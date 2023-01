Lùm xùm thể thao VN 2022: Điền kinh dính doping, Thành An bị tố hành hung

Võ sĩ Thu Nhi bị cơ quan chủ quản kiện, mất đai WBO thế giới

Cuối tháng 2 năm 2022, làng Boxing Việt Nam một phen xôn xao khi nhà vô địch WBO thế giới Nguyễn Thị Thu Nhi đã bị cơ quan chủ quản của mình là lò đào tạo võ thuật Cocky Buffalo đâm đơn kiện lên Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ môn Boxing và Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam vì cho rằng nữ võ sĩ này đã vi phạm hợp đồng.

Nguyễn Thị Thu Nhi 2 lần bị kiện trong vòng 3 tháng

Theo đó, Cocky Buffalo chia sẻ việc Thu Nhi “tự ý ký hợp đồng với đơn vị Cần Thơ mà chưa có sự đồng ý của Cocky Buffalo, đồng thời không tham gia tập luyện tại Cocky Buffalo sau khi giành chiếc đai WBO thế giới từ tháng 10/2021". Ở chiều ngược lại, Thu Nhi và đội tuyển Boxing Cần Thơ đều khẳng định nữ võ sĩ này không sai phạm.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 3 tháng, nhà vô địch WBO thế giới đã gặp phải những vấn đề về pháp lý khi trước đó không lâu, cô bị đơn vị chủ quản cũ là Boxing TP.HCM gửi đơn kiện với lý do ký hợp đồng thi đấu cho đội tuyển Boxing Cần Thơ mà "chưa được sự đồng ý của Sở VHTT TP.HCM" theo điều khoản trong hợp đồng cũ.

Sự tranh chấp từ các phía đã dẫn đến việc cuối tháng 4, tổ chức Quyền Anh chuyên nghiệp thế giới (WBO - World Boxing Organization) đã gửi văn bản thông báo việc thu hồi đai vô địcih thế giới của Thu Nhi khi nữ võ sĩ này đã 6 tháng không có trận bảo vệ đai nào.

Nhà vô địch thế giới bị tước đai WBO danh giá sau những lùm xùm tốn nhiều giấy mực của truyền thông

Bất ngờ hơn sau khi bị tước đai, Thu Nhi lại có mặt trong sự kiện thống nhất đai thế giới giữa hai tổ chức Boxing nhà nghề uy tín hàng đầu thế giới (WBO và IBF) tổ chức tại Costa Rica) vào đầu tháng 9. Trải qua 10 hiệp đấu, Thu Nhi thua trận khi cả 3 trọng tài đều chấm cho nhà vô địch IBF Yokasta Valle.

Sự việc này không chỉ tốn giấy mực của truyền thông, ảnh hướng đến hình ảnh, chuyên môn của Thu Nhi mà còn khiến nhiều người có cái nhìn không hay về sự chuyên nghiệp của các võ sĩ Việt Nam.

Nhiều sao dính doping ở SAE Gamed 21, điền kinh VN chờ án phạt nặng

Tháng 9 vừa qua, thể thao Việt Nam chấn động khi Tiểu Ban y tế và phòng chống doping SEA Games 31 tiết lộ có nhiều VĐV Việt Nam dương tính với chất cấm khi tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) hồi tháng 5 tổ chức tại Việt Nam.

Điền kinh Việt Nam chấn động vì scandal doping lớn bậc nhất lịch sử thể thao nước nhà

Càng đáng nói hơn, trong danh sách này có 5 VĐV ở bộ môn điền kinh đã đạt thành tích cao tại SEA Games 31, trong đó 4 VĐV nữ giành HCV nội dung cá nhân và tiếp sức, 1 VĐV nam giành HCB nội dung cá nhân và 1 HCĐ nội dung tiếp sức. Theo tìm hiểu, 5 VĐV này có khả năng đã cùng sử dụng một loại thực phẩm chức năng có chất tăng cường chuyển hóa nhưng không được thể hiện trên bao bì.

Đây thực sự là cú sốc lớn đối với đội tuyển điền kinh Việt Nam nói riêng và thể thao VN nói chung khi số lượng VĐV dùng chất cấm của Việt Nam tại SEA Games là đông nhất trong số các đoàn tham dự.

Các VĐV dính doping vẫn đang chờ phiên điều trần của Hội đồng thể thao Đông Nam Á

Ngoài việc bị tước huy chương và đã bị cấm tham dự Đại hội TDTT toàn quốc, các VĐV này đang chờ phiên điều trần của Hội đồng thể thao Đông Nam Á. Nếu được kết luận là vô ý sử dụng, mức phạt dành cho các VĐV sẽ không quá nặng.

