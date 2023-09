Đua xe F1, Japanese GP: Thử thách "cực đại" chờ đón các tay đua xuất sắc nhất

Năm 1962, Soichiro Honda (người sáng lập Honda và là một “thiên tài không bằng cấp”) là một người có tham vọng lớn. Với mong muốn biến Honda thành một công ty hàng đầu về ô tô, ông quyết định rằng công ty của mình cần phải có đường chạy thử xe chuyên biệt. Kỹ sư người Hà Lan John Hugenholtz đã đồng ý yêu cầu đó và thiết kế nên đường đua Suzuka mang tính biểu tượng hiện nay.

John Hugenholtz (áo sẫm màu) bên cạnh Soichiro Honda (phải) với bản thiết kế của Suzuka

Đường đua Suzuka xuất hiện tương đối muộn trên lịch trình F1, với lần đầu "trình làng" vào năm 1987. Nigel Mansell chắc hẳn là người sẽ nhớ rất rõ ngày cuối tuần đó, khi tay lái người Anh gặp phải vụ va chạm ở vòng phân hạng khiến ông không thể tham dự cuộc đua, và gián tiếp trao chức vô địch năm đó cho đối thủ khó chịu Nelson Piquet.

Suzuka là một đường đua tốc độ cao và là một trong những thử thách lớn nhất đối với bất kỳ tay đua nào muốn chinh phục đỉnh cao. Với những khúc cua chữ 'S' ngoằn ngoèo, cua Degner 1&2 và khuc cua 130R độc nhất, tất cả đều tạo nên tên tuổi của Suzuka tại F1.

Grand Prix Nhật Bản diễn ra trên một trong những đường đua đòi hỏi khắt khe nhất về mặt kỹ thuật trong lịch sử F1, với cấu trúc hình số 8 độc đáo. Nơi đây yêu cầu cao về hiệu năng lốp cũng như đối với kỹ năng tay đua. Đường đua dài 5,807km với 10 cua phải và 8 cua trái. Do những yêu cầu đó, Pirelli đã mang đến 3 loại lốp cứng nhất của dòng 2023 đến Nhật Bản: C1, C2 và C3. Về lý thuyết, lựa chọn này giống với năm ngoái do hợp chất C1 mới, giới thiệu trong mùa giải này nằm giữa C2 và C1 cũ (giờ được gọi là C0).

Suzuka có những góc cua mang tính biểu tượng

Ngoài ra, vào thứ Sáu, tất cả các đội sẽ có cơ hội thử nghiệm phiên bản mới của hợp chất C2. Sự cải tiến này giúp lốp bám đường tốt hơn so với C2 hiện tại và sẽ phù hợp hơn khi nằm giữa hợp chất C1 và C3. Trong 2 phiên chạy thử ngày thứ 6, mỗi tay đua sẽ được cấp bổ sung thêm 2 bộ lốp, bên cạnh 13 bộ thông thường cho mỗi chặng. Đây là một phần trong chương trình phát triển mới cho năm 2024 và sẽ tiếp tục với thử nghiệm hợp chất C4 mới tại Mexico.”

Chặng đua ẩn chứa yếu tố bất ngờ do nhiệt độ cao được ghi nhận vào tuần trước, lên tới 33 độ C. Nếu điều này diễn ra cuối tuần này, sự xuống cấp của lốp có thể trở thành một yếu tố quan trọng. Mặt đường nhựa tại Suzuka có độ nhám và mài mòn cao nhất trong cả mùa giải. Sự hao mòn và xuống cấp của lốp là yếu tố quan trọng trong việc xác định chương trình thử nghiệm cũng như chiến lược cuộc đua.

Thông số kỹ thuật lốp tại Suzuka do Pirelli cung cấp

Điều kiện thời tiết từng ảnh hưởng nặng nề đến Suzuka bốn lần (2004, 2009, 2010 và 2019), vòng phân hạng phải tổ chức vào sáng Chủ nhật do mưa xối xả hoặc có nguy cơ bão. Năm 2022, cuộc đua bị gián đoạn do trời mưa ở vòng đầu tiên. Cuộc đua bắt đầu lại sau đó ba giờ, với chỉ 45 phút đua thực tế do giới hạn cuộc đua tối đa được phép là bốn giờ. Tổng cộng, có 28 vòng đua đã được hoàn thành, các tay đua chỉ sử dụng lốp Intermediate và Wet.

Trước thềm chặng đua sắp tới, trường đua Suzuka sẽ tổ chức một lễ hội dành cho người hâm mộ ở trung tâm thành phố Tokyo, với sự góp mặt của những chiếc xe F1 và các ngôi sao F1 trong quá khứ và hiện tại nhằm khuấy động không khí trước cuộc đua.

Dự kiến các tay đua tham dự bao gồm tay lái chủ nhà Yuki Tsunoda, cùng với nhà vô địch thế giới Max Verstappen và đồng đội tại Red Bull, Sergio Perez, cùng Esteban Ocon (Alpine).

Cuộc đua năm 2022 đã bị gián đoạn 3 tiếng vì mưa lớn

Ngoài ra, tham dự lễ hội còn có Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành F1 Stefano Domenicali, cũng như các cựu tay đua F1 Jean Alesi và Shinji Nakano. Người hâm mộ sẽ có cơ hội đến gần với chiếc Red Bull RB19 đang thống trị mùa này, cũng như AlphaTauri AT02 – chiếc xe của Tsunoda trong mùa giải đầu tiên năm 2021.

Lễ hội sẽ mang đến cho người hâm mộ cơ hội được trải nghiệm cảm giác đứng trên bục podium cao nhất sau khi giành chiến thắng, cũng như được chụp ảnh với chiếc cúp vô địch Thế giới. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại hai địa điểm trong thành phố, Tháp Tokyu Kabukicho và Quảng trường khu phố giải trí Kabukicho, trong khoảng thời gian từ 11:00-20:00 giờ địa phương.

Red Bull rất có thể tiếp tục được ăn mừng chức vô địch tại Suzuka

Đã có 36 chặng Grand Prix F1 Nhật Bản, 32 trong số đó được tổ chức tại Suzuka – đường đua sân nhà của Honda – và 4 chặng tại Fuji, thuộc sở hữu của Toyota. Đội chiến thắng nhiều nhất là McLaren với 9 lần, trong khi tay đua giành được nhiều thành công nhất là Michael Schumacher (6 lần thắng). Năm 1994 và 1995, Pacific GP cũng được tổ chức tại Nhật Bản, tại đường đua Aida.

Chặng đua này đã chứng kiến 11 lần nhà vô địch thế giới mới chính thức đăng quang, gần đây nhất là năm ngoái, khi Max Verstappen có danh hiệu thế giới thứ hai. Năm 1995, Michael Schumacher cũng có lần thứ hai trở thành nhà vô địch thế giới sau khi vô địch Pacific GP.

Đón xem Japanese GP 2023 từ ngày 22 đến 24/09 tới, bắt đầu từ 09h30 ngày 22/09, lượt chạy phân hạng lúc 13h00 ngày 23/09 và cuộc đua chính vào 12h00 ngày 24/09.

