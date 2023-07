Trực tiếp tennis Alcaraz - Medvedev: Đại chiến cho lần đầu vào chung kết (Wimbledon)

- Hai tay vợt này có vài điểm giống nhau: Cùng vô địch US Open, cùng là hai tay vợt ngoài nhóm "Big 4" đoạt hạng 1 thế giới, và cùng đoạt 5 danh hiệu trong 7 tháng trở lại đây. Dẫu vậy họ mới gặp nhau có 2 lần trong sự nghiệp, gần đây nhất Alcaraz áp đảo Medvedev trong trận chung kết Indian Wells năm nay. - Trận thắng bạn thân Holger Rune ở tứ kết đánh dấu lần đầu tiên Alcaraz quật ngã một đối thủ top 10 trên mặt sân cỏ, mặt sân anh trước đây thi đấu kém nhất. Giờ là thử thách lớn hơn nữa cho Alcaraz, và vượt qua Medvedev hứa hẹn sẽ cho anh cơ hội đối mặt thử thách lớn nhất mang tên Novak Djokovic. - Alcaraz giờ là tay vợt trẻ nhất trong kỷ nguyên Open khi ít nhất lọt vào bán kết các giải Grand Slam trên 3 mặt sân chính. - Từ năm 2011 đến nay chưa từng có hạt giống số 1 của Wimbledon nào lọt được vào chung kết. Thậm chí ngay trong năm 2011 Rafael Nadal vào được chung kết nhưng lại thua. - Medvedev sở hữu thành tích ấn tượng tại bán kết các giải Grand Slam, với 4 thắng/5 trận gần nhất (trận thua là trước Dominic Thiem tại US Open 2020). Nhưng đáng nói là các trận bán kết đó Medvedev không bao giờ gặp phải hạt giống số 1 hay bất cứ tay vợt nào của nhóm "Big Three" Nadal - Federer - Djokovic.