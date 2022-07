Cầu thủ được nhận định đã "qua đời", bỗng sống lại vui vẻ bên bạn gái

Cựu ngôi sao bóng bầu dục CLB Aussie Rules (Úc), Sam O'Sullivan nhập viện vào 2015 vì chứng viêm cơ hoại tử. Người đàn ông 24 tuổi sau đó đã trải qua hai tuần trong tình trạng hôn mê vì bị nhiễm trùng ăn mòn các cơ ở chân, và gia đình anh sau đó rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thậm chí họ thông báo rằng "anh đã qua đời".

Cầu thủ O'Sullivan (cầm bóng) đã vượt qua "tử thần" tìm lại sự sống

Tuy nhiên phép màu đã tới, O'Sullivan hồi tỉnh sau cơn hôn mê và được cho là một trong số 7 người trên thế giới phục hồi sức khỏe sau khi dính căn bệnh quái ác này.

Tuy nhiên, thử thách của O'Sullivan không dừng lại ở đây, anh nhận được thông báo rằng sẽ không bao giờ đi lại được dù đã tỉnh hôn mê.

Anh chia sẻ với podcast I’m Got News For You, tờ News.com.au thuật lại: “Tôi vô cùng, vô cùng tuyệt vọng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi thực sự không tin những gì mọi người đang nói với tôi. Điều quan trọng nhất đối với tôi chính là những bước đi, và giờ tôi không thể đi được nữa. Còn nữa, tôi sẽ không bao giờ thi đấu trở lại được nữa".

Tuy nhiên, sau một năm, O'Sullivan đã tập đi lại nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Anh bị căng thẳng sau chấn thương và đã thừa nhận rằng mình tìm đến rượu.

“Tôi bắt đầu uống rất nhiều và uống nhiều hơn so với những gì tôi uống trước đó. Tôi cảm thấy bất lực, không còn nhiều mục tiêu sống", O'Sullivan giãi bày.

Nhưng ngay cả "thần chết" O'Sullivan còn chiến thắng thì những vấn đề tâm lý cũng đã được anh giải quyết. Bảy năm sau biến cố, O'Sullivan hiện đang sống ở Vương quốc Anh với bạn gái của mình và anh lạc quan, vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

“Nếu những điều này không xảy ra với tôi, thì tôi đã không ở London, tôi sẽ không ở bên người bạn đời hiện tại của mình. Tôi cố gắng nhìn nhận nó theo một khía cạnh tích cực và cố gắng không coi mọi thứ là điều hiển nhiên", cựu cầu thủ người Úc nói.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/cau-thu-duoc-nhan-dinh-da-34qua-doi34-bong-song-lai-vui-ve-ben...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/cau-thu-duoc-nhan-dinh-da-34qua-doi34-bong-song-lai-vui-ve-ben-ban-gai-c28a35234.html