Cây cảnh đột biến "đếm lá tính tiền": Chuyên gia cảnh báo lan var "phiên bản" mới

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 05:01 AM (GMT+7)

Cơn sốt lan đột biến còn chưa hạ nhiệt thì trên thị trường lại xuất hiện một "cơn sốt" mới với các dòng cây cảnh đột biến “đếm lá tính tiền”.

Xuất hiện một "cơn sốt" mới với các dòng cây cảnh đột biến “đếm lá tính tiền”

Chỉ cần tìm kiếm theo từ khóa trên Facebook, dễ dàng thấy hàng loạt nhóm kín với hàng chục nghìn người tham gia giao dịch loại cây "đếm lá tính tiền" kiểng lá. Ngoài những giao dịch giá trị lớn, cũng có những giao dịch ít tiền song sôi động không kém.

Hoạt động giao dịch kiểng lá diễn ra trong những sàn kiểng lá, tương tự hình thức bán đấu giá, thường bắt đầu bằng việc người bán đăng hình ảnh sản phẩm rồi người mua vào trả giá. Người bán sẽ chốt bán cho người mua trả giá cao nhất.

Có nhiều loại kiểng lá khác nhau được đăng bán trên các sàn này, giá từ vài trăm nghìn cho đến cả chục triệu đồng/lá. Trong đó, phổ biến nhất là monstera (trầu bà Nam Mỹ) với rất nhiều dòng từ bình dân đến cao cấp.

Các hội nhóm, diễn đàn về trầu bà Nam Mỹ sôi động trên mạng.

Theo VTC News, anh Vũ Việt Lâm, một người đam mê kiểng lá cho biết việc giao dịch kiểng lá trên thị trường quốc tế hiện rất sôi động, thậm chí như một "hot trend". Một cây Monstera borsigiana mint variegated 4 lá vừa được chốt giá trên sàn của Thái Lan với giá 1.500.000 baht (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng).

Ngoài ra, một cây Philodendron spiritus sancti trên thị trường quốc tế hiện cũng có giá 8.000 - 9.000USD/lá (tương đương 184 - 207 triệu đồng/lá). Tuy nhiên, theo anh Lâm đây là giao dịch được ghi nhận tại Thái Lan, còn ở Việt Nam chưa ghi nhận giao dịch kiểng lá nào lớn như vậy.

Mặc dù vậy, hiện ở Việt Nam, loại cây này cũng đang rất hút khách, với giá giao dịch đủ khiến nhiều người giật mình.

Với 2 node “Én var” (hay Philodendron Florida beauty đột biến), bài đăng của thành viên Trúc Mai đã có gần chục người trả giá chỉ sau 1 giờ đăng tải. Có người trả giá hơn 18 triệu đồng/lá nhưng cô chưa bán. Người bán cho biết sẽ chờ đến giờ chốt mới bán cho người trả giá cao nhất.

Trúc Mai cho biết, người ta dựa vào số lá để tính tiền vì phần lớn kiểng lá được nhân giống từ thân mẹ. Mỗi 1 lá trên thân cây mẹ sẽ tương ứng 1 đốt cây, mỗi đốt cây (node) sẽ có 1 chồi. Và người ta sẽ nuôi được 1 cây từ chồi đó sau khi cắt (cutting) nó ra khỏi thân mẹ. Nếu được chăm sóc tốt, kiểng lá có thể sống khỏe từ 2 đến 3 năm.

Thành viên Trần Xuân cho biết đã bán 2 cây kiểng lá loại “cutting én” (Én là tên người chơi kiểng lá gọi dòng Philodendron Florida beauty) với mức giá lên đến 11 triệu đồng/lá lớn chỉ sau vài giờ đồng hồ đăng bán. Xuân cũng cho biết loại này trước tết chỉ tầm 5 -7 triệu đồng/lá nhưng do gần đây người Việt mua nhiều nên nhà vườn bên Thái Lan tăng giá.

