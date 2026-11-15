Đề xuất chấm dứt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, hoàn 8.000 tỷ đồng ứng từ chongân sách

Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu lần thứ 15, trong đó đề xuất phương án xử lý số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và khoản tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Theo dự thảo, kể từ ngày nghị định mới có hiệu lực, việc trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, các công việc liên quan đến quản lý số dư, đối chiếu, kiểm toán, quyết toán và xử lý nghĩa vụ tài chính phát sinh trước thời điểm này vẫn tiếp tục được thực hiện.

Bộ Công Thương đề xuất hoàn 8.000 tỷ từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cho ngân sách.

Bộ Công Thương đề xuất phân tách hai nguồn tiền của quỹ, gồm tiền trích lập từ giá bán xăng dầu và khoản tạm ứng từ ngân sách nhà nước.

Các thương nhân đầu mối đang hoạt động phải xác định, chốt số dư quỹ đến hết ngày liền trước thời điểm nghị định có hiệu lực. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp phải chuyển nộp toàn bộ số dư dương theo quy định.

Cụ thể, tiền trích lập từ giá bán xăng dầu được chuyển vào tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước. Khoản tạm ứng từ ngân sách được chuyển về tài khoản quản lý kinh phí tạm ứng do Bộ Công Thương quản lý.

Sau khi hoàn tất việc bù trừ số dư từ nguồn trích lập, Bộ Tài chính bàn giao tài khoản quỹ tại Kho bạc Nhà nước cho Bộ Công Thương. Cơ quan này sẽ tổng hợp, đối chiếu số liệu, xây dựng phương án quyết toán và hoàn trả ngân sách, thống nhất với Bộ Tài chính trước khi báo cáo Chính phủ.

Ba phương án xử lý khoản tạm ứng 8.000 tỷ đồng

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra các phương án xử lý khoản tạm ứng 8.000 tỷ đồng căn cứ vào số dư thực tế của quỹ sau khi bù trừ.

Trường hợp số dư từ nguồn trích lập qua giá bán xăng dầu sau bù trừ là số dương và nguồn tạm ứng ngân sách đạt trên 8.000 tỷ đồng, Bộ Công Thương đề xuất hoàn trả ngay 8.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Phần tiền còn lại được giữ lại, hạch toán vào nguồn kinh phí giao Bộ Công Thương để tổ chức mua xăng dầu dự trữ quốc gia, phục vụ điều tiết và bình ổn thị trường.

Nếu số dư từ nguồn trích lập qua giá bán xăng dầu sau bù trừ là số âm, nguồn tạm ứng ngân sách do Bộ Công Thương quản lý sẽ được sử dụng để bù đắp, hoàn trả cho các thương nhân đầu mối có số dư âm. Sau khi hoàn tất bù trừ, số tiền còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp số tiền còn lại không đủ hoàn trả toàn bộ khoản tạm ứng 8.000 tỷ đồng, phần thiếu được đề xuất quyết toán vào chi ngân sách nhà nước để hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng xăng dầu, không xác định là khoản nợ phải thu hồi.

Tương tự, nếu nguồn tạm ứng ngân sách không đủ 8.000 tỷ đồng và không phát sinh bù trừ số dư âm, toàn bộ số dư hiện có sẽ được nộp trả ngân sách. Phần còn thiếu cũng được quyết toán vào chi ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng, không xem là khoản nợ phải thu hồi.

Theo dự thảo, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai phương án quyết toán và hoàn trả ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và quy định pháp luật.