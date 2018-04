Martin Garrix gửi lời chào fan Việt, đại tiệc “Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1” đã sẵn sàng

Thứ Năm, ngày 26/04/2018 18:00 PM (GMT+7)

Các fans EDM đang ‘đứng ngồi không yên’ trước việc DJ Số 1 Thế giới Martin Garrix xác nhận sẽ đến với các tín đồ Sài thành trong sự kiện “Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1” mà Heineken lần đầu tiên tại Việt Nam ngày 4/5 sắp tới.

Vẫn trung thành với phong cách Progressive House, Big Room House, Electro House và Future Bass (những thể loại nhạc mang đến sự sôi động, bắt tai và rất thích hợp cho những sự kiện âm nhạc ngoài trời), Martin Garrix đang nắm giữ kỉ lục DJ trẻ nhất ‘chiếm hữu’ vị trí no.1 Top 100 DJ thế giới 2 năm liên tiếp 2016 và 2017.

DJ người Hà Lan đang trải qua những ngày tháng thăng hoa trong sự nghiệp với hàng loạt hit ‘khủng’ như "Tremor", "Animals", "Helicopter", "Gold Skies", “In the name of love”, hay bản hit kết hợp cùng Dua Lipa “Scared to be lonely” từng làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng trong năm qua.

Có mặt tại sự kiện “Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1”, Martin Garrix sẽ khuấy động một đại tiệc âm nhạc thực sự cho fan Sài thành.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng các set nhạc độc đáo, phong các trình diễn rực lửa, những sân khấu của Martin Garrix luôn được người hâm mộ trên khắp hành tinh nhớ đến như những sân khấu hoành tráng, kết hợp với âm thanh, anh sáng đẳng cấp quốc tế.

Đặc biệt vào tháng 2 vừa qua, anh chàng là DJ duy nhất được “chọn mặt gửi vàng” để đem đến màn trình diễn siêu hoành tráng tại Lễ bế mạc Olympic Mùa đông tại Pyeochang (Hàn Quốc). Chắc chắn lần xuất hiện tại sự kiện “Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1” được tổ chức vào ngày 4/5 sắp tới của Martin Garrix sẽ đem đến những xúc cảm thăng hoa nhất dành cho các raver.

Martin Garrix vừa gửi lời chào đến fan Việt qua đoạn clip ngắn tại ĐÂY

Trước đó, thông tin về sự xuất hiện của Martin Garrix tại sự kiện “Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1” ngay lập tức tạo nên ‘cơn sốt’ trên khắp các diễn đàn.

Các Raver Việt (cụm từ dành riêng cho các fan EDM) đang vô cùng nóng lòng chờ đợi chàng DJ tài ba trẻ tuổi này với một set nhạc gồm những bản hit vang danh quốc tế và cả những track nhạc mới mà anh vẫn còn đang ấp ủ chưa được phát hành chính thức. Hàng loạt hoạt động được các fansite tổ chức nhằm chào đón sự có mặt đặc biệt lần này của DJ Số 1 Thế giới tại sự kiện “Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1” được Heineken tổ chức.

Kêu gọi lập team, giới trẻ Sài thành hẹn quẫy hết mình cùng Martin Garrix

Không dừng lại là một đại tiệc âm nhạc đỉnh cao với sự kết hợp từ Martin Garrix, Raver Việt sẽ còn bất ngờ và vỡ òa hơn nữa khi được được chứng kiến tận mắt màn trình diễn đỉnh cao của “siêu xe F1” đến từ Đội đua Red Bull lừng danh và tay đua huyền thoại David Coulthard cho những trải nghiệm đỉnh cao cùng đường đua F1.

Người hâm mộ sẽ có cơ hội ‘mục sở thị’ màn trình diễn cự phách trên đường đua quy mô hoành tráng tại khu đô thị Sala quận 2 với xe đua F1 thực sự cùng David Coulthard - cựu tay đua có tầm ảnh hưởng to lớn của làng F1 và cũng là Đại sứ trong chiến dịch quảng bá F1 của Heineken.

David Coulthard và xe đua F1 sẽ làm nức lòng hàng vạn fan Sài thành với những trải nghiệm cực chất

Sự kiện “Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1” cũng là cơ hội để các fans chìm đắm trong trải nghiệm “cực chất” dành cho riêng mình tại khu vực Heineken Paddock. Hãy thỏa sức sáng tạo để tạo dáng cực kool hay check – in khoe ‘thần thái’ tại khu vực chụp hình cùng F1, hoặc khám phá màn trình diễn kỹ thuật dừng xe đòi hỏi sự chính xác đến tuyệt đối của đội đua Red Bull.

Đây cũng là dịp mà người hâm mộ có thể chiêm ngưỡng màn diễu hành cực hoành tráng đến từ loạt siêu xe đình đám như Lamborghini Huracan, Ferrari 458, Porsche GT3 RS,…

Không những thế, sự kiện cũng quy tụ hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Vpop hiện nay như Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi, Mike Hào… để hòa chung nhịp đập với những trái tim đam mê F1.

Sự kiện “Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1” do Heineken tổ chức quy tụ dàn sao cực khủng bên cạnh sự xuất hiện của David Coulthard và DJ Số 1 Thế giới Martin Garrix.

Sự kiện “Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1” sẽ được diễn ra vào thứ Sáu ngày 4 tháng 5 năm 2018 từ 15 giờ đến 23 giờ tại Khu Đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM. Truy cập ngay fanpage của Heineken Việt Nam tại https://www.facebook.com/HeinekenVN/ để biết thêm chi tiết (Sự kiện mở cửa tự do và chỉ dành cho khán giả trên 18 tuổi)

Từ ngày 18/04 đến hết ngày 06/05, Heineken dành tặng những chai Heineken Magnum phiên bản F1 dành riêng cho tín đồ của giải đua xe danh giá nhất hành tinh. Bằng cách nhận thẻ cào khi mua 2 thùng Heineken 24 lon bất kỳ tại các hệ thống siêu thị tại Tp. Hồ Chí Minh, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 2 quà tặng đặc biệt: 1 chai Heineken Magnum 1.5L phiên bản F1 hoặc 1 vé tham quan The World of Heineken tại tầng 58-59-60, tòa nhà BITEXCO.

