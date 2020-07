Đua xe F1, Austrian GP: Hamilton phạm luật, bất ngờ người về nhất

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 23:18 PM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin đua xe F1) Sau thời gian dài chờ đợi cho mùa giải 2020, người hâm mộ F1 đã không phải thất vọng với chặng đua đầu tiên tại trường đua Red Bull Ring, Áo. Nếu như Hockenheim và Interlagos đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem trong năm 2019 thì cuộc đua vừa qua cũng sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “cuộc đua hay nhất năm 2020” với sự bất ngờ và khó lường trong 71 vòng đua.

Ngay trước cuộc đua, nhà vô địch Lewis Hamilton đã bị phạt 3 bậc xuất phát do đã không chạy chậm lại khi có tín hiệu cờ vàng trong lượt chạy phân hạng, nhưng điều đó có lẽ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả vào chiều Chủ nhật do chiếc xe của họ quá mạnh so với phần còn lại. Điều đó còn được đảm bảo hơn khi đối thủ chính của họ, Max Verstappen gặp vấn đề kỹ thuật và phải bỏ cuộc ngay ở vòng thứ 14.

Valtteri Bottas bảo vệ tốt lợi thế giành pole

Các tay đua liên tiếp gặp vấn đề kỹ thuật trên xe

Việc Max Verstappen bỏ cuộc bắt đầu một chuỗi phản ứng domino khó hiểu khi lần lượt Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point), bộ đôi của Haas, Kevin Magnussen và Romain Grosjean và George Russell (Williams) đều gặp những trục trặc kỹ thuật khác nhau và phải rời cuộc đua từ sớm.

Ngoài ra, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) và Daniil Kvyat (AlphaTauri) phải nhận DNF do lỗi về lốp. Còn Alex Albon một lần nữa để tuột mất cơ hội lên podium trong những vòng cuối khi lại va chạm với Hamilton (giống những gì đã xảy ra tại Brazil) khiến anh cùng Red Bull trắng tay trong chặng đua đầu tiên trên sân nhà mùa này.

Với Hamilton, anh cũng một lần nữa bị phạt 5s do gây ra va chạm với Albon, khiến anh bị mất podium đầu tiên trong năm và chỉ có được hạng 4. Ngược lại, đồng đội của anh, cũng là tay lái giành pole Valtteri Bottas đã có một phong độ ổn định từ đầu đến cuối và đã lần thứ 2 liên tiếp giành chiến thắng chặng đầu tiên của mùa giải để vươn lên dẫn đầu BXH cá nhân.

Sau rất nhiều biến cố (trong đó có 2 lần xe an toàn – SC), Charles Leclerc và Ferrari lại bất ngờ có vị trí thứ 2 nhờ sự bình tĩnh nắm bắt cơ hội, một chiến thuật tốt và thêm sự may mắn. Một kết quả ngoài mong đợi sau những gì “ngựa chiến” thể hiện trong ngày thứ 7.

Podium đầu tiên trong năm 2020

Vị trí thứ 3 là tay lái McLaren, Lando Norris, người đã có “cú nước rút” ấn tượng với vòng chạy nhanh nhất – 1 phút 07,475 giây để ‘cướp’ lấy hạng 3 của Hamilton (sau khi bị cộng 5 giây vào thành tích) và có podium đầu tiên trong sự nghiệp. Carlos Sainz xếp thứ 5, hoàn thành một cuộc đua đáng nhờ cho McLaren. Sergio Perez về thứ 6, theo sau là Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Renault), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) và Sebastian Vettel là những tay lái còn lại giành điểm tại Austrian GP 2020.

Kết quả chi tiết cuộc đua:

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/dua-xe-f1-austrian-gp-hamilton-pham-luat-bat-ngo-nguoi-ve-nhat-c9a768...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/dua-xe-f1-austrian-gp-hamilton-pham-luat-bat-ngo-nguoi-ve-nhat-c9a768275.html