Tuy nhiên, trường hợp bị kết luận là cố tình sử dụng doping thì sẽ bị cấm thi đấu ít nhất 4 năm cho đến vĩnh viễn. Thậm chí còn có thể khiến bộ môn điền kinh Việt Nam bị cấm thi đấu quốc tế.

Kiếm thủ Vũ Thành An xô xát khiến đồng đội nhập viện

Khi mà cú sốc của điền kinh còn chưa hạ nhiệt thì cuối tháng 9 vừa qua, thể thao Việt Nam tiếp tục “dậy sóng” với màn xô xát ngay trên sân tập của 2 tuyển thủ quốc gia Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết.

Tuyển thủ Vũ Thành An dính sự cố xô xát với đồng đội

Theo đó sau buổi tập sáng ngày 23/9, Nguyễn Văn Quyết được cho là có thái độ thiếu chuẩn mực khi đấu cùng Vũ Thành An khiến người đàn anh nổi nóng. Thành An đã dùng kiếm vụt vào Văn Quyết dẫn đến việc hai bên xông vào đấm nhau, thậm chí dùng kiếm quật nhau, hậu quả khiến cả hai đều bị thương.

Sau xô xát, Văn Quyết phải vào Bệnh viện huyện Hoài Đức khám và điều trị. Gia đình Văn Quyết còn gửi đơn tố cáo Vũ Thành An hành hung đến Công an quận Nam Từ Liêm. Đến ngày 5/10, cả hai kiếm thủ mới lần đầu tiên gặp nhau và chấp nhận hòa giải trong sự chứng kiến của lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội cũng như lãnh đạo bộ môn. Thành An cũng có lời xin lỗi chính thức đến Văn Quyết.

Thành An và Văn Quyết giải hòa sau gần 2 tuần diễn ra sự việc

Bộ môn đấu kiếm đã quyết định sẽ không triệu tập VĐV Vũ Thành An lên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam từ ngày xảy ra xô xát cho tới hết năm 2022 và sẽ cân nhắc gọi lại kiếm thủ này trong năm sau tùy vào thái độ.

Sự việc hai tuyển thủ xô xát, dùng kiếm đánh nhau ảnh hưởng lớn tới hình ảnh đội tuyển đấu kiếm cũng như thể thao Việt Nam. Nhất là khi Vũ Thành An là VĐV rất nổi tiếng từng giành 7 HCV tại các kỳ SEA Games và là người cầm cờ cho đoàn TTVN trong 4 kỳ SEA Games.

Đinh Hồng Quân bị tước đai châu Á sát ngày lên sàn

Trong buổi kiểm tra cân nặng bắt buộc trước 1 ngày thượng đài cho trận bảo vệ đai IBF châu Á diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu hồi đầu tháng 12 mới đây, nhà đương kim vô địch Đinh Hồng Quân không đạt đúng số cân quy định của hạng Lightweight (61 kg).

Đinh Hồng Quân bị tước đai vì lố cân chỉ trước 1 ngày lên sàn

Điều này đồng nghĩa với việc nam võ sĩ của Việt Nam chính thức bị tước chiếc đai vô địch IBF châu Á theo luật Boxing quốc tế. Sự việc đã tạo ra cú sốc trong làng võ thuật Việt Nam khi lần đầu tiên có một nhà vô địch bị tước đai ngay trước khi lên sàn.

Mặc dù sử dụng phương pháp cắt nước phổ biến được các võ sĩ MMA thế giới áp dụng nhưng cơ thể của Hồng Quân đã không phù hợp được phương pháp này khiến quá trình ép cân của anh bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, lượng cơ bắp phát triển vượt bậc của Hồng Quân sau chuyến tập huấn tại Philippines cùng huyền thoại Manny Pacquiao là nguyên nhân chính dẫn đến cú sốc trên.

Võ sĩ của Việt Nam sau đó có chiến thắng mãn nhãn để an ủi khán giả nhưng vẫn không thể giữ lại đai vô địch

Mặc dù sau đó đã an ủi khán giả bằng việc đánh bại đối thủ thách thức đai là Arnel Baconaje (Philippines) sau 12 hiệp đấu mãn nhãn, Hồng Quân vẫn bị tước đai và nhiều khả năng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu ở một hạng cân khác.

