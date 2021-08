Vệ sĩ tiết lộ Mayweather suýt bị bắn chết, Masvidal khinh không đấu McGregor

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 00:01 AM (GMT+7)

(Tin võ thuật) Vệ sĩ của Mayweather tiết lộ về vụ phục kích suýt khiến võ sỹ người Mỹ suýt bị thiệt mạng.

Vệ sĩ tiết lộ Mayweather suýt bị bắn chết

Vệ sĩ của Floyd Mayweather, Greg La Rosa, mới đây đã tiết lộ rằng hồi năm 2018 Floyd Mayweather đã suýt bị bắn chết trong xe ở một giao lộ. Sự việc diễn ra tại Atlanta, bang Georgia và tuy Mayweather không bị làm sao, La Rosa đã bị thương ở đùi.

Video quay lại sự việc của cảnh sát cho thấy một chiếc Dodge Durango màu đỏ chạy sát bên cạnh xe hộ tống của Mayweather, rồi đến một chỗ giao lộ bên kia đã bắt đầu nổ súng. Chiếc xe này tẩu thoát sau khi xạ thủ bắn hết một băng đạn 12 viên từ khẩu súng ngắn trong tay. Nhóm hung thủ đã không bị tìm ra.

“Tất cả những gì tôi nghe thấy là một tiếng nổ lớn bên hông xe”, La Rosa nói. “Âm thanh nghe giống như một vụ tai nạn, hay như ai đó cầm gậy bóng chày đập mạnh vào xe. Đó là một vụ phục kích không thể biết đến từ đâu. Tôi cúi xuống giữa hai ghế ngồi nhưng vẫn trúng một viên đạn vào chân. Nó không quá đau, nhưng tôi biết rõ mình đã bị bắn. Viên đạn cắm vào rất sâu, nhưng sau đó đã được lấy ra”.

Mayweather hiện vẫn đang thuê La Rosa và vệ sĩ này được điều động dưới bộ phận bảo vệ TMT (The Money Team). Bên cạnh việc bảo vệ Mayweather, La Rosa còn phụ trách việc bảo vệ cho người cô của tay đấm người Mỹ.

Masvidal không thèm đấu McGregor

Conor McGregor dù đã thua Dustin Poirier 2 lần liên tiếp nhưng sức hút vẫn khá lớn trong làng MMA và dư luận đang thích thú với ý tưởng võ sỹ người Ireland đối đầu với Jorge Masvidal, người cũng vừa thua liền 2 trận trước Kamaru Usman.

Hạng cân của họ được cho là không có vấn đề gì cả Masvidal lẫn McGregor đều đã thi đấu ở hạng nhẹ và hạng bán trung.

Nhưng mới đây người quản lý Malki Kawa của Masvidal đã lên tiếng khẳng định Masvidal sẽ không thèm đấu với McGregor và dư luận nên quên hy vọng điều đó vì UFC không thực sự quan tâm. Theo Kawa, lý do là bởi Masvidal to con hơn hẳn McGregor và chủ tịch Dana White do đó không hứng thú lăng xê trận đấu giữa hai người cho lắm.

“Hãy quên ý tưởng đó đi, Masvidal quá to con với McGregor. Dana White vì lý do đó chưa bao giờ thích cặp đấu này, nếu không ông ta đã biến nó thành hiện thực từ bao giờ rồi”, Kawa viết trên Twitter.

Thực tế trong quá khứ Dana White đúng là đã từng chê ý tưởng McGregor – Masvidal. Hiện tại White đang chờ McGregor khỏe lại để lên tiếp kế hoạch, còn Masvidal có thể sẽ đối đầu Nate Diaz.

Amanda Nunes rút khỏi UFC 265 vì Covid-19

Amanda Nunes đã bị buộc rút lui khỏi trận bảo vệ đai hạng gà UFC với Julianna Pena tại UFC 265 sau khi dương tính với COVID-19. Cả Nunes và con gái sơ sinh của cô được cho là đã nhiễm virus và sẽ không thể kịp bình phục cho trận đấu diễn ra ngày 7/8.

Dự kiến Nunes được trao cơ hội bảo vệ đai khác vào tháng 12 này. Trong năm 2021 Nunes đã 1 lần bảo vệ đai vô địch trước Megan Anderson ở UFC 259 hồi tháng 3, giành chiến thắng ngay trong hiệp 1.

