Kiều nữ mạng xã hội bất thình lình trở thành "HLV quyến rũ nhất" tại Australian Open

Rachel Stuhlmann, gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 306.000 người theo dõi, đã gây bất ngờ khi xuất hiện trong vai trò HLV tại Australian Open (AO) 2025. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Stuhlmann, khiến cô trở thành tâm điểm chú ý tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Rachel tập luyện tennis vì đam mê nhưng giờ được thuê làm HLV cho tay vợt chuyên nghiệp

Bất ngờ trở thành HLV

Rachel tiết lộ trên Instagram rằng cô được mời làm HLV cho Varvara Lepchenko, tay vợt kỳ cựu người Mỹ, chỉ trong "phút chót".

Cô chia sẻ: "Tôi đến Australian Open với những kế hoạch riêng, chỉ định tham gia vài hoạt động bên lề và tận hưởng trải nghiệm giải đấu. Nhưng sáng nay, một người bạn thân đã gọi điện mời tôi làm HLV cho sự kiện năm nay. Tôi thật sự hào hứng với cơ hội được đứng trên sân AO và hỗ trợ cô ấy hết sức có thể".

Cô cũng bày tỏ quyết tâm: "Bạn không bao giờ biết cơ hội nào sẽ đến tại những giải đấu lớn như thế này. Đây chắc chắn là một trải nghiệm thú vị dành cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mình".

Dù vậy, hành trình của Stuhlmann và Lepchenko kết thúc sớm khi Lepchenko, 38 tuổi, bị loại ở vòng loại cuối sau khi thất bại trước Anca Todoni. Trước đó, Lepchenko đã vượt qua hai vòng loại đầy cam go.

Lepchenko (học trò của Rachel) chờ tới 15/1 để xem có nhận được "suất may mắn" thi đấu tiếp hay không

Hành trình từ mạng xã hội đến sân quần vợt

Rachel Stuhlmann vốn nổi danh nhờ các nội dung liên quan đến quần vợt và pickleball trên mạng xã hội. Vẻ đẹp, sự thông minh và tình yêu với thể thao đã giúp cô tạo dựng một hình ảnh độc đáo, kết hợp giữa năng lực chuyên môn và sức hút cá nhân.

Mặc dù hành trình tại Australian Open của Rachel trong vai trò HLV kết thúc sớm, cô tiếp tục là biểu tượng đáng chú ý trong làng quần vợt. Theo chia sẻ, Rachel sẽ ở lại Melbourne đến ngày 15/1, có thể chờ cơ hội quay lại thi đấu nếu Lepchenko được chọn suất “lucky loser” (suất may mắn) do các tay vợt khác phải rút lui vì lý do bất khả kháng (như chấn thương).

Từ một người nổi tiếng trên mạng xã hội đến HLV quần vợt, Stuhlmann tiếp tục chứng minh sức hút và đam mê của mình dành cho thể thao. Như chính cô nói, “bạn không bao giờ biết cơ hội nào sẽ gõ cửa”. Với Rachel Stuhlmann, mọi cánh cửa đều mở ra tiềm năng cho những bước tiến mới.