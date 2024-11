"Đại chiến" bóng chuyền nữ Long An - Thông tin: Ngọc Hoa đấu sao ngoại 1m98

Ngọc Hoa tỏa sáng giúp Long An đại thắng CLB Thông tin

Trận đấu giữa VTV Bình điền Long An (CLB Long An) và Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (CLB Thông tin) diễn ra vào tối ngày 8/11 nằm trong khuôn khổ giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 tổ chức ở Lào Cai. Màn so tài này nhận sự quan tâm lớn khi cả 2 đội sở hữu dàn nội binh lẫn ngoại binh chất lượng.

Ngọc Hoa chơi rực sáng trong ngày tái xuất giúp CLB Long An lên ngôi đầu BXH

Hai đội đã cống hiến những pha bóng ăn miếng trả miếng ngay từ đầu trận. Chủ công cao 1m98 người Azerbaijan, Jana Kulan có những pha xử lý đẳng cấp giúp CLB Thông tin vượt lên dẫn 15-11. Sau nhiều nỗ lực, CLB Long An gỡ hòa tỉ số 22-22, trước khi Trà My ghi liền 2 điểm giúp đội nhà thắng 25-23.

Set 2 tiếp tục màn đua điểm số hấp dẫn và Long An vẫn là đội giành thắng lợi với cách biệt 25-22. Một hiệp đấu tỏa sáng của Nguyễn Thị Ngọc Hoa khi cô có các tình huống chắn bóng hiệu quả trước những pha dứt điểm của Jana Kulan. Song song đó, tượng đài lừng danh này cùng ngoại binh người Đức Joyce Agbolossou ghi những điểm số quan trọng ở cuối set.

Với việc Jana Kulan chơi rực sáng cùng hàng chắn được cải thiện, CLB Thông tin thắng 25-20 trong set 3, rút ngắn cách biệt còn 1-2. Set 4 chứng kiến Ngọc Hoa tiếp tục tỏa sáng. Mỗi khi CLB Thông tin áp sát điểm số với đối thủ, nữ phụ công 36 tuổi lại lên tiếng đúng lúc giúp Long An bứt lên.

Chủ công cao 1m98 Jana Kulan cùng CLB Thông tin đón thất bại thứ 2 liên tiếp

Với tinh thần lên cao, các cô gái của đội bóng miền Tây thắng 25-20 sau 2 tình huống chắn bóng ghi điểm liên tiếp của Như Anh, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp CLB Long An tạm vượt qua chính Thông tin (13 điểm) để dẫn đầu bảng với 14 điểm. Trong khi đó, đội bóng Thông tin đón nhận trận thua thứ 2 liên tiếp tại giai đoạn 2.

Ngoại binh tỏa sáng, Thanh Hóa và Thái Bình thắng nhọc

Trước đó ở lượt trận sớm nhất trong ngày, Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa thắng ngược Hà Nội. Là đội yếu nhất giải, Hà Nội gây bất ngờ với sự tỏa sáng của chủ công 15 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo để thắng set đầu 26-24.

Liu Yanhan góp công giúp Thanh Hóa thắng ngược Hà Nội

Mặc dù tiếp tục dẫn trước trong set 2, Hà Nội lại để thua 24-26. Cân bằng được tỉ số, các cô gái Thanh Hóa lấy lại được tinh thần thắng tiếp 25-12 và 25-19, qua đó ngược dòng với tỉ số 3-1.

Ngoại binh nổi tiếng người Trung Quốc Liu Yanhan phòng thủ chưa tốt. Dù vậy, cô để lại ấn tượng ở các tình huống tấn công bên cạnh Đoàn Thị Xuân. Kết quả này giúp XMLS Thanh Hóa có 12 điểm để củng cố vị trí trong top 4. Hà Nội vẫn chưa có bất kỳ điểm số nào ở giải đấu năm nay.

Chiều cùng ngày, Geleximco Thái Bình cũng thắng vất vả trước Vietinbank (Ngân hàng Công Thương). Ngoại binh người Nga Svetlana Sukhoverkhova chứng tỏ đẳng cấp của cầu thủ tấn công xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Belarus mùa giải trước khi tỏa sáng giúp đội nhà thắng 25-19 trong set đầu.

Thu Hoài cùng đồng đội thua trận

Những sự điều chỉnh về chiến thuật của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phát huy hiệu quả. Chuyền hai Thu Hoài, Trà Giang, hay ngoại binh Thái Lan Papatchaya Phontham chơi ấn tượng để giúp đội nhà thắng 25-11 trong set 2.

Bước ngoặt đến ở cuối set 3, các học trò của HLV Trần Văn Giáp chớp lấy thời cơ thắng kịch tính 27-25. Có được sự hưng phấn, Nguyễn Thị Uyên và đồng đội thắng tiếp 25-17 ở set 4, qua đó thắng chung cuộc 3-1.

Với kết quả này, Geleximco Thái Bình có được 6 điểm, vượt qua chính Vietinbank để chiếm lấy vị trí hạng 6. Trong khi đó, Vietinbank cùng xếp vị trí thứ 7 với Quảng Ninh (5 điểm), chỉ trên đội cuối bảng Hà Nội.

Các lượt trận trong ngày 9/11:

14h: Vietinbank đấu XMLS Thanh Hóa

17h: Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp LPBank Ninh Bình

20h: Hà Nội so tài Quảng Ninh

Nguồn: [Link nguồn]