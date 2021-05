Nadal muốn lên ngôi ở Roland Garros 2021, coi chừng các tay vợt trẻ

Chủ Nhật, ngày 30/05/2021 00:10 AM (GMT+7)

(Tin tennis) Liệu Nadal tiếp tục thống trị hay anh sẽ bị lật đổ tại Roland Garros 2021 là điều cả làng tennis thế giới đang mong đợi ở cuộc đua trên sân đất nện năm nay.

Rafael Nadal là nhà đương kim vô địch Roland Garros, do đó chỉ có chức vô địch mới khiến mùa giải đất nện của anh không kết thúc trong thất bại. Sức ép phải thắng lại đang lớn dần do Nadal năm nay không còn thể hiện sự áp đảo phong độ so với đối thủ trên mặt sân sở trường của mình.

Nadal đang có những bước chuẩn bị cho công cuộc tiếp tục chinh phục Roland Garros

Năm 2004 là năm Nadal, lúc ấy đang tuổi 17, vươn tầm lên thành tay vợt hàng đầu thế giới, đánh bại không ít đối thủ hàng đầu thế giới cũng như giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc đối đầu nổi tiếng với Roger Federer. Tuy nhiên, 17 năm đã trôi qua, giờ hẳn đã có những đối thủ bằng tuổi anh khi ấy có tham vọng lớn lật đổ đàn anh, chưa kể các tay vợt trẻ khác đã và đang gây dựng tốt tên tuổi cho mình.

Trước thềm Roland Garros 2021, nhiều cựu tay vợt tin rằng đã đến lúc Nadal sẽ bị phế ngôi tại chính sân chơi này. Cựu tay vợt người Thụy Điển Mats Wilander cho rằng ngay từ những vòng đầu các tay vợt trẻ sẽ chơi khó Nadal và cơ hội của Nadal sẽ bị ảnh hưởng chỉ vì anh bị các đàn em lôi vào những trận đấu kéo dài.

“Không chừa khả năng ngay ở những vòng đầu các tay vợt trẻ sẽ khiến Nadal mất dần tự tin, kể cả có đi tiếp. Khi các tay vợt hàng đầu nhận ra rằng không còn trận đấu nào là dễ với họ, đó sẽ là lúc tâm lý của họ bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho các đối thủ khác bắt nạt”, Wilander nói.

Wilander đã vô địch Roland Garros năm 1982 bất ngờ tới mức chính dư luận tại quê hương Thụy Điển cũng bị sốc. Giờ đây, ngôi sao này phân tích kỹ hơn về cuộc đua của Nadal năm 2021.

“Cơ hội để lật đổ Nadal có lớn không? Không, nhưng đó cũng là cơ hội vô địch Roland Garros xưa kia của tôi. Alexander Zverev có thể đánh bại Nadal nếu giao bóng tốt, trong khi Matteo Berrettini có những cú thuận tay khó cản nổi.

Nhưng tôi thích nhất là Stefanos Tsitsipas, cậu ta có cú thuận tay tốt hơn cả Nadal, Federer hay Djokovic, và lại vừa đánh vừa di chuyển nhanh”, Wilander bình luận.

Popyrin (trái) sẽ đấu Nadal ở Roland Garros

Nadal chung nhánh đấu với nhiều tay vợt trẻ đáng gờm và gặp tay vợt người Úc, Alexei Popyrin ở trận ra quân. Nhà cựu vô địch giải trẻ rất tự tin về cơ hội của mình trước “Vua đất nện”. “Tôi chẳng có gì để mất trong khi sức ép sẽ hoàn toàn là của Nadal. 99,9% cơ hội chiến thắng thuộc về Rafa, nhưng tôi sẵn sàng lấy 0,01% còn lại’, Popyrin nói.

“Tôi hơi sốc khi được biết mình sẽ gặp Nadal, nhưng giờ tôi đang hướng đến trận đấu đó. Tôi không bước vào một trận đấu với tâm lý mình sẽ thua, và tôi nghĩ mình có cách chơi để hạ được Nadal. Tôi chỉ cần sự ổn định, còn lối chơi của tôi có thể khiến mọi tay vợt gặp nguy hiểm.

Tôi đã từng vô địch giải trẻ ở đó và tất nhiên nó không thấm gì so với Rafa và 13 danh hiệu, nhưng mọi thứ đều phải có bắt đầu nhỏ”, Alexei Popyrin nói về trận đấu sắp tới của mình và "Vua sân đất nện".