Cũng theo những người sành chơi, kiểng lá chia ra nhiều dòng khác nhau chứ không phải chỉ có trầu bà nam Mỹ. Họ trầu bà Monstera (mons) có nhiều loại: Mons thường, mons albo, mons aurea, mons mint, mons adansonii... Monstera có 2 dòng: Deliciosa là thân bò, phát triển chậm hơn, đạt kích thước lá tối đa lớn hơn; Borsigiana là thân leo, phát triển nhanh hơn nhưng kích thước lá tối đa nhỏ hơn. Ngoài ra còn có các họ khác như: Họ Philodendron, họ Anthurium và họ Alocasia.

Trong đó, Monstera deliciosa mint hiện nay được xem là đắt đỏ nhất, khoảng 350 - 500 triệu đồng/lá lớn trưởng thành. "Không phải chỉ có cây đột biến mới có giá cao, rất nhiều loài kiểng lá khác màu xanh bình thường nhưng vẫn có giá cao vì độ độc đáo, hiếm có và khó nhân giống. Ngoài vì sự hiếm có do đột biến, do màu sắc độc đáo, do sự săn đón của người mua, còn có cả công chăm sóc của người chơi vì việc chăm sóc các loài cây này không dễ. Những điều này đã góp phần đẩy giá của loại kiểng này lên cao", một thành viên phân tích.

Các giao dịch, chốt đơn giá cả chục triệu đồng đến tiền tỷ đối với cây đột biến rầm rộ trên chợ mạng.

Chuyên gia cảnh báo lan var 'phiên bản' mới

Theo Tri thức và Cuộc sống, chia sẻ về vấn đề trên, ông Trương Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cho rằng, cây trầu bà Nam Mỹ được đưa về Việt Nam có hai dạng đột biến là dạng lỗ và dạng khía nhưng để bán với giá hàng tỷ đồng/cây thì hoàn toàn không có cơ sở. Cũng chưa có nghiên cứu nào cho thấy tính hiệu quả về dược liệu của cây trầu bà đột biến này.

Trong khi đó, ông Nguyễn Gia Hiền, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Hà Nội cho biết, mặc dù những cây đột biến đã các nhà khoa học nghiên cứu công khai, là sản phẩm độc hiếm. Tuy nhiên do nhu cầu của mỗi cá nhân nên không biết loại cây đột biến “sốt” trên thị trường bao lâu.

Theo vị chuyên gia, những giao dịch về loại lá cây đột biến trên thị trường là có thật, nhưng sẽ có một vài người lợi dụng các giao dịch này nhằm thực hiện hành vi gian thương, xảo trá (số đối tượng rất ít).

“Chúng ta phải nhìn nhận một cách trung thực. Nếu ai đầu tư cần phải tìm hiểu thật kỹ, nhất là những người mới chơi không cẩn trọng sẽ sập bẫy hoặc bị một vài đối tượng lừa đảo dẫn đến tổn thất”, vị chuyên gia khuyến cáo.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, PGS.TS Đặng Văn Đông, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả cho rằng, trầu bà đột biến đang bị thổi giá, giống như lan đột biến.

"Người ta lợi dụng sự khác lạ giữa các cây để đẩy giá lên. Cây đột biến thật hay không thì chưa rõ, phải kiểm tra nguồn gene thế nào. Còn giá trị có cao như thế không, thì cũng giống như giao dịch lan đột biến là do người bán và người mua tự thỏa thuận" - ông nói.

Giải đáp thắc mắc về câu chuyện, tiểu thương bán trầu bà Nam Mỹ quảng cáo, cây có giá cao là do không thể nhân giống, nhưng ông Đông cho rằng, về mặt lý thuyết, các cây hoàn toàn có thể nhân giống.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận thấy, việc thổi giá trầu bà đột biến quá cao sẽ làm rối loạn thị trường.

"Đa phần là những người chơi tự thổi giá, tự đồn thổi về một loài cây cảnh nào đó nhằm bán được giá cao. Rõ ràng ở đây, các giao dịch đều mang tính chất lừa đảo. Rồi rất nhanh thôi, các thương vụ giao dịch lá trầu bà sẽ vỡ lở ra giống như lan đột biến", ông Thịnh cảnh báo.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cay-canh-dot-bien-dem-la-tinh-tien-chuyen-gia-canh-bao-a513035.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cay-canh-dot-bien-dem-la-tinh-tien-chuyen-gia-canh-bao-a513035.html