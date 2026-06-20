Cá sâm sống dưới suối ở Lai Châu là cá gì, vì sao cá này còn gọi là cá đắng, đã là đắng sao khối người vẫn ham ăn?

Cá đắng là một loại cá suối ngon, cũng là một loài cá quý hiếm sống trên suối Sàng Mà Pho ở trên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ cũ, tỉnh Lai Châu.

Loài cá suối độc nhất vô nhị này được ví như "lộc trời", nhân sâm nước vì vừa là thức ăn, vừa được xem như vị thuốc đại bổ, giúp cho sức khỏe con người tốt lên.

Cá đắng trưởng thành sống ở suối Sàng Mà Pho, một dòng suối chảy qua các khu rừng rậm ở trên dãy Hoàng Liên Sơn, chảy qua địa phận thuộc xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ cũ của tỉnh Lai Châu.

Loài cá quý hiếm, bổ dưỡng này từ thịt tới ruột đều có vị đắng, nguyên nhân là vì từ ngày xưa có những khe núi chảy qua những trảng bạt ngàn cây hoàng liên (một loại cây dược liệu trong rừng rậm, loại cây thuốc quý, có vị đắng) khiến cho nước và rêu mọc nơi đây có vị đắng.

Khi cá đắng ăn lá cây hoàng liên vào, toàn thân nó cũng có vị đắng nhưng kèm theo đó là vô số công dụng tốt cho sức khỏe.

Muốn đến nơi có cá đắng phải chạy xe máy hàng tiếng đồng hồ, rồi lại đi bộ, trèo dốc để đi vào trong rừng sâu.

Chưa hết, cá đắng là loài cá rất khôn, lại có số lượng ít nên khó có thể dùng cần câu dụ chúng.

Người dân bản địa trên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ củ, tỉnh Lai Châu thường dùng một loại bột chế từ vỏ cây rừng.

Loài cá sâm hay còn gọi là cá đắng thường ẩn mình ở các vực nước nhỏ, khe nước sâu ở các con suối qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lai Châu, trong đó có địa phận xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ trước đây.

Loại cây rừng này vỏ có nhựa chứa độc tính không cao, không hại đến sức khỏe con người, độc lực chỉ đủ để "chuốc say" loài cá đắng. Cá đắng bị say vỏ cây rừng, người ta mới bắt được.

Khi hòa thứ bột chế từ vỏ cây vào dòng suối tạo thành màu đỏ thẫm như máu. Cá đắng bơi qua "nếm" phải nước này lập tức say và ngoi lên trên mặt nước.

Đợi đến lúc tỉnh thì thứ cá đắng hình thù kỳ lạ và quý hiếm này cũng đã nằm gọn trong giỏ của người đi "săn" cá rồi.

Cá đắng thường được nấu canh hoặc nướng lên để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của chúng.

Thịt cá đắng thanh mát, vị đắng tràn vào đầu lưỡi rồi nhanh chóng tan thành vị ngọt lạ, vô cùng hấp dẫn.