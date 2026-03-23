15 chợ tại Hà Nội có quy mô tới 200 hộ kinh doanh buộc giải tỏa trước ngày 30/6/2027

Theo lộ trình giải tỏa của UBND TP Hà Nội:

Nhóm 1: Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026.

Nhóm 2: Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026.

Nhóm 3: Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.

Nhóm 4: Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

Theo đó, chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 4 có trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài và có tính chất phức tạp.

Hiện tại, trên địa bàn TP Hà Nội có 15 chợ thuộc nhóm 4, nằm rải rác trên các phường/xã: Vĩnh Hưng; Đông Ngạc; Từ Liêm; Dương Nội; Tây Hồ; Phù Nam; Mê Linh; Tam Hưng; Mỹ Đức; Phúc Sơn; Ô Diên.

Các chợ này chủ yếu kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, rau, củ, quả…

Danh sách 15 chợ thuộc nhóm 4 buộc giải tỏa trước 30/6/2027:

Theo Kế hoạch của UBND TP Hà Nội, 15 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 4 kể trên buộc giải tỏa trước ngày 30/6/2027.