Đua xe F1: Quy trình nghiêm ngặt chưa từng có để F1 được "gầm rú" trở lại

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 17:43 PM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin đua xe F1) Cuối tuần này, mùa giải F1 2020 chính thức được bắt đầu trở lại với chặng đua tại trường đua Red Bull Ring, Áo.

Những giải pháp chưa từng có trong lịch sử để xe đua F1 được "gầm rú" trở lại

Sau 7 tháng kể từ chặng đua cuối cùng của mùa giải 2019 tại Abu Dhabi, sau rất nhiều nỗ lực của ban tổ chức trong tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, vào cuối tuần này, mùa giải 2020 sẽ chính thức được bắt đầu trở lại với chặng đua tại trường đua Red Bull Ring, Áo. Cùng với đó là rất nhiều nghi thức, quy trình tạm thời mới, chỉ áp dụng trong thời điểm phức tạp hiện tại.

Một nửa số chặng đua trong năm nay đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vì thế tất cả đều rất mong chờ thời điểm 20 chiếc xe F1 cùng "gầm rú" trở lại trên các đường đua trên thế giới.

Sự cạnh tranh năm nay hứa hẹn cam go hơn rất nhiều khi số chặng đua giảm đi so với các năm trước. Tuy nhiên F1 sẽ phải đối diện với một sự "bình thường mới" chưa từng có trong lịch sử để các sự kiện có thể diễn ra an toàn và hiệu quả dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt nhất.

Các cuộc đua F1 sẽ không có khán giả trong 2 tháng tới

Dưới đây là những thay đổi cho người hâm mộ, các tay đua, đội đua và tất cả những người làm việc trong các chặng đua sắp tới.

Các chặng đua "đóng cửa"

Rủi ro lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng hiện vẫn còn rất lớn tại châu Âu, chính vì thế người hâm mộ không được phép trực tiếp đến trường đua để theo dõi chặng đua, ít nhất là trong 8 chặng đua đầu tiên đã được công bố.

F1 đã lên kế hoạch cắt giảm tối đa số lượng tham dự sự kiện, trong đó ngoài khán giả, khách mời và nhà tài trợ sẽ không được xuất hiện tại trường đua, thậm chí số người làm nhiệm vụ được rút gọn nhất có thể.

Mỗi đội đua sẽ vận hành với tối đa 80 nhân viên, trong khi giới truyền thông tác nghiệp thực địa được giới hạn với một số đơn vị chính. Họ không được tiếp cận các khu vực paddock và pit-lane, còn các cuộc phỏng vấn sẽ được tiến hành mà áp dụng quy định giãn cách xã hội.

"Đặc sản" của các chặng đua châu Âu, nhà lưu động - motorhomes sẽ bị cấm khi F1 nghĩ rằng các đội nên sử dụng cơ sở vật chất của trường đua bởi vì điều đó sẽ giúp giải đấu có môi trường được kiểm soát tốt nhất, giảm thiểu khả năng bùng phát dịch bệnh. Ngoài ra, chiếc khẩu trang chắc chắn là một vật dụng cá nhân không thể thiếu đối với mỗi thành viên tham dự chặng đua, và chúng sẽ bắt buộc được sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Giải đấu vận hành trong một "quả bong bóng"

Mỗi đội đua sẽ chỉ có 80 nhân viên làm việc ở chặng đua

Tất cả các nhân viên tham dự đều phải chấp hành những chỉ dẫn nghiêm ngặt về hành vi của bản thân trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Mỗi người vào địa điểm tổ chức đều phải ký kết bộ quy tắc ứng xử chính thức của FIA.

Với các thành viên đội đua làm việc tại paddock và pit-lane, họ chắc chắn phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới có thể di chuyển, và họ cũng được xét nghiệm 5 ngày một lần trong suốt quá trình tham dự.

