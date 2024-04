Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon

Trang Facebook quảng cáo và nhóm lừa đảo.

Hiện nay, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng đang diễn ra một cách phổ biến. Đặc biệt thời gian vừa qua, các giải chạy marathon đang rất "hot", thu hút được số lượng lớn người tham dự, đã bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng, dẫn dụ người có nhu cầu đăng ký nộp tiền, hay làm các nhiệm vụ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chị H.T.H (trú tại Hà Nội) - một trong số những nạn nhân của trò lừa đảo đăng ký tham gia giải chạy marathon cho trẻ em cho biết, do có nhu cầu cho con tham gia giải chạy "Kun marathon", nên chị đã liên hệ fanpage quảng cáo giải chạy này đăng ký.

"Tôi có kiểm tra thông tin của fanpage này thì có vẻ là thật bởi có video các nghệ sĩ quảng cáo, và có tới 3,5k lượt thích, 4k lượt theo dõi" - chị H. cho biết.

Theo chị H. sau khi nhắn tin với fanpage, họ cho số điện thoại Zalo của một người hướng dẫn. Tuy nhiên, đến lúc liên hệ thì người này yêu cầu kết nối qua ứng dụng Telegram và gia nhập một nhóm trên ứng dụng này.

Sau đó, người hướng dẫn cho biết, muốn tham gia cần phải làm nhiệm vụ mua sản phẩm của một công ty có tên "Công ty TNHH thể thao Đông Á" và họ giải thích đây là việc xác minh đăng ký giải chạy cho con.

"Nhiệm vụ đầu tiên họ yêu cầu tôi phải mua đôi giày "ảo" trị giá 500 nghìn đồng và nói sau khoảng 3-5 phút là được hoàn tiền. Đúng là 5 phút họ có hoàn tiền thật" - chị H. nói và cho biết, lúc này họ tiếp tục yêu cầu làm nhiệm vụ mua sản phẩm tiếp theo là xe đạp thể thao với giá 3,15 triệu đồng.

Các sản phẩm được đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân mua làm nhiệm vụ.

Nạn nhân mất tiền còn bị doạ kiện nếu báo công an

Sau khi được người hướng dẫn yêu cầu mua các sản phẩm giá trị cao, chị H. cho biết bản thân cũng đắn đo không mua.

"Lúc này có một người khác chủ động liên hệ với tôi và nói họ đã đăng ký tham gia và được hoàn tiền. Ngoài ra, trong nhóm Telegram cũng có 10 người cho biết đã chuyển tiền làm nhiệm vụ này để tạo niềm tin nên tôi cũng chuyển tiền theo"- chị H. kể.

Vẫn theo chị H. sau khi làm nhiệm vụ trên thì họ không hoàn tiền, mà nói đây là sản phẩm kép phải mua thêm 2-3 sản phẩm nữa mới được hoàn tiền và yêu cầu mua thêm một sản phẩm khác trị giá 10,56 triệu đồng.

"Tôi cũng chần chừ, nếu không mua sản phẩm này thì không thể lấy lại được số tiền trước đó nên đã tiếp tục chuyển tiền" - chị H. chia sẻ.

Sau khi chuyển tiền, các đối tượng thông báo chị H. đã làm sai nội dung do sản phẩm đầu tiên là "KS1" sản phẩm thứ 2 là "KS2", nhưng do chuyển tiền chậm nên sản phẩm thứ 2 nội dung phải là "KS2 hoàn thành sau giờ" do đó không được trả lại tiền.

"Các đối tượng nói muốn được trả lại tiền sản phẩm trên phải nộp thêm 30 triệu đồng để xác minh giao dịch... Đến lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa và mất số tiền khoảng 20 triệu đồng" - chị H. cho biết.

Theo chị H. sau khi bị chiếm đoạt số tiền trên, đối tượng hướng dẫn làm nhiệm vụ vẫn tiếp tục "dụ dỗ" chị đi vay mượn thêm tiền để nộp đủ 30 triệu đồng xác minh.

Đến khi chị H. cho biết sẽ trình báo cơ quan công an thì chúng còn nhắn đe dọa nếu cung cấp thông tin cho báo chí và cơ quan công an sẽ kiện về hành vi khách hàng vu khống cho người hỗ trợ.

Sau khi chị H. không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng đã "kích" nạn nhân ra khỏi nhóm Telegram...

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]