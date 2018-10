Sữa Non: Sự diệu kỳ của mẹ thiên nhiên

Thứ Hai, ngày 29/10/2018 16:00 PM (GMT+7)

Trong 48 tiếng đầu tiên sau sinh, sữa tiết ra được gọi là sữa non (Colostrum) cung cấp một lượng lớn các kháng thể tự nhiên như IgG, IgM, IgA, IgD, IgE và các yếu tố tăng trưởng cùng đầy đủ vitamin, khoáng chất thiết yếu giúp nâng cao hệ miễn dịch, cho trẻ phát triển toàn diện, phòng ngừa suy dinh dưỡng, thấp còi…

Sữa non được Tổ chức Y tế thế giới xem là thức ăn hoàn hảo nhất, là thức ăn bắt đầu của sự sống và bú sữa non ngay khi chào đời là việc cần phải có trong công cuộc phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Nhưng thực tế có rất nhiều bà mẹ bỏ qua sữa non, hoặc nhiều người do tai biến sản khoa, người mẹ mắc bệnh, mẹ chậm có sữa, mất sữa nên không thể dành cho con những giọt sữa non quý giá đầu đời.

Giải pháp vàng cho mẹ mất sữa, thiếu sữa, chậm có sữa

Những em bé mới chào đời, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, khả năng chống chọi với mầm bệnh bên ngoài chỉ dựa vào lượng kháng thể tích lũy được mẹ truyền trong giai đoạn bào thai và truyền qua sữa ở giai đoạn sau sinh. Thế nên không được bú sữa non làm tăng nguy cơ nhiễm trùng rốn, mắc bệnh bạch cầu, ho gà, rối loạn tiêu hóa…

Rất may mắn, các chuyên gia dinh dưỡng đã khám phá ra sữa non của bò mẹ cũng rất giàu hàm lượng kháng thể quý giá IgG, IgM, IgA… đặc biệt sữa non bò có tới 20% là kháng thể IgG. Sữa non của bò mẹ còn có thành phần Glycoprotein giúp bảo vệ các nhân tố kháng thể và tăng trưởng khỏi sự phá hủy của enzym tiêu hóa. Sữa non của bò cũng cung cấp lượng lớn lactoferrin giúp đào thải bilirubin nhanh hơn, giúp tăng cường hấp thu sắt. Hơn nữa, ngoài việc cung cấp hàm lượng cao dinh dưỡng, sữa non của bò mẹ còn có đặc tính hàm lượng đường lactose thấp, tỷ lệ whey/casein lại cao hơn sữa thông thường nên giảm tình trạng dị ứng và không dung nạp sữa ở trẻ nhạy cảm.

Thấu hiểu nỗi lo của các bậc cha mẹ, dựa trên những kết quả nghiên cứu khoa học, các nhà sản xuất đã bào chế ra dòng sản phẩm về sữa non đồng hành chăm sóc trẻ, đặc biệt trẻ khi sinh không được bú sữa non của mẹ, mẹ mất sữa, thiếu sữa, trẻ có sức đề kháng kém, hay ốm vặt, trẻ biếng ăn, chậm tăng cân, chậm phát triển chiều cao, suy dinh dưỡng, còi xương.

Thương hiệu Mama Sữa Non cùng bạn nuôi dưỡng thế hệ trẻ, tri ân tình thân

Mama Sữa Non là thương hiệu tiên phong đưa sữa non về Việt Nam kể từ năm 2007, từ đó kiến thức về sữa non được phổ biến rộng rãi tới các bà mẹ, và tạo ra một dòng sản phẩm dinh dưỡng mới, chưa từng có trên thị trường. Bởi vậy thương hiệu Mama Sữa Non xứng đáng được trao tặng Cúp vì sức khỏe người Việt.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mama Sữa Non được sản xuất từ sữa non nhập khẩu 100% từ Mỹ, đảm bảo hàm lượng kháng thể cao, với chỉ tiêu chất lượng nghiêm ngặt, không dư lượng kháng sinh, hóa chất độc hại. Sử dụng các sản phẩm của Mama Sữa Non đều đặn giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ trẻ khỏi tác nhân gây bệnh từ môi trường ngoài, cho bé một hệ tiêu hóa khỏe mạnh để nâng cao khả năng hấp thu, khắc phục biếng ăn hiệu quả. Đặc biệt các chuyên gia dinh dưỡng đã phát hiện ra sự kết hợp của canxi và sữa non giúp tăng cường khả năng phát triển chiều cao tối ưu, đó là vì sữa non giúp tăng cường phát triển mô, sụn, giúp thúc đẩy đưa canxi vào xương, tăng mật độ xương.

Đặc biệt, hai nhãn hàng New A0 Gold và Baby A0 Gold nổi bật nhất dành cho trẻ những năm đầu đời mà hàng triệu bà mẹ đã quen thuộc khi nhắc về thương hiệu Mama Sữa Non.

Với sự kết hợp sữa non kèm hàm lượng sữa bột cao, Baby A0 Gold là dòng sản phẩm không gây nóng, không lo táo bón, không gây rối loạn tiêu hóa và giảm nguy cơ dị ứng, tiêu chảy, giúp bé tăng cân đều, phát triển chiều cao toàn diện. Nếu bạn còn đắn đo chưa biết chọn sữa bột nào cho con, đừng ngần ngại chọn Baby Ao Gold. Baby A0 Gold có hai loại 6g/gói và 9g/gói giúp bạn dễ dàng lựa chọn theo từng giai đoạn của trẻ.

Còn New A0 Gold là dòng sản phẩm tiêu chuẩn bổ sung nguồn sữa non thiết yếu cho trẻ trong những năm đầu khi chào đời với hàm lượng sữa non cao hơn (3000mg cho mỗi gói).

New A0 Gold vừa cung cấp kháng thể vừa cung cấp cao năng lượng, tạo những cữ bú giàu dinh dưỡng cho những trẻ chậm tăng cân, tiêu hóa kém. Nếu bé nhà bạn có sức đề kháng kém, nếu bạn đang dùng sữa bột khác mà thấy bé vẫn chưa phát triển tốt, hãy sử dụng ngay New A0 Gold để cải thiện ngay tình trạng của bé.

Không chỉ chăm sóc trẻ nhỏ, các chuyên gia dinh dưỡng nhận thấy sữa non đặc biệt cần thiết giúp phục hồi nhanh sức khỏe cho phụ nữ sau sinh, người bệnh, người gầy yếu, người sau phẫu thuật vì giúp nhanh liền vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng, chống hen suyễn và giảm các cơn đau nhức ở người lớn tuổi. Bởi vậy các chuyên gia đã bào chế sản phẩm Gold Gold Sure dành tặng các bà mẹ sau sinh, những người sau phẫu thuật, người lớn tuổi, người ốm, vận động viên để phục hồi nhanh thể lực, cải thiện sức đề kháng.

Mama sữa non – Cùng con khôn lớn

