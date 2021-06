Bí ẩn vị tỷ phú tất tay mua viên kim cương hồng "độc nhất vô nhị" giá 29,3 triệu USD

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 05:00 AM (GMT+7)

Tỷ phú người châu Á đã chiến thắng trong màn đấu giá "the Sakura", viên kim cương hồng hoàn mỹ và to nhất thế giới.

Viên kim cương mang tên một loài hoa

Viên kim cương tên "The Sakura" màu hồng tím đã trở thành viên kim cương lớn nhất từng được bán đấu giá trên thế giới, được phát giá lên tới 29,3 triệu USD.

Nhà đấu giá Christie’s, đơn vị đã tổ chức bán cho biết, viên kim cương này có tên “The Sakura”, trong tiếng Nhật có nghĩa là hoa anh đào. Đây là một viên kim cương màu hồng tím hoàn hảo kích cỡ 15,8 carat được đặt trên một chiếc nhẫn làm từ bạch kim và vàng.

Giới chuyên gia đánh giá, đây là viên kim cương đẹp “sống động và lạ mắt" với độ sâu tinh tế của màu sắc và sự hoàn mỹ từ bên trong. Phải sử dụng kính hiển vi với độ phân giải cực lớn mới có thể phát hiện ra khiếm khuyết cực hiếm có của The Sakura.

Giá bán của viên kim cương kích cỡ 15,8 carat này tương đương với giá tòa biệt thự rộng 16.000 m2 của CEO Tesla Elon Musk ở thành phố Los Angeles, California.

Đánh bại kỷ lục viên kim cương có tên "Linh hồn của Hoa hồng"

“The Sakura” đã đánh bại kỷ lục trước đó của “The Spirit of the Rose”, một viên kim cương màu hồng tím nặng 14,8 carat được bán với giá hơn 27 triệu USD tại cuộc đấu giá do Sotheby’s tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 11/2020. “The Spirit of the Rose” ( Tạm dịch: Linh hồn của hoa hồng) được cắt từ một viên kim cương thô nặng 27,8 carat, được phát hiện ở Yakutia, phía Đông bắc nước Nga vào năm 2017. Tên của nó được đặt theo tựa đề vở ballet huyền thoại cuối cùng mà vũ công người Ba Lan gốc Nga Vaslav Nijinsky biểu diễn trên sân khấu “The Spirit of the Rose”.

Theo đại diện Christie’s, một tỷ phú châu Á đã thắng trong màn đấu giá viên kim cương The Sakura. Tuy nhiên, thông tin về chủ nhân mới của viên kim cương hoàn toàn được giữ kín.

Trong phiên đấu giá hôm đó, một chiếc nhẫn kim cương màu hồng có hình trái tim nặng 4,2 carat khác tên “The Sweet Heart” cũng được "gả bán" thành công với mức giá 6,6 triệu USD.

Được biết, "CTF Pink Star" hiện giữ kỷ lục về giá bán cho một viên kim cương hồng với độ nặng lên tới 59,6 carat. Theo đó, món đồ trang sức này được bán ở Hong Kong vào tháng 4/2017 với mức giá 71,2 triệu USD.

Trên thế giới, hiện chỉ có 1% kim cương màu hồng có kích thước lớn hơn 10 carat và chỉ 4% được xếp loại sống động lạ mắt.

Chủ tịch bộ phận trang sức Châu Á - Thái Bình Dương của Christie’s -Vickie Sek cho biết, việc mua nhanh bán gọn và mức giá mà người mua sẵn sàng chi ra cho những viên kim cương và đá quý thuộc hàng hiếm đã phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của thị trường cao cấp này.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-an-vi-ty-phu-tat-tay-mua-vien-kim-cuong-hong-doc-nhat-vo-nhi-a516921.html