá nào trong 3 năm gần đây. Mọi giao dịch của Pơ Mu chỉ qua 1 số tài khoản duy nhất: xxxxxx. Mọi vấn đề liên quan đến page giả mạo, Pơ Mu không chịu trách nhiệm. Mong bạn hãy cùng Pơ Mu báo cáo page giả mạo”.

Chuyên gia của Bkav cho biết: “Rất nhiều nạn nhân đã bị lừa từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng và cơ hội lấy lại gần như bằng 0”. Ảnh: Bkav

Trao đổi với phóng viên VietNamNet về tình trạng kẻ xấu trộm hình ảnh của homestay/khách sạn nổi tiếng rồi lập website, fanpage facebook giống hệt trang thật, lừa khách chuyển tiền cọc đặt phòng để chiếm đoạt, chuyên gia của Bkav cho biết: “Rất nhiều nạn nhân đã bị lừa từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng và cơ hội lấy lại tiền gần như bằng 0”.

Chuyên gia Bkav lưu ý: Thị trường buôn bán lượt like, follow hay fanpage hiện nay hoạt động rất sôi nổi, dễ dàng giao dịch. Nhiều kẻ lừa đảo bỏ tiền ra mua số lượng lớn like và lượng người follow để ngụy trang, thậm chí, các bình luận trên trang cũng có thể được tạo bởi chatbot. Do đó, không nên căn cứ vào những thông tin tương tác để nhận định thật hay giả.

Để tránh sập bẫy lừa đảo, người dùng cần đặc biệt nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội…

Trước khi chuyển khoản, nên gọi điện liên hệ trực tiếp với homestay/khách sạn để xác minh thật hay giả.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]