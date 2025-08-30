Lịch thi đấu thể thao hôm nay mới nhất: Nóng giải bóng chuyền vô địch thế giới
(Lịch thi đấu thể thao) Cập nhật chi tiết lịch đấu các môn thể thao hấp dẫn trên toàn thế giới.
Giờ Cặp đấu Trực tiếp Bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 - vòng 1/8 Thứ bảy, 30/08/2025 17:00 Ý Đức 20:30 Ba Lan Bỉ US Open 2025 - đơn nam - vòng 3 Thứ bảy, 30/08/2025 22:00 Lorenzo Musetti Flavio Cobolli 23:30 Chak Lam Coleman Wong Andrey Rublev Chủ nhật, 31/08/2025 00:00 Jaume Munar Zizou Bergs 00:00 Jannik Sinner Denis Shapovalov 01:00 Kamil Majchrzak Leandro Riedi 03:00 Daniel Altmaier Alex De Minaur 06:00 Alexander Zverev Felix Auger-Aliassime 07:30 Alexander Bublik Tommy Paul US Open 2025 - đơn nữ - vòng 3 Thứ bảy, 30/08/2025 22:00 Linda Noskova Karolina Muchova 22:30 Magdalena Frech Coco Gauff 23:30 Diane Parry Marta Kostyuk Chủ nhật, 31/08/2025 00:00 Daria Kasatkina Naomi Osaka 03:00 Ekaterina Alexandrova Laura Siegemund 03:30 Amanda Anisimova Jaqueline Cristian 06:00 Anna Kalinskaya Iga Swiatek 08:00 Beatriz Haddad Maia Maria Sakkari
Cập nhập mới và nhanh nhất lịch thi đấu các giải tennis trong ngày.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/08/2025 02:38 AM (GMT+7)