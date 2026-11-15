Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh, so với các nước lân cận đang cao hay thấp?

Giá xăng dầu trong nước liên tục giảm

Trước đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ, áp dụng từ 15h ngày 12/11/2026. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.399 đồng/lít (giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 19.845 đồng/lít (giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.822 đồng/lít (giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 19.742 đồng/kg (giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu đối với xăng sinh học là 600 đồng/lít và dầu mazut là 1.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước liên tục giảm mạnh.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng E5 RON 92 19.399 -1.499 Xăng E10 RON 95 19.845 -1.311 Dầu diesel 26.822 -1.874 Dầu mazut 19.742 -2.263

Như vậy, sau 4 kỳ điều hành liên tiếp từ ngày 1/11 đến 12/11, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 6.630 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 5.890 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 3.420 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 3.480 đồng/kg so với trước kỳ điều hành ngày 1/11.

Đợt giảm giá xăng dầu đầu tháng 11 xuất phát từ hai nguyên nhân. Ngày 1/11, giá xăng giảm mạnh do thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được đưa về 0%. Đến ngày 3/11, giá tiếp tục giảm khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới lao dốc, khiến giá cơ sở mặt hàng xăng giảm trên 10% so với kỳ điều hành trước.

Theo quy định tại Nghị quyết 55, khi giá cơ sở giảm từ 10% trở lên, cơ quan điều hành phải điều chỉnh giá. Vì vậy, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá ngay tối 3/11, không chờ kỳ điều hành tiếp theo.

Kỳ điều hành ngày 5/11 và ngày 12/11, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh theo diễn biến của giá thành phẩm thế giới. Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường giá xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Giá xăng dầu của Việt Nam so với các nước lân cận như thế nào?

Trong khi đó, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính từ ngày 12/11/2026 cụ thể như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 30.826 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.832 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.845 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 31.962 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 VNĐ/lít; Lào: 38.880 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.822 VNĐ/lít.

Như vậy, giá xăng tại Việt Nam hiện đang thấp hơn đáng kể so với một số quốc gia lân cận. Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam thấp hơn Thái Lan khoảng 10.981 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 7.509 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 16.280 đồng/lít. Chênh lệch lớn nhất thuộc về Lào, với mức giá cao hơn Việt Nam gần 25.000 đồng/lít.