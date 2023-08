Em trai Ánh Viên phá kỷ lục Đông Nam Á, tuyển bơi Việt Nam áp đảo với 16 HCV

Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 45 năm 2023 diễn ra từ ngày 24-26/8 tại Indonesia. Giải đấu quy tụ hầu hết các kình ngư nam và nữ tài năng từ trên 13 tuổi cho tới dưới 18 tuổi của các quốc gia trong khu vực về tranh tài. Đội tuyển bơi lội trẻ Việt Nam tham dự giải với 23 VĐV, thi đấu ở hầu hết các nội dung.

Nguyễn Quang Thuấn thi đấu nổi bật với 3 HCV và 1 kỷ lục

Trong ngày thi đấu mở màn 24/8, các kình ngư trẻ của Việt Nam đã thể hiện sức mạnh đáng nể khi giành đến 16 HCV trên tổng số 39 nội dung để tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn, nhiều gấp đôi số HCV mà cường quốc bơi lội Singapore giành được (8 HCV).

Thi đấu chói sáng nhất trong ngày thi đấu này chính là Nguyễn Quang Thuấn. Cậu em trai ruột 17 tuổi của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc giành 4 HCV, đồng thời phá kỷ lục 1 kỷ lục Đông Nam Á.

Cụ thể, Quang Thuấn mở màn bằng tấm HCV cự ly 400m tự do nam (độ tuổi 16-18) với thời gian 3 phút 57 giây 59, vượt qua người đồng đội Mai Trần Tuấn Anh (3 phút 58 giây 30) và VĐV người Indonesia Alamsyah Agung Sulaksono Putr (4 phút 07 giây 74).

Tuyển bơi lội Việt Nam ra quân đại thắng với 16 HCV, gấp đôi đoàn Singapore

Tiếp đến, Quang Thuấn giành HCV cá nhân thứ 2 ở nội dung 100m bơi bướm nam (độ tuổi 16-18) với thành tích 55 giây 16, xếp trên Alim S Malikil (Indonesia, 56 giây 39) và Goh Li Hen (Malaysia, 57 giây 07).

Chưa dừng lại đó, ở cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nam (độ tuổi 16-18), Quang Thuấn không chỉ xuất sắc giành HCV mà còn phá kỷ lục Đông Nam Á với thời gian 2 phút 04 giây 08, vượt qua kỷ lục cũ là 2 phút 05 giây 52 do Khai Xin Tan (Malaysia) thiết lập. Thành tích của kình ngư trẻ quê Cần Thơ bỏ xa 2 đối thủ còn lại là Kantakom Pasawat (Thái Lan, 2 phút 06 giây 42) và Goh Lachian Saputra (Singapore, 4 phút 11 giây 87).

Quang Thuấn khép lại ngày thi đấu ấn tượng của mình bằng tấm HCV nội dung tiếp sức đồng đội nam 800m tự do cùng với Mai Trần Tuấn Anh, Mai Đức Hiếu và Dương Văn Hoàng Quý với thành tích 7 phút 47 giây 79, xếp trên đội Thái Lan (7 phút 48 giây 51) và Singapore (7 phút 57 giây 33).

Kình ngư 14 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (giữa) cũng xuất sắc có 3 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội

Bên cạnh Quang Thuấn, kình ngư 14 tuổi Nguyễn Thúy Hiền cũng có ngày thi đấu nổi bật khi giành 3 HCV cá nhân (độ tuổi 14-15) các nội dung100m bơi bướm nữ, 200m hỗn hợp cá nhân nữ và 50m tự do nữ.

Ngoài ra, cô còn giành 2 HCV đồng đội nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 400m tự do (độ tuổi từ 18 tuổi trở xuống) cùng Lê Thành Danh, Phạm Thị Vân, Dương Văn Hoàng Quý và nội dung tiếp sức đồng đội nữ 800m tự do cùng Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân và Lê Huỳnh Tú Uyên.

Các HCV còn lại của tuyển Việt Nam có được trong ngày thi đấu này thuộc về Võ Thị Mỹ Tiên (400m tự do nữ và 200m hỗn hợp cá nhân nữ độ tuổi 16-18), Vũ Thị Phương Anh giành (400m tự do nữ độ tuổi 14-15), Lê Huỳnh Tú Uyên (400m tự do nữ độ tuổi 13 tuổi trở xuống), Mai Trần Tuấn Anh (100m bơi ngửa nam độ tuổi 16-18) và Phạm Thị Vân (100m bơi bướm nữ và 50m tự do nữ độ tuổi 16-18).

Với việc còn tranh tài ở rất nhiều nội dung trong 2 ngày còn lại, đội tuyển bơi Việt Nam và cá nhân Nguyễn Quang Thuấn hứa hẹn còn nâng cao bảng thành tích tại giải.

