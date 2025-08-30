Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Lịch thi đấu thể thao hôm nay mới nhất: Nóng giải bóng chuyền vô địch thế giới

Sự kiện: Lịch thi đấu các môn thể thao

(Lịch thi đấu thể thao) Cập nhật chi tiết lịch đấu các môn thể thao hấp dẫn trên toàn thế giới.

Giờ

Cặp đấu

Trực tiếp

Bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 - vòng 1/8

Thứ bảy, 30/08/2025

17:00

Ý

Đức

20:30

Ba Lan

Bỉ

US Open 2025 - đơn nam - vòng 3

Thứ bảy, 30/08/2025

22:00

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

23:30

Chak Lam Coleman Wong

Andrey Rublev

Chủ nhật, 31/08/2025

00:00

Jaume Munar

Zizou Bergs

00:00

 Jannik Sinner

Denis Shapovalov

01:00

Kamil Majchrzak

Leandro Riedi

03:00

Daniel Altmaier

Alex De Minaur

06:00

Alexander Zverev

Felix Auger-Aliassime

07:30

Alexander Bublik

Tommy Paul

US Open 2025 - đơn nữ - vòng 3

Thứ bảy, 30/08/2025

22:00

Linda Noskova

Karolina Muchova

22:30

Magdalena Frech

Coco Gauff

23:30

Diane Parry

Marta Kostyuk

Chủ nhật, 31/08/2025

00:00

Daria Kasatkina

Naomi Osaka

03:00

Ekaterina Alexandrova

Laura Siegemund

03:30

Amanda Anisimova

Jaqueline Cristian

06:00

Anna Kalinskaya

Iga Swiatek

08:00

Beatriz Haddad Maia

Maria Sakkari

LỊCH THI ĐẤU LIVESCORE TENNIS HÔM NAY
Cập nhập mới và nhanh nhất lịch thi đấu các giải tennis trong ngày.

Bấm xem >>

-30/08/2025 02:38 AM (GMT+7)
