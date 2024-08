Nữ sinh cấp 3 xô đổ kỷ lục giật HCV Olympic, hạ siêu sao bơi Trung Quốc

Zhang Yufei, đương kim vô địch giữ HCV nội dung 200m bơi bướm dành cho nữ tại Olympic Tokyo 2020 được đánh giá cao tại chung kết 20m bơi bướm Thế vận hội năm nay diễn ra vào 1/7, tuy nhiên siêu sao người Trung Quốc chỉ cán đích ở vị trí thứ 3.

McIntosh, xuất sắc trên đường bơi 200m bướm dành cho nữ

Nữ sinh trung học, 17 tuổi, Summer McIntosh (Canada), đã giành HCV thứ 2 tại Thế vận hội Paris, khi đánh bại VĐV Yufei cùng Regan Smith (Mỹ) trên đường bơi 200m bướm dành cho nữ.

3 ngày sau khi giành chiến thắng áp đảo ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp, McIntosh, 17 tuổi, tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc với thời gian 2 phút 3,03 giây, thiết lập kỷ lục mới Olympic, đồng thời lập kỷ lục trẻ thế giới và kỷ lục châu Mỹ nội dung bơi bướm 200m dành cho nữ.

Smith của Mỹ giành HCB với thời gian 2 phút 03.84 giây, trong khi Yufei của Trung Quốc giành HCĐ với thành tích 2 phút 05.09 giây.

Với chiến thắng này, McIntosh trở thành VĐV bơi lội Canada đầu tiên giành 2 HCV Olympic. Điều đặc biệt hơn, 200m bơi bướm cũng chính là nội dung sở trường của mẹ cô, Jill Horstead, người từng đại diện Canada tham gia Thế vận hội Los Angeles 1984.

"Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng ở nội dung 200m bơi bướm vì đó là môn sở trường của mẹ tôi. Tôi biết mẹ và gia đình sẽ tự hào về tôi", McIntosh chia sẻ khi giành HCV 200m bơi bướm.

"Nữ hoàng bướm" Zhang đã phải đối mặt với nghi vấn doping trước khi chung kết bơi diễn ra. Theo báo cáo của The New York Times và đài phát thanh Đức ARD vào tháng 4, 23 VĐV bơi lội Trung Quốc đã dương tính với một loại thuốc cấm nhưng vẫn được dự Thế vận hội Tokyo. Yufei là một trong số những vận động viên được nêu tên trong báo cáo này và đây là lý do cô phải thử doping nhiều lần trước Olympic Paris.

Trong cuộc đua 200m bơi bướm, Yufei đã xuất phát nhanh nhất. Tuy nhiên, McIntosh đã tăng tốc và Yufei không thể theo kịp. Khi kình ngư Trung Quốc dần tụt lại, Smith cố gắng bám đuổi nhưng không thể bắt kịp McIntosh.

McIntosh (giữa) vượt qua 2 đàn chị tài năng, Yufei (trái) và Smith (phải)

"Ở mốc 125m, tôi cảm thấy như mình chưa thực sự bắt đầu cuộc đua. Tôi đã kiểm soát cuộc đua một cách tối đa. Thông thường, tôi thường xuất phát nhanh hơn, nhưng lần này tôi quyết định giữ sức để về đích tốt nhất có thể. Và điều đó đã hiệu quả", McIntosh nói về chiến thuật.

Chiến thắng của Summer McIntosh không chỉ là một dấu mốc quan trọng cho sự nghiệp của cô mà còn là niềm tự hào lớn cho Canada. Với sự tự tin và quyết tâm, McIntosh còn cơ hội để tiếp tục tỏa sáng và giành thêm huy chương tại Thế vận hội Paris.

Sau 5 nội dung bơi, cô gái 17 tuổi đã mang về cho Canada 3 huy chương gồm 2 HCV, 1 HCB (400m tự do) và cô vẫn còn cơ hội giành thêm thành tích ở 200m hỗn hợp diễn ra trong ngày 2/8.

