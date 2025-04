Hot-girl bi-a "tài không đợi tuổi": 15 tuổi đại diện Mỹ chơi giải thế giới

Tại Đại hội Thể thao Thế giới 2025 (The World Games 2025), môn bi-a sẽ diễn ra từ ngày 7-14/8 năm nay tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.​ The World Games là sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức 4 năm một lần, dưới sự điều hành của Hiệp hội Thế vận hội Thể thao Thế giới (IWGA) và được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận. Khác với Olympic, The World Games tập trung vào các môn thể thao không nằm trong chương trình Olympic, nhằm tôn vinh sự đa dạng và phát triển của thể thao toàn cầu. Tại kỳ đại hội năm 2025, môn bi-a sẽ bao gồm ba nội dung thi đấu chính: pool (bi-a lỗ), snooker và carom (bi-a tự do). Việc tổ chức môn bi-a tại The World Games không chỉ là cơ hội để các vận động viên tranh tài ở cấp độ quốc tế, mà còn là dịp để môn thể thao này tiếp cận gần hơn với khán giả toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh bi-a chưa được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic.​