Hơn nữa F1 sẽ sử dụng một ứng dụng theo dõi vị trí được thiết kế riêng với đặc thù của đường đua, nhằm giúp đơn vị tổ chức dễ dàng xử lý tình hình dịch bệnh, biết được những người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh (nếu có).

Các thành viên của 1 đội đua không được phép tiếp xúc với những đội đua khác, họ phải chấp hành nghiêm ngặt "bong bóng xã hội" để đảm bảo mình chỉ giao tiếp với những người có liên quan đến công việc của họ. FIA muốn giảm sự tương tác giữa các nhóm xuống tối thiểu nhằm tránh sự lây lan cùa virus.

Số giờ làm việc dài hơn

Nhiều công việc sẽ tốn nhiều thời gian hơn do quy định giãn cách

Với những yêu cầu về giãn cách xã hội, việc đeo khẩu trang và sử dụng những vật dụng bảo hộ cá nhân khác đối với các thành viên, những công việc trong garage sẽ bị kéo dài hơn.

Theo giám đốc kỹ thuật của Racing Point, Andy Green cho biết, việc thay thế động cơ sẽ có thể lâu hơn gấp đôi thời gian bình thường do số kỹ sư làm việc ít đi. Từ đó, các đội đua được nới lỏng lệnh giới nghiêm liên quan đến số giờ làm việc mỗi ngày, theo đó, các đội đua được cho thêm 1 giờ làm việc vào tối thứ 5 và thứ 6, và giờ giới nghiêm giảm từ 9 xuống 8 tiếng.

Không có sự lựa chọn lốp

Trước đây, mỗi tay đua sẽ được phép lựa chọn số lượng mỗi loại lốp trong 3 loại được nhà cung cấp Pirelli đề xuất cho mỗi chặng công bố loại lốp cho từng chặng trước 9 tuần đối với châu Âu và 15 tuần với các chặng ở các khu vực khác.

Tuy nhiên trong thời điểm đặc biệt này, một lựa chọn chuẩn được áp dụng cho tất cả các tay đua, trong đó mỗi người sẽ có 2 bộ lốp Hard (viền trắng), 3 bộ lốp Medium (vàng) và 8 bộ lốp Soft (đỏ). Ngoài ra, việc sử dụng bắt buộc bộ lốp thử nghiệm tại lượt chạy FP2 sẽ được chuyển từ 30 phút cuối sang 30 phút đầu của FP2.

Họp trực tuyến qua Zoom

Cuộc họp qua Zoom đã quá phổ biến thời gian qua (trong ảnh lần lượt là Toto Wolff – Mercedes, Mattia Binotto – Ferrari, Christian Horner – Red Bull và Zak Brown – McLaren)

Các quan chức cuộc đua sẽ làm việc trong những căn phòng được kê bàn ghế theo đúng yêu cầu của giãn cách xã hội. Trường hợp tay đua được triệu tập bởi giám sát cuộc đua để trao đổi về một sự việc, các vật dụng bảo hộ cá nhân phải được dùng mọi lúc.

Các cuộc họp tổng kết, báo cáo chính thức sẽ được tổ chức ngoài trời nếu không có một căn phòng có diện tích đủ rộng để thực hiện đúng các yêu cầu giãn cách. Nếu không họ có thể họp trực tuyến qua những nền tảng như Zoom hay Microsoft Team. FIA cũng cho phép các giám sát làm việc độc lập ở một vị trí khác nếu họ gặp vấn đề về di chuyển, hay tình huống bất ngờ phút chót.

Không tổ chức diễu hành cho tay đua

Không có khán giả, cũng như yêu cầu giãn cách xã hội dẫn đến việc tạm thời huỷ bỏ hoạt động nói trên trong thời gian tới. Việc đưa 20 tay đua lên cùng một chiếc xe tải và để họ tương tác với nhau khi chiếc xe dạo quanh 1 vòng trường đua là một điều đi ngược lại với những quy định chặt chẽ mà giải đấu đang đề ra.

