Bên trong cửa hàng thực phẩm không thu ngân đầu tiên của Amazon

Thứ Năm, ngày 27/02/2020 14:32 PM (GMT+7)

Amazon áp dụng công nghệ “Just Walk Out” tại 25 cửa hàng tiện lợi Amazon Go cho cửa hàng thực phẩm Amazon Go Grocery mới nhất.

Amazon Go Grocery, cửa hàng thực phẩm mới của Amazon đặt tại Seattle. Khách hàng có thể đến đây mua sắm thực phẩm hàng ngày như rau xanh, thịt, hải sản, bánh, đồ dùng gia đình, bia, rượu… Cửa hàng rộng 966m2, trở thành nơi có diện tích sử dụng Just Walk Out lớn nhất.

Cũng như cửa hàng tiện lợi Amazon Go, đầu tiên khách hàng sử dụng ứng dụng Amazon Go để quét khi vào cửa hàng rồi mua sắm như bình thường. Camera và cảm biến sẽ theo dõi các mặt hàng được lấy khỏi kệ rồi thêm vào giỏ hàng ảo của khách. Khi khách ra khỏi cửa hàng, giỏ của họ được thanh toán tự động bằng thẻ đăng ký trong ứng dụng.

Nhờ đó, cửa hàng này không cần xếp hàng trả tiền. Nhân viên cửa hàng có thêm thời gian làm việc khác như chất đồ lên kệ hay phục vụ khách hàng tốt hơn.

Mô hình này tỏ ra hiệu quả đối với các cửa hàng tiện lợi Amazon, nơi khách hàng đến mua sắm nhanh chóng. Tuy nhiên, cửa hàng thực phẩm đặt ra thách thức mới cho gã khổng lồ thương mại điện tử. Khách hàng có xu hướng xem xét món hàng cẩn thận hơn nên hành động lấy ra, đặt vào trở nên liên tục. Họ cũng có thể lục lọi các kệ hàng để tìm ra thứ họ thích hoặc lấy hai sản phẩm để so sánh rồi đặt một món vào giỏ, món kia quay lại kệ, đôi khi không về đúng vị trí cũ. Thậm chí, họ còn mang đến khu vực khác rồi để lại khi không muốn mua nữa.

Trong các cửa hàng thực phẩm truyền thống, đây không phải vấn đề. Công nghệ của Amazon có thể gặp khó khăn khi xác định mặt hàng nào được bỏ vào giỏ hàng, mặt hàng nào không.

Cửa hàng mở cửa từ 7 giờ sáng tới 11 giờ tối từ thứ Hai tới thứ Năm, từ 7 giờ đến nửa đêm ba ngày cuối tuần. Ngoài các mặt hàng thực phẩm thông thường, cửa hàng hứa hẹn có thêm nhiều mặt hàng hữu cơ và đặc biệt.

Hình ảnh cửa hàng Amazon Go Grocery

Bên ngoài cửa hàng Amazon Go Grocery

Cửa hàng hướng đến các gia đình đang tìm giải pháp cho bữa tối

Khách hàng có thể uống cà phê trong lúc mua sắm, tất nhiên sẽ bị tính tiền

Họ không cần phải cân hoa quả vì đây là hàng đồng giá

Công nghệ "Just Walk Out" đã được triển khai tại nhiều cửa hàng Amazon Go trước đó

Nhiều đồ uống để lựa chọn

Gian hàng thịt tươi sống

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/ben-trong-cua-hang-thuc-pham-khong-thu-nga...Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/ben-trong-cua-hang-thuc-pham-khong-thu-ngan-dau-tien-cua-amazon-195370.ict