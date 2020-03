Sharapova giải nghệ vì "hung thần" Serena: Nỗi đau bị ghẻ lạnh vì “chảnh”

(Tin thể thao, tin tennis) Serena Williams là cái tên gián tiếp đã đưa Maria Sharapova ra ánh sáng và cũng là người khiến cô phải lui vào dĩ vãng.

Serena Williams "hung thần" số 1 của Maria Sharapova

Người ta thường nói Sharapova và Serena là hai đối thủ truyền kiếp, nhưng sự thật tay vợt người Mỹ là "hung thần" của "Búp bê Nga". Trong 23 lần giáp mặt, Masha thắng vỏn vẹn 3 trận còn Serena 20 lần có được kết quả ngọt ngào.

Serena góp phần gián tiếp đưa Sharapova tới "ánh sáng" và cũng khiến "Búp bê Nga" muốn giải nghệ

Chính Serena là người "giúp" Masha trở thành một nhân vật được cả thế giới biết tới vào năm 2004, khi đương kim vô địch Mỹ bất ngờ thua dễ dàng một cô bé 17 tuổi tại chung kết Wimbledon. Nhưng cô em nhà Williams là người bắt đầu và cũng là người kết thúc cho sự nghiệp đầy danh tiếng của đối thủ người Nga.

“Một trong những dấu hiệu dự báo tôi phải giải nghệ, đã đến ở US Open hồi năm ngoái. Đằng sau cánh cửa đóng kín, 30 phút trước khi bước ra sân đấu, tôi thực hiện phương pháp làm tê vai để vượt qua trận đấu. Chấn thương vai vốn chẳng mới mẻ gì với tôi, theo thời gian, gân vai của tôi đã mòn đi như một sợi dây đàn", Sharapova viết trong "lá thư" tuyên bố giải nghệ.

Ở trận đấu đó, Masha vẫn ra sân và thua Serena 1-6, 1-6 ngay ở vòng 1 US Open 2019. Sharapova hiểu cô đã hết thời từ trận đấu này, cô không thể làm gì với cơ thể có quá nhiều thương tích. Màn so tài duyên nợ và thua bẽ bàng trước Serena tại thời điểm đó là một trong những nguyên do khiến Masha nói lời giã từ tennis.

Sharapova bị làng tennis ghẻ lạnh vì “chảnh”

Sau khi Sharapova giải nghệ, dễ nhận thấy, không có nhiều đồng nghiệp vào chia sẻ với nỗi buồn của người đẹp, có chăng là Novak Djokovic, người luôn ủng hộ "Búp bê Nga" vô điều kiện. Masha "là riêng, là duy nhất" vì vậy cô không có nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Serena có Wozniacki là bạn thân trong giới tennis, nhưng Sharapova không chơi thân ai cả

Sharapova được người ta gắn với biệt danh "Búp bê Nga", song theo nhiều người biệt danh ấy phản ánh rất đúng tính cách của Masha. Cô chỉ biết tập luyện, rồi đi quảng cáo mà không giao du với bạn bè hay với đồng nghiệp. Đó là lý do Masha không được lòng nhiều người.

"Búp bê Nga" từng nói với Telegraph năm 2013: "Tôi không thực sự gần gũi với nhiều người chơi. Tôi nghĩ rằng mình đang tham gia một môn thể thao đối kháng nên không nhất thiết phải kết thân với tất cả mọi người".

"Cô ấy rất lạnh lùng. Khi Maria bước vào phòng chờ thi đấu, mọi thứ như ngừng lại. Tất cả mọi người từ HLV, trợ lý... sẽ giao tiếp bằng ánh mắt ngay khi Masha xuất hiện", đó là xác nhận của một HLV từng làm việc với Sharapova.

Theo mô tả của huyền thoại Chris Evert, "Búp bê Nga" là một "tay vợt cô đơn". Cô đã luôn tự cô lập mình so với phần còn lại của làng banh nỉ, cô không thể kết bạn tâm giao với các tay vợt khác, mọi mối quan hệ đều chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp.

Kể từ sau buổi họp báo ở Mỹ công bố dương tính với chất cấm meldonium, Maria Sharapova đã gần như bị cả thế giới quay lưng. Trong khi việc các nhà tài trợ đơn phương chấm dứt hợp đồng với "Búp bê Nga" như một điều tất yếu, thì các đồng nghiệp của cô cũng đồng loạt lên tiếng chỉ trích.

Đầu tiên Wozniacki lên tiếng: "Khi đã là VĐV chúng tôi luôn ý thức tránh xa các chất cấm, chẳng có nhiều lý do giải thích cho việc cô ấy đã làm". Kvitova đồng quan điểm: "Chúng tôi đều phải kiểm tra rất kỹ trước khi đưa chất gì vào cơ thể của mình". Còn Victoria Azarenka nói: "Có rất nhiều người đang cảm thấy thất vọng với Sharapova".

Về phía đồng nghiệp nam, Andy Murray bảo là anh chẳng hiểu vì sao ITF và WTA cho Sharapova tổ chức buổi họp báo. Anh bày tỏ sự khó hiểu với Masha khi cô có vấn đề về tim mạch mà vẫn muốn thi đấu. Murray cho rằng tay vợt Nga xứng đáng bị phạt.

Đồng quan điểm với Murray có Nadal, rồi tiếp là Capriati, tay vợt từng 3 lần vô địch Grand Slam đã kêu gọi tước hết toàn bộ danh hiệu của Sharapova. Sau thời điểm khó khăn, Masha trở lại và nhận được vô số suất đặc cách tham dự các giải đấu lớn, điều đó càng khiến làn sóng phản đối tay vợt người Nga mãnh liệt hơn.

Người ta cũng không ngạc nhiên khi không nhiều tay vợt gửi lời chúc tốt đẹp khi Masha giải nghệ bởi thái độ bị coi là "chảnh" khi còn chơi chuyên nghiệp.