Thay vào đó, mỗi tay đua sẽ được phỏng vấn độc lập ngay trước garage của họ ở thời điểm diễu hành để làm nóng không khí trước cuộc đua chính.

Quy trình tại vạch xuất phát

Thời điểm ngay trước cuộc đua bắt đầu có lẽ là tình huống khiến ban tổ chức đau đầu nhất để tìm giải pháp thay thế bởi đây là lúc 10 đội đua có sự chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đua và là lúc tập trung đông người nhất ở vạch xuất phát.

Để tránh khả năng tiếp xúc gần giữa các nhóm, thời gian làm việc được rút ngắn lại và mỗi đội đua chỉ được phép có tối đa 40 nhân viên tại vạch xuất phát. Không có những nghi lễ thông thường trước cuộc đua nên đường pit sẽ đóng lại 20 phút trước tín hiệu bắt đầu đua, thay vì 30 phút như thường lệ.

Các xe sẽ phải lắp đầy đủ lốp muộn nhất là 5 phút trước khi xuất phát, thay vì 3 như thường lệ. Thời điểm đó, mọi nhân viên và các xe đẩy thiết bị đều phải rời khỏi ô xuất phát.

Một quy định mới nói rằng "khi tín hiệu 3 phút được hiện lên, không quá 16 nhân viên đội đua cho mỗi chiếc xe được phép ở lại ô xuất phát. Phần còn lại sẽ phải rời đường đua khi tín hiệu 15 giây hiện lên như bình thường. Luật 5 phút nói trên cũng được áp dụng khi cuộc đua phải bắt đầu lại.

Quy trình trước khi xuất phát được thay đổi nhiều nhất

Tuy nhiên trong trường hợp phân tích xác định rằng việc tất cả đội đua có mặt ở khu vực xuất phát đem lại nhiều rủi ro tiếp xúc gần giữa các nhân viên đội đua thì một cách tiếp cận khác sẽ được triển khai và sự chuẩn bị tại vạch xuất phát sẽ bị huỷ bỏ. Một giải pháp khả thi là các chiếc xe sẽ đi từ garage để thực hiện vòng khởi động, làm nóng rồi đến vạch xuất phát bắt đầu cuộc đua như quy trình thông thường.

Không có podium

Mọi hoạt động sau khi cuộc đua kết thúc cũng sẽ có sự thay đổi lớn khi F1 không thể tổ chức lễ trao giải cho top 3 tay lái nhanh nhất bởi yêu cầu giãn cách. Giải đấu sẽ không chấp nhận rủi ro của việc để 3 tay đua đứng gần nhau cùng với các khách mời và quan chức trước khi ăn mừng bằng sâm panh.

Thay vào đó, một kế hoạch khác được đưa ra khi ban tổ chức sẽ trao cúp cho top 3 tại điểm xuất phát/đích giống như quy trình hiện tại sau lượt chạy phân hạng (3 chiếc xe nhanh nhất sẽ dừng trước khán đài chính tại vạch xuất phát/đích theo thứ tự quy định) khi họ kết thúc vòng slow/cool down lap (vòng chạy chậm sau khi về đích).

Sẽ không có những màn ăn mừng chiến thắng với sâm panh như thường thấy

Giám đốc quản lý thể thao của F1, ông Ross Brawn cho biết, một giải pháp là các tay đua sẽ đứng trước chiếc xe của mình sau khi dừng xe và nhận cúp. Quy trình trao cúp chi tiết sẽ được thể hiện qua TV trong cuộc đua chiều Chủ nhật này.

Tóm lại, những chặng đua F1 sắp tới đối với không chỉ người hâm mộ mà với tất cả người trong cuộc sẽ là một phiên bản hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Chúng ta sẽ được chứng kiến một F1 độc nhất trong mùa dịch COVID-19, và dù sẽ gây ra những bất tiện và khó khăn nhưng đều là những hành động cần thiết để các sự kiện diễn ra một cách an toàn, nghiêm ngặt nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp cần thiết của giải đua xe hàng đầu thế giới.

